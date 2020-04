Hallituksen tiistaina tekemä päätös avata peruskoulut ja päiväkodit 14. toukokuuta jakaa asiantuntijat ja näköjään myös kansalaiset kahteen leiriin.

ISTV kysyi helsinkiläisten mielipidettä koulujen kahden viikon keväisestä loppukiristä. Mielipiteet vaihtelivat maltillisista jyrkempiin.

– Se on hyvä asia lasten kannalta, joille se koulu on tosi tärkeä paikka, Suvi pohti ja lisäsi, että hänellä ei ole kouluikäisiä lapsia.

– Asiantuntijat ovat sitä mieltä, niin mennään niiden ohjeistuksien mukaan. Ei tämän mittakaavan päätöstä tehtäisi, jos siinä olisi jotain isoja epävarmuuksia.

Timo olisi valinnut toisen linjan kuin hallitus. Hän fundeeraa olisiko yhteiskunnan osittaisen avaamisen takana suunnitelma viruksen leviämisen sallimisesta.

– Olisihan ne voitu pitää kiinnikin, mutta ilmeisesti on tarkoitus, että tämä epidemia leviää pikkasen laajemmalle kuin se tällä hetkellä on ja menee nopeammin pois.

–Ei kannata hosua, Timo tuumii.

– Kyllä heillä varmaan on turvallisista (oppilailla kouluissa), mutta miten on kotoväellä, Timo kysyy.

– Olisi voinut olla kaksi viikkoa vieläkin (kiinni). Ei kannata hosua.

Lastenvaunujen kanssa Helsingin keskustassa kävelyllä ollut Henriikka oli hallituksen ja terveysviranomaisten päätöksen takana.

– Ihan varmasti lapset haluaa kouluun ja aikuiset haluaa lapsensa kouluun.

– Ja jos se koronavirus ei tartu niin helposti lapsista lapsiin ja lapsista aikuisiin – niin hyvä vaan.

Marja-Leena edusti ei osaa sanoa -kantaa.

– Se, mitä olen kuullut on hyvin ristiriitaista. Toiset on sitä mieltä että jees, hyvä kun aukeaa. Toiset on kauhuissaan.

Christa pohtii kuinka käytännön asiat saadaan sujumaan pika-aikataululla.

– Se on kova järjestäminen, kun ajattelee, että kaikki pitää olla siellä erikseen. Tuleeko onnistumaan?