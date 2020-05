”Kuka tahansa pystyy ääritekoon” – valmiusyksikkö Karhun entinen johtaja sanoo nähneensä ihmismielen kammottavuuden

Dplay+:n Karhuryhmä-sarja päästää sukeltamaan ihmisen mieleen ja erikoisyksikkö Karhun toimintaan. Ohjelman luotsina on ryhmän entinen operatiivinen johtaja ja kouluttaja Harri Gustafsberg.

Kun tilanne on tarpeeksi vakava, kuka tahansa pystyy ääritekoihin. Näin väittää entinen valmiusyksikkö Karhun poliisi ja nykyinen ihmismielen valmentaja Harri Gustafsberg.

– Olen nähnyt läheltä kaiken sen kammottavuuden, mihin ihmismieli kykenee, ja toisaalta sen voiman, mikä mielessämme on, Gustafsberg sanoo.

Vappupäivänä Dplay+-suoratoistopalvelussa alkava Karhuryhmä vie katsojat niihin vakaviin tilanteisiin, joihin Karhu on hälytetty, kuten kouluampumisiin ja iskuun liivijengin päämajaan.

Ohjelmassa nähdään autenttista kuvamateriaalia Karhun toiminnasta tunnetuissa tapauksissa.

Gustafsberg toimi Karhu-ryhmässä yli 20 vuotta, niistä viimeiset vuodet operatiivisena johtajana ja kouluttajana.

– Karhulla on vuosittain 100–150 keikkaa. Vain murto-osa niistä päätyy uutisiin. Sarjassa käsitellään myös sellaisia pienempiä keikkoja, joita ei ole koskaan ollut julkisuudessa.

Valmiusyksikkö Karhun toimintaa raottava Karhuryhmä-sarja käy läpi tapauksia useasta eri näkökulmasta. Tässä koolla ovat Miika Mehmet sekä entiset karhuryhmäläiset Kari Jokinen ja Harri Gustafsberg.

Sarjan avaa Loimaan arvo­kulje­tus­­auton ryöstön yritys. Konetuli­aseilla, räjähteillä, luotiliiveillä ja piikkipalloilla varustautunut nelikko yritti ryöstää rahankuljetusauton vuonna 2011.

Teko jäi yritykseksi Karhun iskiessä.

– Kiinniottohetki, kohtaaminen, on se räjähdysaltein. Sen pitää olla nopea ja yllätyksellinen, ja poliisilla pitää olla tilanteessa henkinen yli­ote, Gustafsberg sanoo.

Ensimmäisessä jaksossa ääneen pääsee myös Miika Mehmet, yksi kiinniotetuista ja Loimaan arvokuljetusauton ryöstön yrityksestä tuomituista. Mehmet muistaa yhä erityisen vahvasti koiran kidan hyvin lähellä omia kasvojaan.

– Se oli mun koira, Epi, Gustafsberg kuittaa Mehmetille hymyillen ohjelmassa.

Tapauksia valotetaan sarjassa monesta näkökulmasta: poliisin, tekijän, asiantuntijoiden ja uhrin.

Mehmet avaa ohjelmassa omaa polkuaan rikolliseksi ja irtaantumista siitä maailmasta.

– Sarjassa haetaan vastauksia siihen, miksi ihmiset syyllistyvät rikoksiin. Rikosta ei tarvitse hyväksyä, mutta on hyvä ymmärtää se polku, mikä on johtanut rikokseen kunkin ihmisen kohdalla.

Harri Gustafsberg käy sarjassa läpi keinoja hallita painetilanteita.

Kovan paikan edessä arvo, asema tai lompakon suuruus eivät suojaa ihmistä stressireaktiolta. Kehon ja mielen reaktioita voi oppia kuitenkin hallitsemaan.

Erikoisyksikössä toimivalta poliisilta vaaditaan henkistä vahvuutta ja rauhallisuutta ääritilanteista selviytymiseen. Panoksena voi olla oma, vastapuolen tai täysin sivullisen ihmishenki.

Samoja paineen hallitsemisen keinoja voi kuormittavissa tilanteissa hyödyntää myös tavallinen ihminen.

– On tärkeä tietoisesti joka päivä rauhoittaa hermostoa erityisesti nyt koronakriisin aikana. Negatiivisen informaation määrä on valtava, ja se vaikuttaa ihmisten mieleen. Useimmissa tällainen kriisi herättää empaattisuuden, Gustafsberg painottaa.

– Se on kuitenkin väärä luulo, että maailmasta pahuus loppuisi kriisien aikana. Aina on ihmisiä, jotka ovat valmiita käyttämään toisia ihmisiä hyväksi hädän hetkellä. Tämähän on jo nähty koronankin aikana, kun huijarit ovat liikkeellä.

Karhuryhmä, perjantaista 1.5. alkaen Dplay+. Sarjasta esitetään yksi uusi jakso viikoittain perjantaisin.