Kokkolassa ammuttiin useita laukauksia vappuyönä – tutkitaan tapon yrityksenä

Kolme mieshenkilöä on otettu kiinni.

Kokkolan keskustan eteläpuolella sijaitsevan yksityisasunnon pinnalla ammuttiin vappuyönä poliisin tietojen mukaan 5–10 laukausta. Kukaan ei loukkaantunut ammuskelussa.

– Tapaukseen liittyen on otettu kiinni kolme mieshenkilöä, kertoo komisario Mika Jylhä Pohjanmaan poliisista.

Tapahtumia tutkitaan rikosnimikkeillä tapon yritys, laiton uhkaus ja ampuma-aserikos. Poliisin tietojen mukaan miehillä oli useita, ilmeisesti luvattomia käsiaseita.

Kiinniotetuista miehistä nuorin on noin 20-vuotias ja vanhin noin 50-vuotias. He ovat kaikki paikkakuntalaisia. Ainakin osalla heistä on aikaisempaa rikostaustaa.

Poliisi sai ilmoituksen laukauksista noin kello 22 torstai-iltana. Miehet poistuivat tapahtumapaikalta, ja heidät saatiin kiinni noin kolmen aikaan perjantaiaamuna.