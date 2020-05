Hallitus kokoontuu huomisaamuna pohtimaan koronavirukseen liittyviä rajoituksia.

Hallitus päättänee huomisessa neuvottelussaan ainakin kirjastotoimintaa koskevien rajoitteiden osittaisesta purkamisesta, hallituslähde kertoo STT:lle.

Kirjastojen toimintaan jää todennäköisesti jatkossakin jonkinlaisia rajoituksia, esimerkiksi niin, että lainaustoiminta voidaan käynnistää, mutta kirjastoissa normaalisti järjestettäviä tapahtumia ei voida järjestää. STT:n haastattelema hallituslähde muistuttaa, että huomenna mahdollisesti tehtävä päätös ei tarkoita, että kirjastot aukeaisivat heti maanantaina, vaan vasta tarvittavan järjestelyajan jälkeen.

Neuvottelujen on määrä alkaa Säätytalossa aamukymmeneltä. Niiden ennakoidaan kestävän ainakin illansuuhun. Kyseessä on hallituksen neuvottelu, eli paikalla ovat kaikki ministerit. Mukana on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijoita sekä asioita esitteleviä keskeisiä virkamiehiä.

Hallituksen pöydällä ovat ennakkotietojen mukaan lähinnä sellaiset rajoitukset, joista päätettiin valmiuslain nojalla maaliskuun puolivälissä ja jotka ovat tämän päätöksen perusteella voimassa 13. toukokuuta asti.

Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa

Koronavirukseen on Suomessa kuollut 220 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lukema on noussut vuorokaudessa kahdella kuolemantapauksella. Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 180 kuolleesta. Heistä yli puolet eli 53 prosenttia on ollut miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Tartuntoja on nyt todettu 5 176, joista uusia tartuntoja on 125. Tehohoidossa on 52 ihmistä. Suomen 5,5 miljoonan asukkaan väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 93 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

R0-luvun putoaminen Ruotsissa alle yhden tarkoittaa myös epidemian hidastumista.

Epidemia hidastuu Ruotsissa

Koronaviruksen tartuttavuusluku eli R0-luku on ollut Ruotsissa alle yhden jo jonkin aikaa. Asiasta uutisoivien Aftonbladetin ja Expressenin mukaan tieto perustuu maan kansanterveysviraston tekemiin laskelmiin.

R0-luvun putoaminen alle yhden tarkoittaa sitä, että yksi tartunnan saanut henkilö tartuttaa virusta edelleen enää alle yhdelle henkilölle. Tämä puolestaan merkitsee epidemian hidastumista.

Ruotsin koronastrategiaan on kohdistunut maailmalla runsaasti mielenkiintoa, sillä maassa ei ole nähty tarvetta yhtä laajoille rajoitustoimille kuin suurimmassa osassa muuta maailmaa. Tämä on näkynyt moninkertaisina tartunta- ja kuolinlukuina esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Perjantaihin mennessä Ruotsissa oli todettu 21 520 vahvistettua koronatartuntaa sekä 2 653 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Uusia tartuntoja todetaan päivittäin edelleen kolminumeroisia määriä.

Arviolta 250 000 moskovalaista on jo saanut koronan

Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobjanin kirjoittaa blogissaan, että todellinen koronavirukseen sairastuneiden määrä kaupungissa on arviolta noin kaksi prosenttia koko asukasmäärästä. Hänen mukaansa arvio perustuu eri väestöryhmien seulontatutkimuksiin.

Sobjanin ei itse tehnyt prosenttiluvusta mitään laskutoimitusta, mutta suomeksi sanottuna se tarkoittaisi noin 250 000 sairastunutta.

Moskovan virallisesti todettujen covid-19-tautitapausten määrä on kuitenkin paljon pienempi tilastosivujen mukaan. Lauantain tietojen mukaan vahvistettuja tartuntoja on kaupungissa 57 300. Koko Venäjän vahvistettujen tartuntojen määrä on puolestaan 114 573.

Espanja määrää hengityssuojaimet pakolliseksi julkisessa liikenteessä

Espanjassa hengityssuojaimen käytöstä julkisessa liikenteessä tulee pakollista ylihuomisesta lähtien, kertoi maan pääministeri Pedro Sanchez.

Viranomaiset toimittavat ympäri maata maanantaina kuusi miljoonaa hengityssuojainta. Tämän lisäksi paikallisviranomaisille toimitetaan vielä seitsemän miljoonaa suojainta lisää.

Hengityssuojainten käyttö ei tähän asti ole ollut pakollista Espanjassa, mutta viranomaiset ovat suositelleet niiden käyttöä.

Ranska aikoo jatkaa koronapoikkeustilaa heinäkuun loppuun

Ranska aikoo jatkaa uuden koronaviruksen vuoksi määrättyä poikkeustilaa kahdella kuukaudella heinäkuun 24. päivään saakka. Asiasta kertoo maan terveysministeri Olivier Veran.

Parlamentin hyväksyttäväksi menevässä hallituksen esityksessä todetaan, että runsas kuukausi sitten alkaneen poikkeustilan lopettaminen tässä kuussa olisi ennenaikaista ja voisi johtaa tartuntojen määrän kasvuun.

Ranskan terveysministeri Olivier Veran (vas.) ja sisäministeri Christophe Castaner.

Yhdysvallat hyväksyy remdesivir-lääkkeen käytön koronapotilaiden hoidossa

Amerikkalainen Gilead Sciences -yhtiö kehitti remdesiviriä alun perin lääkkeeksi ebolaan. Kliinisissä kokeissa on nyt havaittu lääkettä saaneiden covid-19-potilaiden toipuvan taudista noin 30 prosenttia nopeammin kuin lumelääkettä saaneen verrokkiryhmän jäsenten. Kuolleisuuteen lääkkeellä ei ole havaittu olleen merkittävää vaikutusta.

Päätöksen myötä remdesiviriä voidaan nyt antaa ihmisille, jotka ovat sairaalahoidossa ja joiden tila on vakava.

Remdesivir ei vaikuta koronaviruksen potilaassa laukaisemiin voimakkaisiin immuunipuolustuksen reaktioihin, vaan suoraan itse virukseen ja sen lisääntymiseen.

Oikeuskansleri kannattaa mobiilisovellusta rajoitusten sijaan

Korona-altistuksesta kertova mobiilisovellus olisi tiukoin ehdoin toteutettuna parempi vaihtoehto kuin laajat yleisrajoitukset, arvioi oikeuskansleri Tuomas Pöysti Ylen Ykkösaamussa.

Hallitus on valmistellut mobiilisovellusta korona-altistuneiden jäljittämiseen. Hallituksen mukaan se perustuisi vapaaehtoisuuteen.

Pöystin mukaan sovellus on hyväksyttävä, jos se toteutetaan EU-komission suosituksiin perustuen eli minimoimalla henkilötietojen käsittely.

Sovellus antaisi Pöystin mukaan mahdollisuuksia lieventää liikkumisrajoituksiin liittyviä yleisrajoituksia, koska se antaisi mahdollisuuden ilmoittaa, jos ihminen on altistunut koronavirukselle.

Valmistuttuaan seurantajärjestelmä olisi Pöystin mukaan myös tarkoitus yhdistää terveydenhuollon palvelujärjestelmään, jolloin altistunut pääsisi esimerkiksi nopeasti testaukseen ja voisi karanteenissa ollessaan hakea tartuntapäivärahaa.