Korona on tilastojen valossa kohtalokas erityisesti ikäihmisille.

Suomessa koronaan kuolleista 95,6 prosenttia on ollut vähintään 60-vuotiaita. Pitäisikö ”riskiryhmien” sijaan puhua enemmän senioreista?

Koronakuukausien aikana on julkaistu mieletön määrä erilaisia tutkimuksia, joissa on etsitty virukselle tai sen aiheuttamalle taudille altistavia tekijöitä. On puhuttu ainakin altistavasta astmasta, veriryhmästä, lihavuudesta, sydänsairaudesta, sukupuolesta ja diabeteksesta.

On totta, että on todennäköisempää saada viruksen aiheuttama vakavampi taudin muoto, jos yleiskunto on jostain syystä huono. Mutta kannattaa katsoa tilastoja, jos kuolemanpelko hiipii mieleen.

Väliin kysymys lukijalle: kuinka monta alle 30-vuotiasta on kuollut koronan aiheuttamaan tautiin Suomessa? Vastaus: ei yhtään. Maailmalla suuntaus on samanlainen – alle 30-vuotiailla tautiin kuolemisen todennäköisyys on ollut häviävän pieni.

Tilastot ovat muutenkin pysäyttävät. Suomessa on tällä hetkellä ikäryhmittäisiä tietoja 180 kuolleesta. Heistä alle 60-vuotiaita oli kahdeksan. Siis 95,6 prosenttia kuolleista on ollut vähintään 60-vuotiaita. Ja lähes 70 prosenttia on ollut yli 80-vuotiaita.

Kaikista muistakin koronaan liittyvistä kansainvälisistä tilastoista on jo kuukausia näkynyt yksi selkeä trendi. Ja sen trendin nimi on ikä. Korona ei tilastojen perusteella näytä niin kohtalokkaalta ”riskiryhmille”. Vaan käytännössä lähes pelkästään ikäihmisille. Ikäihmisillä kun on usein myös perussairauksia.

Hieman kapulakielistä riskiryhmä-sanaa viljellään nyt niin runsaasti, että ihmiset ovat ottaneet sen jo ihan päivittäiseen käyttöön. Tilastoja katsoessa herää kysymys, pelkääkö liian moni nuori koronaa kuollakseen vain siksi, että sattuu kuulumaan johonkin terveydelliseen riskiryhmään.

Olisiko syytä katsoa enemmän tilastoja ja alkaa puhua ”riskiryhmien” sijaan senioreista? Virus on – vaikkakin tauti saattaa olla inhottava – todella vähän tappava alle 30-vuotiaille.

Erityisesti nyt koulujen uudelleen auetessa moni vanhempi on pelännyt lastensa turvallisuuden puolesta. Tilastojen valossa turhaan. Suomalaisten ja kansainvälisten tietojen mukaan lapsilla todetut koronavirustartunnat ovat olleet paitsi harvoin kohtalokkaita, myös hyvin lieväoireisia.

Tämä ei tarkoita sitä, että virusta voisi alkaa holtittomasti levittää. Eikä sitä, etteikö joku alle 30-vuotias voisi Suomessakin kuolla koronan aiheuttamaan sairauteen. Mutta niin epätodennäköistä se on, että kuolemanpelko on nyt todella ylimitoitettu reaktio nykyisenkaltaiseen virukseen liittyen.

Pitäkää itsestänne huolta, älkääkä levittäkö virusta. Se voi olla hyvin vaarallinen senioreille. Mutta katsokaa tilastoja, jos teitä rupeaa pelottamaan lastenne hengen puolesta.