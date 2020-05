Viiden lapsen äiti Paula puolustaa koulujen avaamista – ”Kaikilla ei ole kotona sellaista aikuista, johon voisi luottaa”

Paula Mäkipelto on työssään lastenpsykiatrian poliklinikalla nähnyt, kuinka karuissa oloissa moni lapsi elää. Koronavirusepidemia on vienyt monelta vanhemmalta työt ja pahentanut kotioloja entisestään.

Koulujen avaaminen ennen kesälomia oli hyvä päätös, sanoo orimattilalainen viiden lapsen äiti Paula Mäkipelto. Hänellä on kolme alakouluikäistä, yksi päiväkoti-ikäinen ja yksi aikuinen lapsi.

Mäkipellon lapsilla etäkoulunkäynti on sujunut pääsääntöisesti hyvin.

– Kun kolme lasta käyttää samaan aikaan Teamsia, siinä on tullut haasteita. Lapsemme ovat aika itseohjautuvia kouluhommissa, joten he ovat opillisesti pärjänneet hyvin, eikä siitä puolesta ole ollut huolta, Mäkipelto kertoo.

Kotikoulusta puuttuu kuitenkin koulun sosiaalinen ympäristö ja vuorovaikutus toisten lasten kanssa. Koulupäivän rakenne ei pysy aivan samanlaisena kotona kuin se olisi koulussa.

– Lapsille on tärkeää kokea olevansa osa isompaa yhteisöä. Meillä on yksi alakoulun päättävä, ja hän kovasti mietti, näkeekö hän enää koko luokan voimin ennen yläkoulua.

Mäkipelto työskentelee lastenpsykiatrian poliklinikalla. Hänen miehensä tekee vuorotöitä. Kumpikin vanhemmista on ollut etäopetuksen aikana töissä, mutta perhe on pystynyt järjestämään lasten kotihoidon ja -opetuksen miehen ilta-, yö- ja viikonloppuvuorojen ansiosta.

– Nuorimmainenkin on ollut kotona, mutta hän palaa sitten päiväkotiin, kun muut lapset menevät kouluun.

Oma tilanne on hyvä, mutta työ lastenpsykiatrian poliklinikalla on avannut silmät sille, kuinka erilaisista lähtökohdista toiset lapset ponnistavat.

– Liian monella lapsella ainoa turvallinen aikuinen on koulussa, päivähoidossa tai harrastuksessa. Kaikilla ei ole kotona sellaista aikuista, johon voisi luottaa tai jolle voisi kertoa mieltä painavia asioita, koska mieltä painavat asiat voivat liittyä omaan vanhempaan.

Kaikille perheille ei ole tarjolla lastensuojelun palveluja, vaikka lapsella olisi isokin luotettavan aikuisen kaipuu, hän huomauttaa.

– Koulu ei tietenkään ole sosiaalityön sivupiste, mutta lastensuojelutyötä ei jatketa maailmantappiin asti, jos ei ole painavia perusteita.

Kouluympäristössä monilla lapsilla syntyy luontevasti luottamussuhde opettajaan, koulunkäyntiavustajaan tai kouluterveydenhoitajaan, jolle epäkohdista ja vaikeuksista voi kertoa.

– Jos esimerkiksi sosiaalityöntekijä haastattelisi kaikki alakouluikäiset lapset ennen kesälomia, niin ei lapsi välttämättä tuntemattomalle ihmiselle alkaisi heti kertoa, että äiti ei ole aina illalla kotona, kun menen nukkumaan tai meillä ei ole ruokaa jääkaapissa. Lapset ovat pitkälti lojaaleja vanhemmilleen.

Toisaalta koulussa aikuiset tekevät havaintoja lapsesta, vaikka lapsi ei itse ongelmistaan kertoisikaan.

– En ajattele, että koulujen avaaminen on pelkästään tästä syystä tärkeä juttu. Siihen liittyy kaikilla lapsilla yhteenkuuluvuuden tunne. Tässä on mennyt aika pitkä aika ruutujen ääressä, eikä se ole sama asia kuin olla livenä yhdessä.

Toiset ihmettelevät, miksi koulut avataan kahden viikon vuoksi. Mäkipellon mielestä kahdella ja puolella viikolla voi olla isoja seurauksia.

– Jos vanhempien voimavarat ovat syystä tai toisesta vähäiset, lapsi ei välttämättä tule lapsena nähdyksi tai kuulluksi. Se on ensiarvoisen tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Monelle tällaiselle lapselle kouluarjesta löytyy se aikuinen, joka huomaa positiivisella tavalla ja kannustaa.

Viikot neljän seinän sisällä ovat antaneet toisille perheille enemmän yhteistä aikaa. Toisille korona-aika on muodostunut lasten kannalta karuksi perhehelvetiksi, kun arjen raamit eivät ole enää kannatelleet palettia kasassa.

– Tiedän sellaisia tapauksia henkilökohtaisesti. Teen työssäni lastenpsykiatrian poliklinikalla yhteistyötä sosiaalitoimen ja lastensuojelun kanssa ja olen yhteydessä perheisiin. Kaikille tämä ei ole tarkoittanut ihania yhteisiä metsäretkiä ja kiireettömiä aamiaisia.

Mäkipelto on ajatellut myös niitä perheitä, joissa korkki on pysynyt juuri ja juuri kiinni työpäivinä. Nyt korona on vienyt monelta työt ja tuonut tilalle raha- ja muita huolia. Toiset vanhemmat kärsivät mielenterveysongelmista, ja terapia on saattanut keskeytyä tai se on järjestetty etänä.

– Vanhempi, jolla on päihde- ja mielenterveysongelma, ei ole ensimmäisenä tukemassa lastaan etäkoulunkäynnissä.

Uutiskuvissa näkyy koteja ja perheitä, joissa etätyöpisteet ja läppärit on järjestetty lapsille siististi omaan huoneeseen. Toiset lapset asuvat kodeissa, joissa ei ole edes pöytätilaa, johon laskea koulukirjansa, Mäkipelto huomauttaa.

– Lapsi voi tehdä koulutöitä jossain kylpyhuoneen lattialla, eikä ole puhettakaan mistään läppäristä. Samaan aikaan kuuntelet, kun seinän takana jatkuu sama meno, joka on viimeinen, mitä olet kuullut, kun olet vihdoin saanut unta.

Moni vastustaa koulujen avaamista, koska pelkää epidemian lähtevän uudelleen kasvuun. Mäkipellon mielestä on tärkeää suojella riskiryhmiä, mutta muiden tulisi yrittää palata pikkuhiljaa tavalliseen arkeen.

– Pidän sitä vakavana tautina, enkä millään lailla väheksy sitä. Mutta en usko, että tilanne helpottuu elokuuhun mennessä. Tauti ei tule häviämään, emmekä voi lukittautua poteroihin vuoden loppuun saakka. Vaikka tekisimme niin, kun alkaisimme elää normaalisti ja matkustaa, niin tauti olisi jo Ruotsissa vastassa.

Samaan aikaan monissa maissa, kuten Tanskassa, koulut on avattu. Siellä tartunnat eivät ole tämän jälkeen ryöpsähtäneet.

Paula Mäkipelto kertoo miettineensä koronavirusepidemian uutistulvan keskellä, mitä kuuluu tytölle, johon hän törmäsi alkuvuonna odottaessaan pukuhuoneessa omaa lastaan urheiluharjoituksista. Mäkipelto on kirjoittanut kohtaamisesta tekstin, jonka hän toivoo jaettavan tämän artikkelin yhteydessä. Se osoittaa, miten erilaisissa oloissa toiset lapset kasvavat:

”Eräänä iltana minä istun pukuhuoneessa ja odotan.

Käännän katseeni ja näen pienen tytön istahtavan penkille kasvot kyynelten juovittamina, hiukset pipon alla pörrööntyneinä. Kysyn mikä hätänä ja hetken kuluttua hän vastaa ääni itkusta täristen "mä myöhästyin". Ei hätää, harkat alkoivat vasta, ehdit hyvin mukaan, minä lohdutan. Kun mä olisin halunnut olla ajoissa, tyttö jatkaa ja tihenevän hiljaisuuden jälkeen lisää, ja on muutakin.

Ai niinkö, haluatko kertoa?, minä kysyn ja lasken kirjan käsistäni pois.

No kun äiti on luvannut jo kesästä asti että mä saan jumppapussin enkä mä sitä ikinä saa, tyttö nyyhkyttää kaivaessaan ruokakaupan muovipussista juomapulloaan.

Ja kun mulle ei oo löytynyt kirpparilta sisäkenkiä niin mä oon ainoa joka on aina paljain jaloin, enkä mä osaa itse leikata mun varpaankynsiä eikä äiti jaksa kun se on joka aamu ja päivä niin väsynyt että sen täytyy vaan pysyä sängyssä.

Ja pienen tytön kertomana ryöppyää asioita, jotka hänen mieltään painavat ja kuulen aamuista joiden aikana hän kurkottelee kaapin ylähyllylle toivoen että sieltä löytyisi jotakin syötävää ja illoista jolloin hän peittelee pikkuveljensä nukkumaan, kun äitiä ei näy ja viikonlopuista joiden alkaessa toive herää – ehkä juuri tällä kertaa hekin tekisivät niitä asioita joita tyttö on maanantaisin koulussa kuullut muiden tehneen. Kävisivät yhdessä ulkoilemassa ja saunassa ja äiti laittaisi ruokaa ja pelattaisiin Kimbleä, mutta koskaan niin ei tapahdu ja tyttö kertoo tietävänsä sen jo kyllä.

Minä nieleskelen palan kurkustani ja silitän varovasti tytön olkapäätä.

Kysyn oletko kertonut näistä asioista kenellekään aikuiselle ja olisiko joku johon luotat ja jolle voisit kertoa? Tyttö miettii ja nyökkää, ehkä terkalle voisi puhua, se on kiltti, opettajalle en uskalla koska se aina hermostuu kun on välillä unohtunut läksyt ja joskus kynä kotiin ja aina en ehdi aamulla kouluun kun kellot on jo soineet.

Kello tikittää seinällä, tyttö pyyhkii kasvonsa. Saatan hänet liikuntasaliin, toivotan hyviä harkkoja.

Palaan pukuhuoneeseen.

On hiljaista.

Otan kirjan käteeni.

En lue enää sivuakaan.”