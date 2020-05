HS: Sauli Niinistö pohtii kättelyn lopettamista Linnan juhlissa – ehdottaa tilalle elokuvista tuttua tervehdystä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohtii, että Linnan juhlilla ”oikeakätiset näyttäisivät oikeaa kämmentä ja vasenkätiset vasenta”.

Kättely ja sen välttäminen on yksi tapa ehkäistä virustartuntoja. Kättelystä onkin oletettavasti ja toivottavasti laajasti luovuttu Suomessa koronaviruksen aikana.

Kättely on olennainen osa perinteisiä Linnan juhlia, ja HS kysyi tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä, pitäisikö kättelystä luopua kyseisessä juhlassa.

– Intiaanipäälliköt kai tervehtivät näyttämällä tyhjää kättä vähän kauempaa niin kuin me olemme elokuvissakin nähneet. Minusta se voisi olla sopiva tervehdys meillekin: oikeakätiset näyttäisivät oikeaa kämmentä ja vasenkätiset vasenta. Ja sen voisi siis tehdä vähän kauempaakin, Niinistö sanoo HS:lle.

Oma kysymyksensä on, onko koronavirusepidemia joulukuussa niin hyvässä hallinnassa, että juhlia ylipäätään voidaan järjestää nykymuodossaan. Niinistö muistuttaakin haastattelussa, että vielä emme tiedä, minkä vuoden juhlista puhutaan.

IS kertoi jo maaliskuussa uusista tavoista tervehtiä kättelyn sijaan. Sellaisia ovat muun muassa kyynärkopsautukset ja jalkakopsautukset.

IS kävi aiemmin professori Pentti Huovisen kanssa läpi vaaratilanteita, joissa virus tarttuu ihmisestä toiseen. Kättelystä mainittiin, että emme voi turvallisesti kätellä toisia koronavirusepidemian aikana. Kun ei tiedetä, mitä käteltävä on tehnyt ennen kättelemistä, riski on hierottaessa silmiä tai kaiveltaessa nenää. Tuolloin virus pääsee limakalvoille.

