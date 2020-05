Positiivisen koronavirustestin jälkeen alkaa tartunnalle altistuneiden jäljitystyö.

Suomi on luottanut koronaviruksen leviämisen torjunnassa rajoituksiin, mutta keskustelu niin sanotun hybridimallin soveltamisesta on jo käynnissä. Hybridimallissa rajoituksia höllennetään ja samalla testaukseen sekä tartuntaketjujen jäljittämiseen laitetaan lisäpanostuksia.

Yllä olevasta videosta näet esimerkin tartuntaketjusta ja jäljitystyön eri vaiheista. Tapauksen ovat laatineet Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan lääkärit.

Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Itä-Suomen yliopisto valmistelevat parhaillaan sisältöä tartuntaketjujen jäljittäjille suunnattuun koulutukseen. Avoin verkkokurssi on suunnattu terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisille. Koulutuksen on määrä alkaa toukokuun aikana. Tarkemmasta alkamisajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Koulutuksen sisältöä laativa Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti muistuttaa heti alkuun, että jäljitystyö on Suomessa jo ennestään tuttua. Altistuneita on etsitty esimerkiksi tuberkuloosi-, tuhkarokko- ja sukupuolitautitapauksissa.

Nuorti kuvailee käytännön jäljitystyötä hyvin monipuoliseksi. Siksi jäljittäjiltä vaaditaan terveys- tai sosiaalialan osaamista.

– Jäljittämistä ei voi tehdä kuka tahansa. Työ vaatii potilasmerkintöjen tekemistä, vaitiolovelvollisuutta sekä tieto- ja yksityisyydensuojan ymmärtämistä. Lisäksi on oltava lääketieteellinen ja kansanterveydellinen perusta, ainakin pääpiirteittäin. Myös kenttäepidemiologian peruskäsitteet ja käytettävissä olevat torjuntakeinot on tunnettava.

Nuorti muistuttaa, että tiedot on selvitettävä järjestelmällisesti, ja ne pitää kirjata täsmällisesti. Lisäksi keskustelu potilaiden ja tartunnalle altistuneiden kanssa on aina sosiaalista toimintaa. Tieto tartunnasta tai tartunnan mahdollisuudesta herättää aina huolta ja pelkoakin. Siksi asian herkkyyden ymmärtäminen on tärkeää. Keskustelun pohjana käytetään standardoitua kyselykaavaketta.

– Me tulemme opettamaan esimerkiksi altistumisen riskin arvioimista tekemistä, toimintatapoja, tietojen keräämistä ja järjestelemistä sekä haastattelutekniikkaa. Miten tiedot järjestellään? Miten tällaista kuvailevaa analyysia tehdään? Miten henkilöt ohjeistetaan oireiden seurantaan ja kotihoitoon? Milloin pitää hakeutua hoitoon?

Sairaanhoitopiireissä ja kunnissa jäljittämisen käytännöt voivat vaihdella jonkin verran sen mukaan, miten tartuntatautien torjunta on paikallisesti järjestetty. Tärkeintä Nuortin mukaan on se, että tartuntaketjujen jäljittäminen tapahtuu tartuntataudeista vastaavan lääkärin johdolla ja ohjauksessa. Vastaavalla lääkärillä on valtuudet tehdä tarvittavat eristämis- ja karanteenipäätökset.

Velvoitteet yleisvaarallisille tartuntataudeille altistuneiden jäljittämiseen tulevat suoraan tartuntatautilaista. Jäljitystyötä tehdään kuitenkin nyt tilanteessa, jota ei osattu ennen koronakriisiä odottaa.

Helsinki on tartuntaketjujen jäljittämisen polttopiste siitä yksinkertaisesta syystä, että Uusimaa on Suomen pahin koronapesäke.

Ennen koronakriisin leimahtamista yleisvaarallisten tartuntatautien jäljitystyötä teki Helsingissä yhden lääkärin ja viiden hoitajan tiimi. Nyt tartuntaketjuja selvittää jo yli 100 terveydenhoitoalan ammattilaista ja lääketieteen loppuvaiheen opiskelijaa useassa eri toimipisteessä. Työntekijöiden määrä on siis lähes 20-kertaistunut nopealla aikataululla.

Jäljittäminen on vuorotyötä, ja työntekijät ovat yhteydessä tartunnan saaneisiin ja altistuneisiin aamusta iltaan, seitsemänä päivänä viikossa.

Helsingissä epidemiologista toimintaa pyörittää Helsingissä johtava ylilääkäri Paula Seikku. Hän kertoo, että tällä hetkellä jäljittäjien suurimmat haasteet liittyvät ikäihmisten koronavirustartuntoihin.

– Etenkin hoivakotien tartunnat ja ikäihmisten sairastumiset näkyvät myös meillä. Niiden altistusten ja tartuntaketjujen selvittäminen työllistää meitä paljon. Näihin liittyy monta toimijaa, kuten asukkaat, henkilökunta ja henkilökunnan vapaa-ajan altistukset. Näistä tilanteista tulee heti monitasoinen vyyhti.

Yksittäisten henkilöiden tartunnoissa ketjut ovat yleensä lyhyempiä ja yksinkertaisempia.

– Näissä yksittäistapauksissa ihmisillä on tietenkin huolia, ja me pyrimme antamaan myös vastauksia. Epidemian edetessä ihmiset ovat kuitenkin jo saaneet tietoa. Asia on tullut jo tutuksi.

Helsingissä toimivien jäljittäjien mukaan koronatilanteen jatkuminen ja keskustelu rajoitusten höllentämisestä on johtanut jopa siihen, että osa altistuneista on kyseenalaistanut kotikaranteenin tarpeellisuuden. Seikku alleviivaa, että karanteenimääräysten noudattaminen tartuntaketjujen katkaisemiseksi on edelleen erittäin tärkeää.

Tartuntaketjujen yksityiskohtaiset tiedot eivät ole julkisia. Seikku laati kuitenkin Ilta-Sanomien pyynnöstä yksityiskohtaisen esimerkkitapauksen tartuntaketjun selvittämisestä yhdessä epidemiologisessa toiminnassa työskentelevän lääkärin Saara Heinäsen kansaa. Lääkäreiden mukaan kyseinen esimerkkitapaus havainnollistaa tarkasti jäljittäjien arkea ja toimintatapoja.

Tapaus etenee seuraavasti.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan laatima esimerkkitapaus.

Vaihe 1: Näytteenotto

Toimistotyötä tekevä 54-vuotias mies on palannut jokin aika sitten matkoilta. Hän on päässyt turvallisesti kotiin ja jatkanut töitään. Nyt hänellä on päänsärkyä ja kuume on noussut. Mies hakeutuu työterveydenhuollon kautta koronavirustestiin.

Lääkäri kehottaa potilasta jäämään näytteenoton jälkeen kotiin, sillä oireet sopivat koronavirukseen. Tähän saakka mies on työskennellyt toimistolla, vailla mahdollisuutta etätöihin.

Mies odottaa lääkärin kehotuksesta tuloksia kotonaan, sillä oireet sopivat koronatautiin. Potilas kertoo, että hän ei muista olleensa kontaktissa sairastuneeseen 14 vuorokauden sisällä. Tartunnan lähde jää näin ollen epäselväksi.

Kuvassa on Terveyspalveluyritys Mehiläisen drive-in-testauspiste Espoossa.

Vaihe 2: Tulos

Vastaus positiivisesta näytteestä tulee seuraavana päivänä laboratoriosta. Tuloksen puhelimitse ilmoittava hoitaja muistuttaa, että potilaan pitää jäädä kotieristykseen ja odottamaan lisäohjeita kunnan epidemiologiselta toiminnalta.

Myös tartunnan saaneen perheenjäseniä voidaan tässä vaiheessa ohjeistaa pysymään kotona lisäohjeiden saapumiseen saakka.

Vaihe 3: Tartunnanjäljitys käynnistyy, eristys

Tartunta tulee kunnan epidemiologisen toiminnan tietoon, ja työntekijä soittaa potilaalle. Hän kertoo, että kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti. Potilas joutuu siksi jäämään kotieristykseen. Eristyksen kesto riippuu potilaan oireiden kestosta ja sen purkaa sama taho, joka sen on määrännyt.

Eristyksen minimikesto on seitsemän vuorokautta oireiden alusta ja lisäksi kaksi oireetonta päivää. Aikajänne noudattaa THL:n 22. huhtikuuta antamaa linjausta. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä oireettomia päiviä pitää olla kolme.

Samassa puhelussa selvitetään, ketä potilas on tavannut tartuttavuusaikana. Tartuttavuuden aikajänne on alkanut päivää ennen oireiden alkamista ja päättyy seitsemän vuorokautta oireiden alkamisen jälkeen.

Potilas kertoo tavanneensa työtovereitaan samassa kokoustilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan sekä istuneensa erään työkaverin kanssa lounaalla alle kahden metrin etäisyydellä yli 20 minuutin ajan kasvot poispäin käännettyinä. Nämä henkilöt lasketaan altistuneiksi. Altistuneita ovat myös miehen avopuoliso ja kaksi lasta.

Potilas on tavannut myös veljensä perhettä noin 20 minuutin ajan ulkona. Porukka on pitänyt toisiinsa yli kahden metrin turvaetäisyyttä. Veljeä ja tämän perhettä ei lasketa altistuneiksi.

Puhelun aikana arvioidaan potilaan kotikuntoisuus. Millaisia oireet ovat? Käy ilmi, että potilas on hyvässä kunnossa ja voi jäädä kotiin sairastamaan. Hän saa tarvittavat yhteystiedot voinnin huononemisen varalta.

Välitöntä apua saa yleisestä hätänumerosta 112. Arvion ja ohjeita voi kysyä lääkärin vastaanotosta numerosta arkisin päiväsaikaan numerosta 09 310 10024 ja ympäri vuorokauden numerosta 116117.

Vaihe 4: Altistuneiden kontaktointi

Potilaan puhelun jatkeeksi epidemiologisen toiminnan työntekijä keskustelee vielä puolison kanssa ja antaa hänellekin ohjeet karanteenista sekä tiedustelee hänen ja altistuneiden lasten oireet. Kenelläkään ei ole oireita.

Perheenjäsenten karanteeni on pidempi kuin yksittäisten altistuneiden, sillä sairastuneen lähipiirin katsotaan altistavan muut samassa taloudessa elävät koko tartuttavuusajan. Perhe on siksi karanteenissa 21 vuorokautta oireiden alkamispäivästä lähtien. Perhe saa ohjeet hakeutua näytteenottoon, jos oireita ilmaantuu.

Altistuneet on etsittävä, jotta heille voidaan ilmoittaa karanteeniajasta. Jokaiselle lasketaan oma karanteenin päättymispäivä altistumishetken perusteella. Laskenta alkaa viimeisestä altistumispäivästä ja kestää siitä eteenpäin 14 vuorokautta.

Altistuneille ei kerrota sairastuneen henkilöllisyyttä, vaan he saavat tietää ainoastaan karanteenin päättymispäivän. Käytännössä moni altistunut saa kuitenkin kuulla esimerkiksi työkaverinsa sairastumisesta. Potilaalla ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta tartunnasta kertomiseen.

Karanteenissa oleville altistuneille ei soiteta enää uudelleen. Heidän tulee muistaa itse karanteenin päättymispäivänsä.

Kotikaranteeniin joutuneiden työkavereiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa. He eivät ole toistaiseksi altistuneet.

Yksi altistuneista työkavereista kuitenkin sairastuu karanteenin aikana. Hän hakeutuu näytteenottoon, ja tulos on positiivinen. Hän altistaa perheenjäsenensä, jotka joutuvat niin ikään karanteeniin – sairastumispäivästä lähtien.

Vaihe 5: Sairastuneiden seuranta

Sairastuneita ohjeistetaan ottamaan yhteyttä puhelimitse, mikäli voinnissa tapahtuu huonontumista. Eristyksen lopussa sairastunut saa puhelun, jossa tiedustellaan vointia. Kun hän on ollut oireeton kahden vuorokauden ajan, eristys voidaan purkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä oireettomia vuorokausia on oltava kolme. Nykykäsityksen mukaan potilas ei ole enää tartuttava, eikä sairastu heti uudelleen tautiin.

Vaihe 6: Todistus

Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri kirjoittaa eristyksen päättymisen jälkeen todistuksen. Myös karanteenissa olevat saavat todistuksen postitse. Todistuksella voi hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa siltä ajalta, jonka on ollut määrättynä kotiin, eli eristykseen tai karanteeniin, mikäli kotonaoloaikana on tullut ansionmenetyksiä.

Tartuntatautipäivärahan edellytykset voit tarkistaa täältä.