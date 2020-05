Näin IS:n lukijat käyttäisivät Li Anderssonin ehdottaman sadan euron ”elvytyssetelin” – kampaaja, parturi, illallinen, hieronta...

Opetusministeri Li Anderssonin satasen elvytyssetelille löytyisi monenlaista käyttöä.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Andersson, esitti vappupuheessaan kaikille kansalaisille jaettavaa sadan euron “elvytysseteliä”, joka olisi käytettävissä kulttuuri- ja palvelualoilla. Idea on herättänyt paljon keskustelua ja erilaisia mielipiteitä.

Myös Ilta-Sanomien lukijoiden kommenteissa mielipiteet elvytyssetelistä jakautuvat. Lukijoista suuri osa käyttäisi vappusatasen kampaajalla, parturissa tai ravintolassa:

”Kiitti etukäteen, Li. Käytän satkun parturiin ja johonkin muuhun kivaan.” Kitoooooos!

”Käyttäisin satasen illalliseen, mutta vasta sitten kun ravintolat on auki.” matemaatikko

Menisin kampaajalle ja leikkauksen lisäksi laitattaisin värin/raidat, mihin normaalisti ei ole ollut varaa.” Jaana

Liin elvytysseteli-ehdotus oli piristävä koronakriisin muuten tummien pilvien alla. Mietin vaan, jos menen parturiin ja tukan lyhennys maksaa 30 €, saanko parturilta 70 € seteleinä takaisin? Haamusilmä

”Hyvä asia. Käyttäisin parturiin, teatteriin ja loput ravintolaan syömiseen. Menisi palvelusektorin hyödyksi.” Elvytystä tarvitaan

Myös erilaiset hoitopalvelut nousivat kommenteissa esille vappusatasen käyttötarkoituksena. Moni käyttäisi setelin esimerkiksi hierontaan, kauneushoitoon ja muihin palveluihin, joita normaalisti ei niin paljon käytä.

”Minä antaisin oman sataseni äidilleni kauneushoitolahemmottelukäyntiin. Omat asiointini pystyn kyllä itse jatkossakin maksamaan.” Pyörät pyörimässä

”Kiitos. Otan mielelläni 100 euroa. Kampaajalle menisi noin puolet (viimeksi ollut varaa käydä kampaajalla noin 1,5 vuotta sitten). Toisen puolen käyttäisin kahteen hierontaan, jos auttaisi tähän jatkuvaan päänsärkyyn, koska niskat jumissa. Molemmat mulle ylellisyyksiä.” Köyhä

”Mä menisin heti jalkahoitoon ja kävisin ravintolassa syömässä. Idea on todella hyvä! Itse pääsisin juurikin auttamaan näitä yrityksiä ja ensimmäistä kertaa elämässä olisi tosiaan varaa jalkahoitoon!” TytsyVm83

Myös teatterit, museot ja urheilutapahtumat nousivat joidenkin kommenteissa setelin käyttölistalle.

”Mun mielestä aivan loistava ehdotus!! Käyttäisin ite sen parturiin ja museoon” KANNATAN

”Hyvä esitys. Tuettataisiin yrittäjiä ja ihmisiä. Rahaa ei jaettaisi vastikkeettomasti. Minäkin pääsisin kampaajalle ja voisi jäädä vielä teatterilippuun. Se olisi juhlaa!” Luovuutta tarvitaan

”Hyvä asia. Käyttäisin parturiin, teatteriin ja loput ravintolaan syömiseen. Menisi palvelusektorin hyödyksi.” Elvytystä tarvitaan

”Kärppä-pelleihin pääsis kerranki muutaman kerran paikan päälle.” Once in the lifetime