Koronaepidemian vuoksi vapun juhlinta sujui Suomessa historiallisen rauhallisesti, kerrotaan poliisista.

Poliisihallitus tiedotti illalla, että eri poliisilaitoksilta saatujen tietojen mukaan vappupäivä on sujunut historiallisen rauhallisissa merkeissä koko Suomessa.

Poliisin mukaan julkisilla paikoilla on ollut poikkeuksellisen vähän ihmisiä liikkeellä ja pääsääntöisesti pienissä ryhmissä. Minkään poliisilaitoksen alueella ei ole tähän mennessä havaittu poikkeusoloissa kiellettyjä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Myös ravintolat ovat noudattaneet rajoituksia.

Poliisi on yksittäisissä tapauksissa puuttunut oleskeluun yleisillä paikoilla neuvoin ja kehotuksin. Vain muutamaan kokoontumiseen on puututtu järjestyslakiperusteisesti.

– Hälytystehtävien määrä on ollut saamiemme tietojen perusteella todella alhainen verrattuna viime vuoteen. Vapuksi hälytystehtävien määrä on matala. Hälytykset ovat painottuneet poikkeuksellisesti koteihin ja olleet pääosin meteli- ja häiriötehtäviä, sanoo poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta.

Vappupäivää vietettiin poikkeuksellisen hiljaisissa olosuhteissa Ullanlinnanmäellä Helsingin Kaivopuistossa.

Viranomaisten kehotusta viettää vappua kotioloissa sekä poikkeustilaan liittyviä rajoituksia on noudatettu esimerkillisesti sekä vappuaattona että vappupäivänä, tiedottaa Poliisihallitus.

– Tämä vappu pääsi jopa yllättämään rauhallisuudellaan. On hienoa huomata, että ihmiset ovat sisäistäneet suositukset ja noudattavat niitä. Iso kiitos vastuullisesta toiminnasta kaikille suomalaisille, Järvenpää sanoo.

Lapsilla tähän mennessä 120 tartuntaa

Suomessa on nyt yhteensä 5 051 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 56.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 89. Toissa päivänä niitä oli 166.

Eniten varmistettuja tartuntoja on edelleen 50–59-vuotiailla, lähes tuhat. Toiseksi eniten tautia on todettu 20–29-vuotiailla. Vähiten tartuntoja on varmistettu alle 10-vuotiailla lapsilla, joilla tapauksia on todettu tähän mennessä 120.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 218 ihmistä, kertoo THL. Määrä on noussut vuorokaudessa seitsemällä tapauksella.

Alla tapaukset kunnittain 1.5. mennessä.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Singaporelaistutkijat: Koronaepidemia on Suomessa ohi 26.8.

Singaporen yliopisto loi huhtikuussa mallinnuksen, joka kuvaa koronapandemian päättymisajankohtaa eri maissa.

Mallinnuksessa on määritelty pandemian käännepisteet ja päättymisajankohdat maakohtaisesti. Ennusteiden laatimisessa on käytetty tietoa sekä nykyisestä että aiemmista pandemioista.

Mallinnuksen mukaan Suomen osalta pandemia olisi ohi 26. elokuuta.

Vappupäivänä Suomessa on koronaviruksen takia tehohoidossa yhteensä 49 ihmistä.

Pandemian elinkaari vaihtelee maittain, eivätkä kaikki maat ole tällä hetkellä samassa elinkaaren vaiheessa. Elinkaareen kulkuun vaikuttaa muun muassa hallitusten ja yksilöiden toimet.

Nihtisillan vastaanottokeskuksessa Espoossa lähes sata koronatartuntaa

Luona Oy:n ylläpitämässä Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on havaittu jo 95 koronatartuntaa. Valtaosa näistä on tullut ilmi joukkotestauksessa, jossa kaikki työntekijät ja noin puolet vastaanottokeskuksen asukkaista oli perjantaihin mennessä testattu. 207 testissä oli havaittu 72 tartuntaa. Muut tapaukset olivat tulleet esille aiemmin, ja osa näistä sairastuneista on jo parantunut.

Luonan vastaanottokeskuksessa Vantaalla on tullut ilmi 2 tartuntaa. Tällä hetkellä siellä ei ole karanteeniin asetettuja asukkaita eikä sinne ole suunniteltu joukkotestausta.

IS kertoi torstaina, että Nihtisillan vastaanottokeskus on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Päätöksen karanteenista teki 30.4. Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö.

Lue lisää: Nihtisillan vastaanottokeskuksessa Espoossa lähes sata koronatartuntaa

Trump epäilee: Koronavirus peräisin kiinalaisesta laboratoriosta

Trump epäilee koronaviruksen olevan peräisin kiinalaisesta laboratoriosta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi torstaina epäilevänsä, että koronavirus on lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta. Trump myös syytti Kiinaa siitä, ettei se kyennyt pysäyttämään virusta tai antoi sen levitä.

Koronatartuntojen määrä painui Australiassa lähes olemattomiin

Australia kuuluu naapurimaansa Uuden-Seelannin ohella niihin maihin, jotka näyttävät pärjänneen koronaviruksen vastaisessa taistelussa poikkeuksellisen hyvin. Tilanne näyttää niin hyvältä, että maan hallitus ilmoitti Reutersin mukaan perjantaina aikaistavansa viikolla päätöksiään siitä, kuinka epidemian vuoksi asetettuja rajoitteita puretaan.

Surffaajat ovat jo päässeet verestämään taitojaan Sydneyn maailmankuululle Bondi Beachille. Auringonotto ei kuitenkaan ole vielä rannalla sallittu.

Noin 25 miljoonan asukkaan Australiassa oli perjantaihin mennessä tilastoitu 6 767 vahvistettua koronavirustartuntaa, joista 93 on johtanut potilaan kuolemaan. Vielä kuukausi sitten maassa todettiin päivittäin satoja uusia tartuntoja, mutta nyt koko maan määrät ovat pysytelleet useimpina päivinä alle 20:ssa.