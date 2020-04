Espoon vastaanottokeskus asetetaan karanteeniin

Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskus on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Päätöksen karanteenista teki 30.4. Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö.

Vastaanottokeskuksessa on tällä viikolla tehty koronatestauksia useiden koronatartuntojen takia. Suurin osa henkilökunnasta ja noin 200 keskuksessa asuvista turvapaikanhakijoista on tähän mennessä testattu. Ensimmäiset testitulokset ovat valmistuneet, ja tähän mennessä tutkituista 90 näytteestä noin 35 on positiivisia. Loput testituloksista valmistuvat ensi viikon aikana.

Tätä ennen Luonan vastaanottokeskuksissa on ollut yhteensä 27 todettua koronatartuntaa. Osa tartunnan saaneista on jo parantunut, eikä kukaan ole sairaalahoidossa. Vastaanottokeskuksessa asuu noin 410 turvapaikanhakijaa.

Maahanmuuttovirasto tekee yhteistyötä Luona Oy:n kanssa ja terveysviranomaisten kanssa.

– Vastaanottokeskukset ovat varautuneet koronavirukseen toimintasuunnitelmin ja monenlaisiin pandemian leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin on sekä keskuksissa että vastaanottojärjestelmässä ryhdytty. Etenkin laitosmaisissa vastaanottokeskuksissa olosuhteet ovat kuitenkin haasteelliset, sanoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Luona vastaa Espoon vastaanottokeskuksen operatiivisesta toiminnasta ja käytännön järjestelyistä.