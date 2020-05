Junamatkustajat jäivät tuntikausiksi jumiin keskelle maaseutua – ”Mistään ei saa syötävää tai juotavaa”

Ratajärjestelmässä ilmennyt vika viivästytti junaliikennettä vappupäivänä Seinäjoen ja Parkanon välisellä rataosuudella.

Oulusta Helsinkiin matkalla olleen InterCity-junan kulku seisahtui vappupäivänä useiksi tunneiksi Jalasjärven lähelle. VR kertoi verkkosivuillaan ongelmien syyksi ratajärjestelmävian Seinäjoen ja Parkanon välillä.

IS:ään yhteydessä ollut matkustaja kertoi illalla kahdeksan aikoihin, että juna oli seisonut siinä vaiheessa paikallaan jo liki kolme tuntia.

– Tämä on ihan järkyttävää. Täällä ei ole ravintolavaunua, eli mistään ei saa syötävää tai juotavaa, hän kertoi.

Junien ravintolavaunut sekä tuotteiden kärrymyynti ovat tällä hetkellä suljettuina osana koronaviruksen torjuntatoimia. Matkustaja kertoi pärjäävänsä itse hyvin tilanteessa, mutta hän oli huolissaan junassa matkustavista lapsista, vanhuksista sekä mahdollisista diabeetikoista.

– Lähimaillakaan ei ole mitään, mistä saisi jotakin. Kaukana pellon laidalla näkyy jotain taloa, hän kuvaili puhelimessa.

Itse hän kertoi yrittäneensä auttaa junassa pienen vauvan kanssa matkustanutta nuorta äitiä. Matkustaja ihmetteli, kuinka korvaavia kyytejä ei saatu järjestettyä, vaikka Tampereelle ei olisi ollut enää kovinkaan paljoa matkaa ja ajoneuvot olisivat päässeet pysähdyspaikalla ajamaan aivan junan viereen.

Hän epäili, että koronavirusrajoituksilla saattoi olla jotakin tekemistä tämänkin asian kanssa. Tilanteen sietämistä vaikeutti entisestään tiedottamisen niukkuus.

– Kaksi kuulutusta on tullut koko aikana, ja todella hitaasti tulee tietoa. Edes sitä ei ole kerrottu, yritetäänkö kuljetusta järjestää.

Matkustajan mukaan kuulutuksissa kerrottiin, että järjestelmävikaa oltiin korjaamassa sekä pahoiteltiin tilannetta. Hän kertoi, että myös perässä tullut toinen juna oli jäänyt jumiin samaan paikkaan.

Noin puoli yhdeksän aikoihin illalla matkustaja viestitti junassa annetusta kuulutuksesta, jonka mukaan juna palaisi Seinäjoelle. Sieltä matka jatkuisi korvaavin bussikyydein.

VR:n tiedottaja Sini Mesilaakso vahvisti IS:lle, että juna oli palaamassa Seinäjoelle. Hänen mukaansa järjestelmävikaa korjattiin edelleen.

– Ikävä kyllä tilanne on ollut se, että juna on ollut kolme ja puoli tuntia myöhässä tämän ratajärjestelmävian takia, ja nyt juna palaa takaisin Seinäjoelle. Sieltä matkustajat kuljetetaan Parkanoon busseilla ja Parkanosta eteenpäin Helsinkiin junalla, Mesilaakso kertoi.

Hänen mukaansa korvaavia bussikuljetuksia yritettiin koko ajan järjestää parhaan mukaan, mutta koronatilanteen vaikutukset bussifirmoihin ja samaan aikaan kohdalle osunut vappu tekivät kyytien löytämisestä haastavaa.

– Nyt onneksi on tosiaan se tilanne, että on saatu matka jatkumaan. Tämä on kyllä ollut varmasti tosi harmillista ja haastavaa kaikille, Mesilaakso sanoi.

– Kyllä tässä vappufiilis voi jo noustakin. Tästä lähtien otan omat eväät mukaan, viestitti IS:ään yhteydessä ollut matkustaja tilanteen ratkeamisen jälkeen.