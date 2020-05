Kolmen lapsen isä Esko, 68, ihmettelee, miksi etäopetuksesta luovutaan vain kahden viikon vuoksi: ”Katsotaan kesälomalla, kuka on saanut tartunnan”

Simolainen Esko Tavia on avustanut kotiopetuksessa kolmos- ja ekaluokkalaista. Nuorin lapsista menee ensi syksynä esikouluun. Etäopetus on sujunut erinomaisesti.

Kolmen lapsen isä Esko Tavia Simosta ihmettelee, miksi hyvin toimiva etäkoulujärjestely pitää muuttaa vain kahden viikon ajaksi.

– Kun ajattelee opettajia, niin lasten tartuttavuudesta on kahdenlaista tietoa. Kun kaksi viikkoa on ohi ja alkaa opettajien kesäloma, se on juuri taudin itämisaika, sitten aletaan katsoa kesälomalla, kuka on saanut tartunnan ja kuka ei, Tavia miettii.

Tavia, 68, on eläkkeellä ja hoitaa kotona lampaita. Samalla hän on avustanut kotiopetuksessa kolmos- ja ekaluokkalaista, kun eläinlääkärinä työskentelevä perheenäiti on käynyt töissä. Kuopus menee vasta ensi syksynä esikouluun. Etäopetus on sujunut alkukankeuksien jälkeen hyvin.

– Ensimmäinen reaktio, oli että hetkinen, mites tämä järjestetään. Ensimmäinen viikko meni opiskellessa järjestelmiä. Olin joskus käynyt vilkaisemassa Wilmaa, koska äiti on hoitanut Wilma-asioita. Sitten piti opiskella, miten videoyhteys otetaan Teamsissa. WhatsAppin hallitsin tietenkin ennestään.

Ensimmäisen viikon jälkeen Tavia huomasi, miten korkeatasoinen Suomen koulujärjestelmä on, ja miten hyvin se taipuu etäopetukseen poikkeustilanteessa.

– Opettajat reagoivat nopealla varoitusajalla ja ottivat homman hallintaan. Siitä suorituksesta täytyy antaa täysi kymppi.

Kuudessa viikossa etäopetukseen on tullut päivärutiini ja lapset ovat oppineet itse käyttämään järjestelmiä. Esimerkiksi kolmasluokkalaisella on joka aamu videoyhteyden kautta oppitunti, jossa kerrotaan, mitä päivän aikana pitää tehdä. Päivän ohjelma löytyy Wilmasta. Kun päivän tehtävät on tehty, niistä otetaan kuva ja lähetetään WhatsAppilla opettajalle, joka antaa palautetta.

– Jos kohtalaiset valmiudet kotona olisi kaikilla, niin se mistä jää paitsi on sosiaaliset kontaktit toisten oppilaiden kanssa. Mutta nekin tulee hoidettua sosiaalisessa mediassa.

Perheenisä olisi toivonut, että koulujen avaamispäätöksessä olisi kuunneltu opettajia. Hän uskoo, että kahden viikon lähiopetuksen järjestäminen tulee olemaan karmea ponnistus.

– Sitten kun oppilaat lähtevät kouluun, aika menee sen tarkkailuun, kuka yskii, kenellä nokka nuuskuttaa, olivatko oppilaat lähellä toisiaan ja onko kädet pesty nyt. Kahden viikon aikana uuden järjestelmän ja rutiinit oppii, mutta sitten koulu päättyy.

Tavia miettii myös, miten koronavirusepidemia etenee kesän aikana: tullaanko syksyllä palaamaan taas etäopetukseen?

– Kotikoulu on valmis paketti.

Simossa ja monessa muussa pienessä kunnassa lapsille on järjestetty kouluun kuljetus. Perheenisä miettii, miten se järjestetään korona-aikana turvallisesti.

– Kyllä siinä rupeaa rahaakin palamaan, vaikka se on vain kaksi viikkoa. Nyt voisi ottaa järjen käteen ja kuunnella opettajia.

Tavia sanoo ymmärtävänsä, ettei kaikilla opettajillakaan ole tietoteknisiä valmiuksia antaa etäopetusta.

– Meillä Simossa tämä on pelannut aivan loistavasti.

Simolaisessa perheessä vuorokausirytmi on vähän myöhästynyt, koska aamulla ei tarvitse lähteä niin aikaisin kouluun. Toisaalta lapset saavat riittävästi apua koulunkäyntiin, koska isä on kotona.

– Eihän normaalikoulussa ole kuin yksi tai kaksi kouluavustajaa. Nyt periaatteessa joka oppilaalla on oma kouluavustaja.

Pienille koululaisille on annettu myös riittävästi tehtävää.

– Joskus tuntuu, että mahtavatko he ehtiä käydä kaiken sen läpi koulutunnin aikana tavallisessa koulussa. Pitää tarkistaa, että kaikki on tullut tehtyä.

Toisaalta Suomessa on satoja tai tuhansia oppilaita, jotka eivät saa kotona yhtä hyvää tukea kuin Tavian lapset.

– Nyt kun on uutisoitu, että on oppilaita, joihin ei ole viikkoihin saatu yhteyttä, niin eihän se hyvältä kuulosta tietenkään. Mutta silläkin varjolla, miksi pitää kahden viikon vuoksi alkaa puskea uutta systeemiä, joka voi olla hyvin monimutkainen.

Tavia uskoo, että Suomen koulujärjestelmä taipuu myös siihen, että koulut avataan. Hänen lapsensa eivät ole olleet moksiskaan siitä, että kahden viikon päästä palataan koulun penkille perinteiseen tapaan.

– Siitä oli puhetta, että kavereita näkee sitten. Mutta heillä on myös kavereita, jotka eivät tule kouluun, joilla on peruste olla kotona kesään asti. Mutta kyllä he ovat nähneet kavereita päivittäin Teamsissa.