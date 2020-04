Poliisi: Näin vappuaaton juhlinta on sujunut Suomessa – Lappeenrannassa seurue poistettiin puistosta, Oulussa vihjattiin salakapakasta

Kiellettyjä yleisötilaisuuksia ei ole poliisin tietoon tullut.

Poliisihallitus tiedotti torstaina puoli yhdeksän aikaan illalla, että vappuaatto on sujunut tähän mennessä poliisin näkökulmasta rauhallisesti. Julkisilla paikoilla on ollut hiljaista ja yleisellä tasolla kansalaiset ovat ottaneet annetut ohjeet ja säännöt erittäin kiitettävästi huomioon.

Poliisihallituksen käsitys vapun kulusta perustuu torstain ajalta, aikaväliltä 00–18 kerättyihin tietoihin.

Yleisötilaisuudet ja –kokoukset ja julkinen oleskelu

Poliisihallituksen mukaan minkään poliisilaitoksen alueella ei ole havaittu kiellettyjä yleisötilaisuuksia, eikä niihin ole siten jouduttu puuttumaan.

Julkisella paikalla oleskelun suhteen tilanne on jotakuinkin sama. Helsingissä poliisi on ohjeistanut ulkona oleskelijoita yhdeksässä tapauksessa. Nuoriso ei ole ollut puuttumisen kohteena.

Poliisi valvoi yleistä järjestystä ja turvallisuutta Helsingin keskustassa vappuaattona 30. huhtikuuta 2020.

Sisä-Suomen poliisin alueella Tampereella puistoissa on oleskellut vain muutamia kymmeniä ihmisiä muutaman ihmisen ryhmissä. Jalankulkijat lisääntyivät katukuvassa Jyväskylässä iltapäivällä, mutta kasaantumia ei havaittu.

Kaakkois-Suomen alueella puututtiin yhteen julkiseen oleskeluun. Yli 10 hengen sekä aikuisista että lapsista koostuva seurue havaittiin puistossa grillaamassa. Poliisin ohjeistamana seurue poistui paikalta.

Nuoriso on käyttäytynyt varsin rauhallisesti. Yli 10 hengen nuorisoseurueita ei ole tavattu. Itä-Suomessa lasten patoutunut energia on purkautunut vääränlaisena touhuiluna ja tähän poliisi on joutunut puuttumaan. Touhuilun tarkempaa laatua poliisi ei ole täsmentänyt.

Hämeen poliisilaitoksen alueella havaittiin nuorisoa jonkin verran yöllä autolla liikkeellä.

Yleinen järjestys ja turvallisuus

Poliisi ei ole vappuaattona joutunut puuttumaan yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen normaalia merkittävämmin. Poliisilla on ollut tavallisia poliisitehtäviä, jotka eivät suoraan liity poikkeusoloihin. Poliisihallitus kertoo, että karkeasti katsottuna poliisin hälytystehtäviä on ollut annetulla aikavälillä vähemmän kuin aiempina vuosina.

Poliisi oli näkyvästi esillä myös Mantan patsaalla Helsingissä.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella kirjattiin yksi poliisiin kohdistunut koronaviruksella uhkailu omaisuus- ja rattijuopumustehtävän yhteydessä.

Julkinen liikkuminen ja liikenne sekä ravintolatoiminta

Ihmisiä on ollut koko maassa liikkeellä huomattavasti vähemmän verrattuna aikaisimpiin vuosiin. Ihmiset ovat liikkuneet pääasiassa yksittäin tai muutaman hengen seurueissa. Vilkkaimmin ihmisiä on havaittu liikkeellä ostoskeskuksissa ja hypermarketeissa.

Liikenne on sujunut koko maassa rauhallisesti. Tieliikenne on lisääntynyt annetulla aikavälillä jonkin verran Sisä-Suomen ja Lapin poliisilaitosten alueella. Annetulla aikavälillä on ollut jonkin verran tyypillisiä liikennerikkomuksia, kuten ylinopeuksia ja rattijuopumuksia.

Poliisi on valvonut ravintoloiden toimintaa koko maassa. Ravintoloiden toimintarikkomuksia ei ole havaittu valvonnan aikana. Poliisi on saanut annetulla aikavälillä yhden salakapakkavinkin Oulun poliisilaitoksen alueella.

Poliisi toivoo vapun jatkuvan samaan rauhalliseen malliin myös huomenna.