Kotiparturointiin on tarjolla lukuisia ohjeita. Vinkkien seuraaminen ei välttämättä ole kovin helppoa.

Koronakriisi on ajanut ihmiset eri puolilla maailmaa karanteenioloihin koteihinsa. Parturissa käynti on hankalaa, kun turvaetäisyydestä on huolehdittava. Eri sosiaalisen median alustoilla on julkaistu lukuisia ohjevideoita siitä, miten kotiparturointi onnistuu.

Yllä olevasta videosta näet, miten kotiparturointi onnistui amatööriltä – nettiohjeiden avulla.

Kuvasitko kiinnostavan videon? Lähetä se meille näin:

1) WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019

2) Sähköpostitse osoitteeseen videot@is.fi

Lue kuvien ja videoiden käyttöehdot.