Koronaviruksen tarttumista ilmateitse tutkitaan nyt maailmalla. Toistaiseksi tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia, eikä aerosolien tartuttavuutta ole pystytty näyttämään toteen.

Yhdysvaltalainen sanomalehti New York Times kertoi alkuviikosta, että Kiinan Wuhanissa kahdessa sairaalassa on eristetty koronavirusta sisältäviä aerosoleja hengitysilmasta. Aiemmin vastaavia tuloksia on saatu vain laboratorio-olosuhteissa tehdyistä kokeista. Edelleen on kuitenkin epäselvää, voiko virus tarttua ilmateitse.

Ilmatartunnasta puhutaan silloin, kun virus leviää aerosolina, jolloin tartunnan voi saada esimerkiksi vain oleskelemalla samassa huoneessa sairastuneen kanssa. Pisaratartunta puolestaan vaatii useimmiten pidemmän lähikontaktin sairastuneeseen.

Kiinalaistutkijoiden mukaan uloshengityksen ja puheen mukana ilmaan vapautuvat pienen pienet aerosolit jäävät leijumaan ilmaan, jolloin ne voivat päätyä ihmisten sisäänhengittämiksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvinnyt, olivatko nämä aerosolit tartuttavia vai sisälsivätkö ne vain harmittomia viruksen kappaleita.

Asiaa New York Timesille kommentoineen Virginia Tech -yliopiston professori Lindsey Marrin mukaan pienet aerosolit voivat leijua ilmassa ainakin parin tunnin ajan.

– Tämä tukee vahvasti sitä käsitystä, että on mahdollista, että virus voi tarttua ilmateitse, Marr sanoo New York Timesille.

Tutkittujen hiukkasten koko mitataan mikrometreissä eli millimetrin tuhannesosissa. WHO:n tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus tarttuu pääasiassa kosketuspinnoilta sekä suurempien pisaroiden välityksellä, jotka eivät leiju ilmassa kovinkaan kauaa.

” Ilmateitse tarttuvilla taudeilla, kuten tuhkarokolla, tartuttavuusluku on viidestä kymmeneen kertaa korkeampi kuin koronaviruksella.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoi viime viikolla Ylellä, että koronaviruksen leviäminen ilmatartuntoina on edelleen epävarmaa. Julkunen arvioi, että kahden metrin turvaväli yhdistettynä hyvään käsi- ja yskimishygieniaan on todennäköisesti riittävä varotoimi.

– Meillä ei oikeastaan ole näyttöä siitä ilmatartunnasta. Sitä on spekuloitu hirveän paljon, mutta kävin läpi kirjallisuuden, eikä siellä ole yhtään varmaa tapausta, jossa on tutkitusti osoitettu, että tällainen ilmatartunta on tapahtunut, Julkunen sanoi tuolloin.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kommentoi asiaa IS:lle lauantaina. Hän toppuuttelee Julkusen tavoin huolta koronaviruksen leviämisestä ilmateitse. Hänen mukaansa koronavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana ja jonkin verran pintojen kautta kosketustartuntana. Hän ei pidä viruksen leviämistä ilmateitse arkielämässä kovinkaan todennäköisenä.

Aerosolitartuntojen riski on Puumalaisen mukaan ollut tiedossa jo pitkään, mutta se on kohdistunut lähinnä sairaalojen teho-osastoihin ja ylähengitysteille tehtäviin kirurgisiin toimenpiteisiin. Nyt tutkitaan, voiko virus tarttua ilmateitse myös terveydenhuollon ulkopuolisessa ympäristössä kuten esimerkiksi kaupassa. Puumalainen ei pidä tätä todennäköisenä.

– Kuten aina, tästäkin on tutkimusnäyttöä puolesta ja vastaan. Kannattaa rauhassa odotella lisätutkimuksia, ennen kuin tästä lähtee vahvoja mielipiteitä muodostamaan, Puumalainen toteaa.

Puumalainen ei ole halukas spekuloimaan, mitä tapahtuisi, jos koronaviruksen todettaisiin leviävän nykykäsitystä helpommin. Hänen mukaansa koronan torjunnan kannalta ei ole ilmaantunut uutta tietoa, joka täytyisi huomioida tämän hetkisissä ohjeissa.

– On tiedossa, että pääasiallinen tartuntareitti on joka tapauksessa pisaratartunta ja koronan R0-luku (tartuttavuusluku) on suhteellisen hyvin tiedossa. Ilmateitse tarttuvilla taudeilla, kuten tuhkarokolla, tartuttavuusluku on viidestä kymmeneen kertaa korkeampi.

Wuhanissa helmi- ja maaliskuussa tehdyissä tutkimuksissa virusta havaittiin New York Timesin mukaan hengitysilmassa hyvin vähän vuodeosastoilla ja potilashuoneissa. Sen sijaan kohonneita pitoisuuksia havaittiin pienissä huonommin ilmastoiduissa tiloissa, kuten wc-kopeissa.

– Se tavallaan alleviivaa pienten ja ahtaiden tilojen välttämisen tärkeyttä, Virginia Techin professori Lindsey Marr toteaa lehdelle.

Virusta havaittiin ilmassa myös paikoissa, joissa hoitohenkilökunta vaihtoi suojavarusteita pois yltään, jolloin vaatteiden pinnoille laskeutuneiden virusten uskotaan levinneen uudelleen ilmaan. Mittaustulokset pienenivät merkittävästi, kun sairaalat tehostivat puhdistustoimiaan.

Wuhanissa tehdyissä tutkimuksissa virusta ei löydetty ilmasta juuri lainkaan julkisilta paikoilta. Pieniä määriä virusta havaittiin väkijoukossa erään sairaalan ulkopuolella ja tavarataloissa. Lindsey Marrin mukaan tulokset todistavat, että kokoontumista on edelleen vältettävä.