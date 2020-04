Helsingissä ikuistettiin valtavia, satojen metrien pituisia munkkijonoja

Poikkeustilan alla vietettävä vappu on näkynyt Helsingissä muun muassa eri puolilla kaupunkia kiemurtelevina munkkijonoina.

Tämänvuotista vappua juhlitaan poikkeustilassa, ja poikkeuksellinen vappu on näkynyt muun muassa Helsingissä eri puolilla kaupunkia kiemurtelevina munkkijonoina. IS on saanut lukijoilta useita kuvia ja videoita kaupunkilaisista, jotka jonottivat vappuaattona kahviloihin ja leipomoihin perinteisten vappuherkkujen toivossa.

Koska ravintolatilat pysyvät suljettuina koronavirusepidemian vuoksi, kahvilat ja ravintolat voivat myydä munkkeja tänä vuonna ainoastaan mukaan vietäviksi. Kun soppaan lisätään vielä jonottajien toisiinsa pitämät muutaman metrin turvavälit, ovat jonot paikoin venyneet jopa useamman sadan metrin mittaisiksi.

Näin näytti käyneen esimerkiksi Etelä-Haagassa, jossa asuva Kirsi Tikka kuvasi parvekkeeltaan läheiseen Haagan leipä oy:n liikkeeseen johtaneen jonon.

Tikan kuvaama video on nähtävissä jutun yläosassa.

Pohjois-Haagassa jonotettiin Cafe Makiatan vappuherkkujen perässä.

Jonoa riitti myös Pohjois-Haagassa sijaitsevaan Cafe Makiata -kahvilaan, joka kertoi Facebook-sivullaan myyvänsä ulos myös muita vappuherkkuja. IS:lle jonosta kuvaamansa videon lähettänyt lukija kertoi sen olleen niin pitkä, ettei hän itse viitsinyt jäädä odottamaan omaa vuoroaan.

Pitkä, useiden satojen metrien jono kertyi puolilta päivin myös Helsingin Hermannissa Teurastamon alueelle, jossa toimiva Leipomo Väyrynen myi munkkeja ja muita tuotteitaan luukulta. Jono eteni kuitenkin pituuteensa nähden sujuvasti.

Helsingin Teurastamon alueella toimivan Leipomo Väyrysen luukulle johti vappuaattona puolilta päivin pitkä jono. Turvaväleistä pidettiin kiinni.

Vastaavanlainen jono kuvattiin myös Kalliossa Torkkelinmäellä sijaitsevan Leipomo K.E. Avikaisen edustalta. Sää sattui poikkeusvappuna olemaan jonottajien puolella, sillä aurinko paistoi Helsingissä pitkin päivää.

Tältä näytti Torkkelinmäen munkkijono vappuaattona.

Sosiaalisessa mediassa raportoitiin myös muualla pääkaupunkiseudulla kaduille ilmestyneistä jonoista.