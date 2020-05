Sää alkaa lämmetä – etelässä 15 asteen raja voi rikkoutua

Vappuna on ollut viileää ja lähes kauttaaltaan erittäin väljää. Kuva Ullanlinnanmäeltä Helsingistä.

Viikko alkaa lämpimänä mutta kylmenee loppua kohti.

Vappuviikonloppu jatkuu epävakaisena ja lämpenevänä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Lauantaina länteen leviää edelleen sateita, ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vesi voi tulla maahan räntänä. Kaakkois- ja Itä-Suomessa taas on hieman aurinkoisempaa, ja sää on lämpenemään päin.

– Päivälämpötila on ylimmillään 12–13 astetta Jyväskylä–Lappeenranta-linjalla. Helsingistä länteen jo pilvistyy, kun sateet lähestyvät, ja lämpötila on noin 10 astetta. Lapissa lämpöä on ehkä noin viitisen astetta, arvioi päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Sunnuntaiyönä sateet siirtyvät Mustalan mukaan idemmäs ja Lapissa ja Kainuussa sataa räntää, mutta suuressa osassa Etelä- ja Keski-Suomea sekä Pohjois-Pohjanmaata on aurinkoista. Ylimmillään lämpötila käy etelässä 15 asteessa, ja Lapissa on selvästi viileämpää 3–6 lämpöasteen lukemissa.

Alkuviikosta taas on tulossa epämääräinen. Etelä-Suomessa liikkuu sateita ja varsinkin tiistaina tulee sadekuuroja. Viikon puolivälissä alkaa aurinkoisin vaihe, mutta sää vaihtelee silti paljon. Alkuviikon päivät ovat kuitenkin viimeaikaista lämpimämpiä: suuressa osassa maata lämpötilat nousevat 10–15 asteeseen ja Lapissa 5–10 asteeseen.

– Sen jälkeen ei osaa paljoa sanoa, mutta ensi viikonloppu on pikemminkin kylmenemään päin, Mustala sanoo.