Presidentti Sauli Niinistön ehdotusta kehutaan, mutta monella on ehdottaa parempi tervehdystapa. Kättelyä ei puolusta kukaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdotus siitä, ettei Linnan juhlissa käteltäisi kerää kannatusta juhlien konkareilta.

Niinistö kommentoi Helsingin Sanomille, että kättelystä voitaisiin tarvittaessa luopua ja korvata se esimerkiksi ”intiaanitervehdyksellä”.

– Intiaanipäälliköt kai tervehtivät näyttämällä tyhjää kättä vähän kauempaa niin kuin me olemme elokuvissakin nähneet. Minusta se voisi olla sopiva tervehdys meillekin: oikeakätiset näyttäisivät oikeaa kämmentä ja vasenkätiset vasenta. Ja sen voisi siis tehdä vähän kauempaakin, Niinistö sanoi lehdelle.

Presidentin perusajatus sai varauksettoman kannatuksen Ilta-Sanomien haastattelemilta Linnan juhlien -asiantuntijoilta. Moni oli valmis ottamaan käyttöön toisenlaisen tervehdyksen ja luopumaan kättelystä lopullisesti. Toisaalta osa epäilee koko juhlien järjestämistä itsenäisyyspäivänä 2020.

Päivi Räsänen.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) on nähnyt monet juhlat, sillä hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 1995. Lääkäritaustainen Räsänen ilahtuu haastattelupyynnöstä, sillä hänellä on reilusti sanottavaa kättelystä.

– Hyvä, että Niinistö otti asian esiin jo nyt. Toivoisin kättelykulttuurin muuttuvan lopullisesti, sillä kättelystä luopuminen vähentäisi tautien leviämistä normaalitilanteessakin, Räsänen sanoo.

Hän kertoo sisäministeriajoistaan, jolloin hän joutui kättelemään erinäisissä tapahtumissa satoja ihmisiä. Useissa juhlissa illallispöytiin päädyttiin heti kättelyiden jälkeen, eikä käsienpesulle ollut mahdollisuutta.

Tämä on tuttu näky itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. Kättelemässä jääkiekon MM-kultajoukkueen kapteeni Marko Anttila vaimonsa Heidin kanssa.

Räsäsen mukaan myös Linnan juhlissa on vaikeaa pestä kättään välittömästi kättelyn jälkeen.

Räsänen ei osaa arvioida järjestetäänkö Linnan juhlia tänä vuonna, sillä se on ”juhlien isännän päätettävissä”. Jossain muodossa itsenäisyyttä tullaan kuitenkin juhlimaan.

Mikäli vastaanotto järjestetään, toivoisi Räsänen, että sinne kutsuttaisiin ainakin sotaveteraanit. Hän uskoo, että vieraita tuskin on niin monta, kuin on totuttu näkemään.

– Ja ollaanhan tässä opittu, että juhlia voidaan virtuaalisestikin.

Lääkäri-kansanedustaja siirtyisi intiaanitervehdyksen sijaan Yhdysvalloista tuttuun tapaan, jossa oikea käsi asetetaan kämmen avoinna sydämen päälle.

– Mielestäni se on juhlavampi, hieno ja kohtelias käytäntö. Se olisi myös helppoa oppia, sillä kättelykädelle tulisi korvaavaa tekemistä.

Jos kättelykädellä siis voi tehdä joko sydäntervehdyksen tai vaikkapa Niinistön esittämän intiaanitervehdyksen, muutos olisi kivuton. Linnan juhlat voisivat näyttää esimerkkiä, jota myöten uusi tervehdys tulisi osaksi uutta normaalia.

– Uusi normaali jatkuu vielä pitkään, joten olisi hyvä oppia uusia kohteliaita tapoja tervehtiä.

Mauri Pekkarinen.

Kättelystä luopuisi myös keskustapoliitikko Mauri Pekkarinen, joka on osallistunut peräti 40 Linnan juhliin.

Niinistön avausta intiaanitervehdyksestä hän pitää edistyksellisenä.

– Se on harkinnan arvoinen ehdotus, sillä kaikesta päätellen vielä myöhäissyksylläkin on omat riskinsä. Edistyksellinen ehdotus, ihan kuten monet muutkin presidentin ehdotukset ovat olleet, Pekkarinen tuumaa.

Hän sanoo, ettei tervehdyksen tarvitsisi olla yksiselitteisesti intiaanitervehdys.

Nykyinen meppi olisikin valmis siihen, että jokainen tervehtii presidenttiä omalla kohteliaalla tavallaan.

– Mielestäni tervehdys voisi olla vapaamuotoinen.

Sen hän uskoisi tuovan myös lisäviihdettä itsenäisyyspäivän kotikatsomoihin.

Pekkarinen ei vielä tiedä saako kutsua linnaan, mutta jos saa, on valmis olemaan kättelemättä.

– Jos presidentti tällaisen menettelyn käyttöön ottaa ja jos kutsu sattuu toteutumaan, niin kunnioitan ja kumarran siellä paikan päällä, mikäli tällainen vappuhenkinen vastaus hyväksytään.

Aira Samulin.

Tanssinopettaja ja yrittäjä Aira Samulin on osallistunut Linnan juhliin useamman kerran. Hän sanoo olleensa jo pitkään sitä mieltä, ettei kättelyssä ole järkeä.

– Intiaanitervehdys tai mikä tahansa muu tapa on mielestäni nykyistä järkevämpi. Kättely ei edes näytä hienolta, hän lataa.

Samulin kertoo eläneensä lapsuutensa hyvin hygieenisissä olosuhteissa. Iän myötä epäilyt omasta vastustuskyvystä ovat kasvaneet ja kättely muuttunut entistä epämiellyttävämmäksi.

Hän uskoo, että jatkossa on opittava olemaan kättelemättä. Vaihtoehtoiset tervehtimistavat, kuten Niinistön esittämä intiaanitervehdys voikin jatkossa olla normaali tapa tervehtiä myös muissa juhlissa kuin Linnan juhlissa.

Kaarina Suonperä.

Tapakouluttaja Kaarina Suonperä pitää Niinistön ideaa järkevänä. Hän on valmis intiaanitervehdykseen, jonka hän uskoo nopeuttavan jonotusta.

Suonperän mukaan ”intiaanitervehdys” tai kumarrus on yhtä kohtelias tapa juhlavastaanotolle, mutta hän muistuttaa, ettei aikuinen nainen niiaa.

– Mielestäni intiaanitervehdys olisi hyvä, vaikka se tuntuisikin vähän vieraalta juhlavasti pukeutuneelta rouvalta ja herralta, mutta onhan vieras tämä tilannekin.

Suonperä uskoo, että kokeneetkin kävijät osaavat luopua kättelystä, mikäli siitä muistutetaan jonottamisen aikana.

– Jos ohjeena on nostaa kättä, sen varmasti moni osaa tehdä.

Jaakko Selin.

Juontaja-muotisuunnittelija Jaakko Selin kertoo keskustelleensa Niinistön intiaanitervehdysehdotuksesta kahvipöydässään.

Selin uskoo, että Niinistö haluaa jättää konkreettisen jäljen itsessään valtakautensa jälkeen ehdottamalla intiaanitervehdystä. Kokeneen linnanjuhlien juontajan mukaan tämä ei kuitenkaan ole huono asia.

– Mahtavaa, että hän on ajatellut asian näin pitkälle. Hän on jo ajatellut ensi joulua, että miten voidaan tervehtiä koko kansaa yhdistävissä Linnan juhlissa.

Selinin mukaan ehdotus on myös jatkumoa Niinistön kansanomaiselle suosiolle. Hän kuitenkin ihmettelee, että mitä ”maailman seuratuimmasta kättelystä” jää jäljelle, jos kättelystä luovutaan.

– Jos ajatuksena on välttää lähikontaktia, niin ei se intiaanitervehdyksellä onnistu. Siinä jonossa ollaan lähikontaktissa muutenkin, muusta linnajuhlista puhumattakaan. Faktahan siis on, ettei niitä juhlia tulla järjestämään.

Jos epidemiatilanne on hyvä ja kättelystä silti halutaan luopua, olisi Selinin mukaan intiaanitervehdystä kunniakkaampaa ottaa käyttöön hovikumarrus.

– Se on tasa-arvoinen ja perinteikäs tapa. Mutta kyllä hieman ihmettelen, että miksi juhlia pitää järjestää, jos se on kättelystä kiinni.

Kasvomaskeista ei olisi apua, vaikka niitä linnassa saisikin käyttää. Selinin mukaan ne myös rikkovat etikettiä, sillä kasvojaan ei saa peittää.