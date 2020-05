Pentagon julkaisi kolme ufo-videota – tallentuiko ufo tälle videolle myös Suomessa 2016?

Suomen UFOtutkijat ry saa vuosittain noin 150 ilmoitusta oudoista ilmiöistä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö eli Pentagon julkaisi maanantaina virallisesti kolme laivaston lentäjien kuvaamaa videota. Yksi videoista on vuodelta 2004 ja kaksi muuta vuodelta 2015. Niissä näkyviä ilmiöitä ei ole pystytty selittämään.

Suomen UFOtutkijat ry:n Fuforan puheenjohtaja Heikki Kulju pitää Pentagonin virallista julkistusta merkittävänä.

– Nuo videothan ovat olleet jo pitkään verkossa, mutta suurin juttu on se, että Pentagon virallisesti myöntää, että videot ovat aitoja ja todellisia ja että siinä esiintyy heille tunnistamattomia ilmiöitä, Kulju sanoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

– Tähän asti Pentagon on ollut nihkeä myöntämään mitään. Panee miettimään, miksi he myöntävät videoiden aitouden nyt. Missään tapauksessa se ei tapahtunut vahingossa, eli mikä on heidän seuraava liikkeensä? Miten paljon Pentagon tietää enemmän kuin kertoo, Kulju pohtii.

Kulju sanoo, että Fufora saa Suomesta vuosittain noin 150 ilmoitusta epäilyttävistä lentävistä esineistä tai valoilmiöistä. Useimmat ovat selitettävissä – ne paljastuvat meteoriiteiksi, satelliiteiksi, lentokoneiksi, kirkkaiksi tähdiksi tai sitten kuvauslaitteen linssiin tulee heijastus auringosta, mikä aiheuttaa kuvaan tai videolle valopallon tai -ilmiön.

Kuljun mukaan noin viidennes havainnoista on kuitenkin sellaisia, ettei niille löydy tieteellistä selitystä. Se tarkoittaa, että Suomessa noin 30 tapausta vuosittain jää vaille järkiperäistä vahvistusta niiden alkuperästä.

– Niistä ei kerta kaikkiaan pysty sanomaan, mitä ne ovat. Onko kyseessä toisen sivilisaation kulkuneuvo vai mikä? Kulju pohtii.

Katso Pentagonin julkaisema ufo-video tämän jutun pääkuvan paikalta.

UFOtutkijat ry ei ole varsinaisesti tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen yhtenä tarkoituksena on juuri kerätä ihmisten havaintoja lentävistä objekteista, jota ei tunnisteta.

Ufot saatetaan liittää helposti maapallon ulkopuoliseen elämään, mutta ufoja ovat käytännössä kaikki lentävät objektit, joita ei ole pystytty tunnistamaan. UFOtutkijat ry:n mukaan ufotutkimus ei ole historiansa aikana onnistunut ”vakuuttamaan tiedeyhteisöä, suurta yleisöä eikä monissa tapauksissa edes itseään Maan ulkopuolisen älyn liittymisestä Ufo-ilmiöön.”

Suomessa videolle saaduista tapauksista yksi eniten Fuforaa kiinnostava tapaus on kuvattu Kuopiossa, kun USA:n ja Suomen ilmavoimat pitivät yhteisen lentonäytöksen Rissalan lentokentällä toukokuussa 2016.

Suomalaisen Hornetin noustessa ilmaan sen taustalla näkyy nopeasti liikkuva esine noin kahden sekunnin ajan, kunnes se katoaa kuvasta.

– En muista, että olisin ennen nähnyt noin hyvää videota Suomesta, Fuforassa havaintoja vastaanottava Isto Mikkola sanoo.

Video Rissalan tapauksesta on katsottavissa Youtubesta (Hornetin nousu tapahtuu videolla kohdassa 3.05–3.15). Video on nähtävissä myös tässä alla:

Kansalaiset voivat ilmoittaa Fuforalle epäilyttävinä pitämistään havainnoista verkkolomakkeen kautta.

Oudot valoilmiöt ja lentävät esineet ovat aina kiinnostaneet ihmistä. Valokuva on Yhdysvaltojen Uudesta Meksikosta vuodelta 1957.

– Perkaamme tapaukset ensin päällisin puolin, mistä niissä on kysymys ja miltä tapaus näyttää. Jos tapaus antaa aihetta lisäselvityksiin, voimme tehdä haastatteluja, kuva-analyyseja ja muita lisätutkimuksia. Meitä on 25 henkilöä ympäri maata, Kulju sanoo.

Kulju toteaa vielä, että kansankielisestä sanasta ufo pitäisi hiljalleen luopua, koska se on niin arkipäivästynyt. Kuljun mielestä pitäisi siirtyä tieteellisempiin UAP:hen (unidentified aerial phenomena) tai UAV:hen (unidentified aerial vehicle).

Porvoolainen tietokirjailija Atso Haapanen on kirjoittanut kaksi ufoaiheista kirjaa: Puolustusvoimien ufohavainnot 1933–1979 (julkaistu 2009) ja Kummituslennot –vakoilijoita vai ufoja? (2015).

Haapanen sanoo, että puolustusvoimilta ei ollut tuoreempia tietoja saatavissa, koska aihetta koskevat arkistot on määrätty salaisiksi 25 vuoden ajaksi.

Tietokirjailija Atso Haapanen on kirjoittanut myös kaksi ufoja käsittelevää teosta.

– Kirjoissa on esitelty aika paljon erilaisia valoilmiöitä, jotka ilmeisesti kuitenkin olivat suurimmaksi osaksi venäläisiä raketti- ja ohjuskokeita, lentokoneita tai tähtihavaintoja. Siellä oli ilmoituksia myös lentävistä valoista, mutta jos ne olivat kaukana Venäjän puolella, puolustusvoimien oli niitä mahdotonta selvittää, Haapanen sanoo.

Haapasen mukaan jälkimmäisessä teoksessa on esitelty joitakin valoilmiöitä, jotka ovat jääneet mysteereiksi.

– Onhan se sellainen arvoitus... Voiko tässä maailmankaikkeudessa olla elämää pelkästään maapallolla? Mutta suomalainenhan on sellainen, ettei usko ennen kuin näkee, Haapanen naurahtaa.