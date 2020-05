Kolikko palautettiin Museoviraston haltuun.

Noin 1 000 vuotta vanhan viikinkiaikaisen kolikon Tanskaan huutokaupattavaksi lähettänyt mies on tuomittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa noin 1 000 euron suuruiseen sakkorangaistukseen salakuljetuksesta.

Museovirasto oli saanut tietoonsa, että Facebookin Aarremaanalla-yhteisössä esitelty viikinkiaikainen kolikko on myynnissä tanskalaisessa huutokaupassa.

Museovirasto teki asiasta rikosilmoituksen ja tullin Tanskassa takavarikoima kolikko palautettiin Suomeen Museoviraston haltuun. Viraston mukaan kyseessä on muinaismuistolain mukainen esine, josta on ilmoitettava Museovirastolle, ja jonka maasta vienti vaatii luvan.

Museoviraston mukaan Tanskassa 1 000-luvun alussa lyöty kolikko on erittäin harvinainen ja arvokas. Niitä on löytynyt koko maailmassa vain noin 15 kappaletta. Kolikon rahallinen arvo on 10 000 – 16 000 euroa. Kyseisen kolikon arvoa laskee siinä oleva painauma.

Esitutkinnassa kolikon Tanskaan lähettänyt 32-vuotias mies oli kertonut saaneensa kolikon isoäitinsä miesystävältä ”papalta” ollessaan itse 10-vuotias. Hän muisteli kuulleensa, että ”pappa” oli kertonut löytäneensä sen pellosta Kerimäeltä pellonraivauksen yhteydessä.

Oikeudessa mies ei kuitenkaan enää osannut kertoa, kuinka kolikko oli aikoinaan ”papan” haltuun päätynyt.

Metallikeräystä harrastava mies kiisti itse löytäneensä kolikon. Siitä syystä hän ei ollut ilmoittanut siitä Museovirastoon, vaikka oli toimittanut virastolle muita itse löytämiään 1 000 vuotta vanhoja hopearahoja ja pronssi- sekä rautaesineitä.

Facebookiin mies väitti laittaneensa kolikon näytille saadakseen tietää sen iän. Tanskaan hän kertoi lähettäneensä kolikon vain arvioitavaksi, ei huutokaupattavaksi.

Oikeudessa mies kiisti syyllistyneensä rikokseen ja vaati, että takavarikoitu kolikko palautetaan hänelle takaisin.

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta salakuljetuksesta muinaismuistolain ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevien lakien perusteella. Hänen mielestään mies olisi pitänyt tuomita rikoksesta vankeuteen, sillä salakuljetettu kolikko on hyvin harvinainen ja arvokas.

Vappuaattona jutussa kansliatuomion antanut Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi miehen 60 päiväsakkoon, josta hänen tuloillaan tulee maksettavaa 1 080 euroa.

Kolikon takavarikon oikeus kumosi ja palautti sen Museovirastolle. Sillä on muinaismuistolain perusteella oikeus päättää sen lunastamisesta itselleen.

Käräjäoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.