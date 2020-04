Tässä ovat torstain käänteet koronatilanteessa Suomessa ja maailmalla

Korona vei vapun verkkoon ja koulujen avaaminen jakaa mielipiteitä.

Suomessa on kuollut yhteensä ainakin 211 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Tehohoidon piirissä on torstain tietojen mukaan 48 ihmistä. Sairaalahoidossa on kaikkiaan 187 ihmistä.

Kaikkiaan sairastuneita on ainakin 5000.

Maailmalla kuolleita on noin 230 000. Sairastuneita on jo yli 3 251 000.

Eniten kuolleita on Yhdysvalloissa. Ruotsissa kuolleita on lähes 2600.

Palveluyksiköiden koronatoimintaa tutkitaan

Sosiaalihuoltoon liittyvät koronaepäselvyydet työllistävät aluehallintovirastoja ympäri Suomen.

IS:n tekemän selvityksen mukaan aluehallintovirastoissa on vireillä yhteensä 17 sosiaalihuollon tutkintaa, jotka liittyvät jollain tapaa koronaan. Yhtä lukuun ottamatta tutkittavat asiat ovat valvonta-asioita.

Suurin osa sosiaalihuollon valvonta-asioista koskee hoivapalvelun yksiköitä.

Yksi tutkinnoista koskee julkisuudessakin esillä ollutta Kiuruvedellä sijaitsevaa Kallionsydäntä, jonka toimintavastuu siirtyi koronamyrskyn seurauksena Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymälle.

Vappu siirtyi nettiin

Helsingissä Manta lakitettiin virtuaalisesti ja Rapduo JVG nousi virtuaalisen Senaatintorin lavalle ilmaiskonsertin merkeissä. JVG - Ikuinen vappu -virtuaalikonsertti keräsi pelkästään Youtubessa yli 200 000 katsojaa.

Myös muissa Suomen kaupungeissa lakituksia toteutettiin videon välityksellä.

Ainakin Helsingissä etätapahtumat toimivat, sillä IS:n livelähetyksessä vappukansaa ei juuri puistoissa näkynyt.

Pentti Saarenoja, Susanna Stejskal ja Martti Stejskal vappuaattona Helsingissä.

Koulujen avaus puhuttaa

Hallituksen tiistaina tekemä päätös avata peruskoulut ja päiväkodit 14. toukokuuta jakaa asiantuntijat ja kansalaiset kahteen leiriin.

ISTV kysyi helsinkiläisten mielipidettä koulujen kahden viikon keväisestä loppukiristä. Mielipiteet vaihtelivat maltillisista jyrkempiin.

– Se on hyvä asia lasten kannalta, joille se koulu on tosi tärkeä paikka, Suvi pohti ja lisäsi, että hänellä ei ole kouluikäisiä lapsia.

Timo olisi valinnut toisen linjan kuin hallitus. Hän fundeeraa olisiko yhteiskunnan osittaisen avaamisen takana suunnitelma viruksen leviämisen sallimisesta.

Ruotsin taloudelle odotettua kovempi isku

Ruotsin koronaviruspolitiikka on ollut selvästi höllempi kuin useimmilla muilla mailla. Ruotsi ei ole sulkenut yhteiskuntaansa vaan on muun muassa pitänyt ravintolat, kahvilat ja koulut auki.

Ruotsin avoimen linjan on ounasteltu johtavan siihen, että Ruotsi selviäisi koronapandemiasta taloudellisesti huomattavasti paremmin kuin selvästi rajummat rajoitustoimet ottaneet maat.

Nyt näyttää siltä, että pandemia iskee sittenkin Ruotsin talouteen paljon kovemmin kuin etukäteen ennustettiin.

Ruotsin valtiovarainministeriön alaisen taloustutkimuslaitoksen Konjukturinstitutin tuoreimman ennusteen mukaan Ruotsin bruttokansantuote pienenee seitsemän prosenttia vuoden 2020 aikana.

Lue lisää: Koronakriisi iskee Ruotsin talouteen paljon kovemmin kuin odotettiin

Tukholmassa muisteltiin koronan uhreja

Koronan aiheuttama puhdas ilma säästää ihmishenkiä

Koronaviruksen aiheuttama tauti on vaatinut suuren määrän kuolonuhreja, mutta epidemian vastatoimien seurauksena vähentyneet ilmansaasteet myös säästävät ihmishenkiä.

Centre for Research on Energy and Clean Air -keskuksen (CREA) tutkimuksen mukaan päästöjen vähennys pelkästään huhtikuun aikana johtaa 11 000:n ennenaikaisen kuoleman välttämiseen Euroopassa.

Suomessa ennenaikaisia kuolemia vältetään tutkijoiden mukaan arviolta reilut sata kappaletta.

Juhani Knuuti.

Professori lisäisi Suomen exit-strategiaan yhden asian

Lääketieteen professori Juhani Knuuti pitää Suomen strategiaa pääosin hyvänä, mutta silti puutteellisena. Hän esittelee blogissaan täydentävän strategian, jonka hän on nimennyt ESTE-strategiaksi. Nimen kirjaimet tulevat strategian toimista: etäisyyden pitäminen, suojautuminen, testaaminen, eristäminen.

Knuutin strategiassa suurin muutos nykyisiin suosituksiin on nimenomaan suojautuminen, jonka hän on nostanut omaksi kohdakseen. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa kasvomaskien käyttöä.