Opettaja Minni ihmettelee, miten hallituksen toiveet pitäisi toteuttaa: ”Meillä ei ole sellaista systeemiä”

Yläkoulun opettaja Minni Kauppisen mukaan lähiopetukseen palaaminen tuo esiin monia haasteita ja kysymyksiä.

Hallitus tiedotti keskiviikkona, että koulujen etäopetus perusasteella päättyy toukokuussa. Lähiopetukseen palataan porrastetusti ja hallitusti 14. toukokuuta.

Lappeenrannassa uskontoa ja terveystietoa yläkoululaisille opettava Minni Kauppinen suhtautuu lähiopetukseen palaamiseen positiivisin ajatuksin. Mielessä pyörii kuitenkin monia käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita.

– Yläkoulun osalta odotan erittäin kiinnostuneena sitä, minkälaiset käytännön järjestelyt tulevat olemaan. Itseäni jännittää, miten ne kaksi viikkoa oikein sujuvat. Tämä eilen kuvattu systeemi ei ole yläkoulun arkea, eikä yläkoululle tuttua.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi, että henkilöstö toimii saman lapsiryhmän kanssa, eikä henkilöstö siirry yksiköstä toiseen.

Yllä olevalla videolla hallituksen tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin koulujen avaamisesta.

Opetustyön ohella Kauppinen toimii sosiaalisen median vaikuttajana tiedeyhteisö Tiedenaisissa.

– Yläkoulumaailmassa aineenopettajajärjestelmässä luokka kiertää eri opettajien opetuksessa. Meillä ei ole sellaista systeemiä, että yksi opettaja opettaisi oppilaille kaikkia aineita. Ohjeistus tarkoittaisi yläkoulun osalta täysin uusia opetusjärjestelyjä, Kauppinen toteaa.

Hänen mukaansa alakoulun puolella tällainen järjestely on huomattavasti helpompi toteuttaa.

– Tarkoittaako tämä sitä, että olen kaksi viikkoa oman luokkani kanssa. Epäselvää on se, mitä luokkani kanssa tarkalleen teen. Ryhdynkö opettamaan heille kaikkia oppiaineita vai käytetäänkö se aika johonkin muuhun. Herää kysymys, mitä se "jokin muu" sitten on. Keskustelemmeko esimerkiksi kuluneesta etäopetusjaksosta vai harjoittelemmeko kenties tunnetaitoja.

Kauppinen kertoo, että opettajille on olemassa niin sanottuja yleisiä materiaaleja, "teematunteja", joita voi luokan kanssa käydä läpi. Harvoja niistä on kuitenkaan tarkoitettu käytettäväksi yhtäjaksoisesti kahden viikon ajaksi.

– Varmasti kaikki opettajat haluaisivat, että opetus olisi mielekästä. Ja että oppilaat kokisivat opetuksen hyödylliseksi. Minua jännittää hirveästi, että mitä keksin kahdeksi viikoksi jos se ei ole sitä oman aineen opetusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että opetusta voidaan järjestää vuoroissa ja kouluissa voidaan käyttää muitakin tiloja kuin luokkahuoneita, jotta opetusryhmiä voidaan pitää erillään.

– Tilakysymys onkin mielenkiintoinen. Monissa kouluissa on sisäilmaongelmia, mikä tarkoittaa sitä, että osa tiloista on kokonaan poissa käytöstä tai korvattu esimerkiksi koulun pihaan rakennetulla väistötilalla. Nykyään koulusuunnittelussa myös tilatehokkuus ja hukkaneliöiden poistaminen on ollut avainasemassa. Hyvin monessa koulussa kaikki neliöt ovat hyötykäytössä, eli tätä niin sanottua väljää tai ylimääräistä tilaa ei juuri ole.

Opetusministeri Anderssonin mukaan hygieniaohjeiden noudattaminen ja riittävästä väljyydestä huolehtiminen ovat riittäviä toimenpiteitä.

– Voihan opettaja oppilaille hygieniasäännöistä sanoa ja muistuttaa, mutta toinen asia on toteutuvatko ne kouluissa. Etenkin pienempien oppilaiden kanssa voi olla haastavampaa, Kauppinen pohtii.

Hallituksen mukaan ruokailu järjestetään kouluissa oman ryhmän kanssa.

Kauppinen kertoo, että etenkin isommissa kouluyksiköissä ruokailuissa on perinteisesti paljon väkeä samassa tilassa.

– Tarkoittaako tämä sitten eväspussiruokailua luokassa vai tuodaanko ruoat oppilaille luokkaan. Kaikki saadaan varmasti toimimaan, mutta mielenkiintoista siitä tulee. Lisäksi pitää muistaa, että esimerkiksi fysiikan tai kemian luokkahuoneet eivät turvallisuussyistä sovellu ruokailutiloiksi.

Kauppinen arvioi, että koulujen rehtoreilla on edessään pitkiä päiviä ja haastavia aikoja, kun he miettivät ja suunnittelevat opetuksen järjestämistä.

– Opettajat ovat todella mukautuvaisia, pystymme kyllä tarvittaessa tekemään nopeita ratkaisuja ja päätöksiä. Saimme etäopetuksen toimimaan ja uskon, että lähiopetukseen palaaminen saadaan rullaamaan hyvin, kunhan saamme riittävät tiedot, miten opetus toteutetaan.