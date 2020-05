Anna Perhon kolumni: K-studio ja mielettömän upea fiilis

”Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Ylen Makuualkovi-ohjelmaan, jossa biletämme ja pidämme mielettömän upeaa fiilistä yllä pandemiasta, massatyöttömyydestä ja Mantan lockdownista huolimatta”, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

”Ensimmäinen vieras meillä on tänään Aino-Kaisa ”kahveella” Pekonen. Lähdetään vaikka liikkeelle näillä yhteishankintasopimusjutuilla, niin mitäs kuulumisia voisit meille niistä kertoa?

”No meillähän on ollut siis osastolla organisaatiouudistus, minkä tavoitteena on ollut jokaisen virkamiehen vapauttaminen kaikista vastuista, ja sen voin sanoa menneen todella maaliin.”

Hienoa, kiitos. Sitten kevennetään biisillä, jonka esittävät meille kaikki Suomen 19 276 tangokuninkaallista. He esittävät kappaleen jokainen omasta, mäntypaneelilla somistetusta kotistudiostaan. Kappaleen on sovittanut jouhikoille Lauri Tähkä, ja kappaleen keskivaiheille on sämplätty Antti Rinteen vappusatku-muminaa.

Voi että, olipa se tunteellista.

” He esittävät kappaleen jokainen omasta, mäntypaneelilla somistetusta kotistudiostaan.

Sitten katsotaan näitä julkkisten lähettämiä hassuja videoita. Julkkiksilla on nyt vaikeaa, koska influensserista tuli ei-haluttu ammattinimike yhdessä yössä, ja hyväntekeväisyydelläkin on rajansa. Koitapa itse somettaa #tuepienyrittäjää-hashtagilla viikkotolkulla ilman että itse hyödyt siitä mitään, niin tiedät miten helppoa se on.

Sitten yleisökilpailuun: arvatkaa, kuka pääministerin aviopuolison kollega piilottelee tämän Masked singer -puvun alla toivoen, että hän ei jäisi kiinni puheistaan! Lähetä tekstiviesti numeroon 123 ja osallistu arvontaan, jossa voittaja saa koneellisen ukrainalaisia marjanpoimijoita tilalleen Pekka Haaviston kyyditsemänä.

Muistatteko muuten sellaisen sloganin kuin ”Yhdessä tästä selvitään”? LOL! Sosiaali- ja terveysministeriö ei tällaisiin coelhoismeihin lähde, mikä onkin linjakasta, kun yksityiset terveysketjut ovat vulgaaristi apuaan tyrkyttämässä. Vastakkainasettelun aika on nyt, hei.

Seuraavaksi sitten tukilotto. Sorry ravintolat, teille ei nyt tällä kertaa osunut arpa kohdalle. Keskusta ei tykkää siitä, että ravintoloissa vehdataan pitsojen ja aperol spritzien kanssa. Pitää syödä kylmää talkkunaa ja perunaa pirtissä, ja se ei nyt tässä takeaway-myynnissäkään toteudu, joten annamme ziljardin Postin pääjohtajan serkun kaverille.

Siirrytäänpä sitten ohjelmamme skenaario-spesiaaliin, jossa asiantuntijat ja kaikki Twitterin nimimerkit arvioivat, mikä käyrä tulee toteutumaan: V, L, U vai V-U:n V-U. Lisäksi yritysmaailman edustajat tulevat kertomaan, mistä tulevaisuudessa löydetään tarpeeksi työvoimaa ilmapallojen ja serpentiinien kotiinkuljetuksien järjestämiseen.

Pienenä välipalana tässä Etsi persu -piiloleikki. Missä hän on nyt kun unelmat suljetuista rajoista ovat toteutuneet?

Ohjelman human intrest -osastossa psykologit käsittelevät pandemian aikaista häpeää siitä kun huomaa, että on siistiä kun ei aamulla tarvitse herätä niin justiinsa ja voi hyvällä syyllä vältellä anoppia, kuntosalia ja lapsen urheilujoukkueen alituisia mokkapalan leipojaisia. Tällaista elämän kuuluisi olla!

Näin lähetyksemme on taas taittumassa kohti loppuaan, mutta lähetetään tässä vielä terveiset hoitohenkilökunnalle ympäri maan: olette kovassa tilanteessa, mutta älkää unohtako arjessanne meitä sairaaloiden ulkopuolella eläviä etätyöntekijöitä. Meidän arkemme on nyt todella vaativaa, kun Zoom-yhteys pätkii ja joutuu itse keittämään kahvit kun toimistoassari ei ole auttamassa. #ethänunohda”

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.