Pääministeri Sanna Marin: Ravintoloiden tukikokonaisuus ensi viikolla eduskunnalle

Hallitus kokoontui neuvottelemaan koronarajoituksista Säätytalolle.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Säätytalolle tullessaan, että ravintoloiden tukikokonaisuus menee ensi viikolla eduskunnalle.

– Käymme tänään läpi kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän raporttia ja arvioimme, mikä on oikea-aikainen ja hyvä lähestymistapa lähteä purkamaan toimenpiteitä. En kommentoi vielä yksittäisiä rajoitustoimenpiteitä.

Hetemäen raportti on yli 80-sivuinen. Laajassa raportissa on ehdotettu, miten rajoituksia lähdetään pikku hiljaa purkamaan.

– Itselläni on hahmotelma siitä, mikä on se oikea järjestys, miten lähdetään rajoitustoimia purkamaan. Käymme hallituksessa yhdessä keskustelun ja sen jälkeen linjaamme kokonaisharkintaan pohjautuen, miten etenemme, Marin selvitti.

Julkisuudessa on arveltu, että ensimmäisessä vaiheessa voivat avautua kirjastot ja museot. Ministerit olivat vaitonaisia yksityiskohdista.

Hallituksen neuvottelussa ei tänään käsitellä yritystukia, sanoi valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) Säätytalon ovella.

– Rajoituksia voidaan lähteä nyt purkamaan, mutta on mahdollista, että niitä täytyy myöhemmin taas tiukentaa. Virusta ei ole vielä päihitetty.

Opetusministeri Li Andersson (vas) ei etukäteen kertonut kokouksen asialistasta.

– Niin kuin minä aina kommentoin, katsotaan, mitä päätetään, sanoi Andersson.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei Säätytalon ovella ennakoinut, päättääkö hallitus tänään sallia työmatkaliikenteen Viron ja Suomen välillä.

Haavisto sanoi, että katsotaan, mitä asiantuntijat sanovat ja mennään terveys edellä.

Haavisto totesi, että Suomessa on monia virolaisia rakennus- ja muita työntekijöitä, jotka eivät ole päässeet kotiin tapaamaan perheitään moneen viikkoon koronavirukseen liittyvän rajojen sulkemisen vuoksi.

Puolustusvoimissa koronaviruksen aiheuttamista ongelmista on selvitty hyvin, arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ennen hallituksen neuvottelujen alkamista. Muutamia varusmiehiä ja kantahenkilökuntaan kuuluvia on Kaikkosen mukaan sairastunut.

Kaikkosen mukaan tilanne on pysynyt hyvin hallinnassa.

Puolustusvoimat on luovuttanut muutamia hallussaan olevia hengityskoneita sairaaloiden käyttöön, Kaikkonen kertoi.

Kaikkonen kertoi myös, että varusmiesten koulutuksessa on koronaviruksen vuoksi käytössä erityisjärjestely, jolla pyritään rajoittamaan kontaktien määrää ja tartuntariskiä. Varusmiehet on jaettu ryhmiin, joista kukin on kaksi viikkoa kerrallaan kasarmilla, kaksi viikkoa metsässä ja kaksi viikkoa lomalla.

Säätytalolle saapuvat ministerit kertoivat varautuneensa pitkään päivään.