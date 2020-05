Vastaanottokeskuksen asukkaita on joukkotestattu.

Luona Oy:n ylläpitämässä Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on havaittu jo 95 koronatartuntaa.

Valtaosa näistä on tullut ilmi joukkotestauksessa, jossa kaikki työntekijät ja noin puolet vastaanottokeskuksen asukkaista oli perjantaihin mennessä testattu. 207 testissä oli havaittu 72 tartuntaa. Muut tapaukset olivat tulleet esille aiemmin, ja osa näistä sairastuneista on jo parantunut.

Luonan vastaanottokeskuksessa Vantaalla on tullut ilmi 2 tartuntaa. Tällä hetkellä siellä ei ole karanteeniin asetettuja asukkaita eikä sinne ole suunniteltu joukkotestausta.

Ilta-Sanomat kertoi torstaina, että Nihtisillan vastaanottokeskus on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Päätöksen karanteenista teki 30.4. Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö.

Liiketoimintajohtaja Suvi Salonen Luonasta kertoo, ettei sairastuneita ole joutunut sairaalahoitoon.

– Suurin osa on lieväoireisia tai jopa oireettomia. Ihmisillä esiintyy nuhaa, yskää, väsymystä ja lämpöilyä, hän kertoo.

Sairastuneet ovat pääasiassa aikuisia. Koronan riskiryhmäläisiä heidän joukossaan ei Salosen mukaan ole, koska riskiryhmäläiset siirrettiin jo aiemmin kahteen vastaanottokeskuksen ulkopuoliseen asuntoon. Riskiryhmäläisiä ei ole ainakaan toistaiseksi testattu.

Testaukset aloitettiin työntekijöistä ja työssä käyvistä turvapaikanhakijoista.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen karanteeni tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät asukkaat saa poistua alueelta ja he viettävät aikaa mahdollisimman paljon omissa huoneissaan.

Ruoat haetaan huoneisiin porrastetusti. Keskuksessa on myös eristystiloja, joihin ateriat viedään. Pääosa asukkaista asuu 1–2 henkilön huoneissa, mutta keskuksessa on myös 3–6 henkilön huoneita.

Salosen mukaan virukseen varauduttiin jo maaliskuussa nostamalla puhelinpalvelun kapasiteettia, sillä asukkailla on ollut paljon koronaan liittyviä kysymyksiä.

Ei ole tietoa siitä, mistä virus on päässyt leviämään Nihtisiltaan.

– Me ei ole voitu lukita ihmisiä vastaanottokeskukseen. Siellä on työssä käyviä ihmisiä ja myös työntekijät kulkevat. On vain arvailuja, mistä se on keskukseen tullut, Salonen toteaa.

Salosen mukaan maanantaina sovitaan jatkotoimista tartuntatautiyksikön kanssa. Hän kiittää yksikön toimintaa.

–Tartuntatautiyksiköstä on ollut todella iso apu ja on edelleen joka päivä. Sieltä on tullut selkeät ohjeistukset miten karanteeni ja eristykset toteutetaan.

Luonalla on vastaanottokeskukset Espoossa ja Vantaalla ja lisäksi yksityismajoituksessa olevia ihmisiä. Espoon vastaanottokeskuksessa on noin 410 asukasta, joista suurimmat ryhmät ovat Irakista, Afganistanista, Iranista ja Somaliasta.