Teekkaripila vai äärimmäinen yhteensattuma? Meteorologi Seija Paasosen pihapuuhun ilmestyi yllättäen sääpallo

Ilmatieteen laitoksen sääpallo radiosondeineen päätyi tavalla tai toisella meteorologin kotipihan puustoon.

Ylen päämeteorologi Seija Paasosen kotipihaan ilmestyi vapun alla jotakin sinne kuulumatonta.

Paasonen kertoi keskiviikkona Twitterissä, että hänen kotipihansa koivuun oli ilmaantunut sääpallo. Kokonaisuuteen kuuluva radiosondi roikuskeli myös lähellä.

– Kotipihan koivussa roikkuu kaasupallon retale kiinnikkeineen ja vähän alempana metsärinteestä löytyi itse radiosondi. Onkohan systeemi tullut alas kuurosateiden mukana? meteorologi ihmetteli Twitterissä.

Radioluotain, jota radiosondiksi kutsutaan, on ilmatieteellinen mittauslaite, joka tuottaa sääennustusmalleille tietoa ilmakehän sääolosuhteista, kuten lämpötilasta, ilmanpaineesta, kosteudesta, sekä tuulen suunnasta ja tuulen nopeudesta.

Luotaimet nousevat ilmaan vety- tai heliumkaasulla täytetyn sääpallon mukana.

Seija Paasonen kertoo Ilta-Sanomille, että kapistus tuli häntä vastaan keskiviikkoiltana kotipihalla Tuusulassa.

– Radiosondi roikkui tuomessa siiman varassa. Ylempänä rinteessä koivussa oli pallon pää. Räjähtäneestä kaasupallosta oli jäljellä enää se osa, mihin pallo kiinnitetään, sekä pikkaisen pallon retaleita.

Esineen puuhun ja näkösälle päätymisen vaiheet ovat mysteeri.

– Sehän on saattanut ilmestyä jo aiemmin sinne puuhun korkeammalle. Eilen oli lumikuuroja ja voimakkaita puuskia, niin olisivatko ne kenties irrottaneet sen ylempää sellaiselle korkeudelle, mistä pystyin sen näkemään, hän pohtii.

Meteorologille omaan työhön viittaava löytö oli hauska yllätys.

– Olin siinä, että ai tämmöinen vappupallo oikein täällä liikenteessä.

– Kyllä siinä oli semmoinen kiva säväys. Kun ilmakehään liittyen tekee töitä, ja sitten tulee tällainen ihan konkreettinen esine vastaan, joka on auttanut työnteossa ja mitannut tietoja läpi ilmakehän. Niin nyt se mötikkä on siinä. Melkein se tuntui sellaiselta yhteistyökumppanilta.

Paasosen Twitterissä julkaisemista kuvista näkyy Ilmatieteen laitoksen logo yhteystietoineen sekä sarjanumero.

Ilta-Sanomat kysyi Ilmatieteen laitoksesta, mistä ja milloin kyseinen sääpallo on matkalleen lähtenyt.

Ilmatieteen laitoksen havaintopalvelut-yksikön päällikkö Juhana Hyrkkänen sanoo, että maastosta löytyneistä sääpalloista raportoidaan jokseenkin harvoin.

– Meille tehdään löytyneistä sääluotaimista vain ehkä yhdestä kolmeen ilmoitusta vuodessa.

– Kyllä tuo on sikälikin hauska sattuma, että jos tuo johonkin tipahtaa, niin juuri Seija Paasosen pihalle.

Ilmatieteen laitos lähettää radioluotaimia ilmaan Jokioisista ja Sodankylästä.

Hyrkkänen kertoo tarkistaneensa, että Paasosen twiittaaman sarjanumeron perusteella kyseinen laite on lähtenyt liikkeelle Jokioisista.

– Sääpallot tipahtavat yleensä noin sadan kilometrin päähän luotauspaikasta, että aika vähän niitä tänne ruuhka-Suomeen asti Jokioisista tulee. Pallo voi kulkeutua 100-200 kilometrin päähän lähetyspaikasta, eli kyllä se mahdollista on, että pallo tulee Jokioisista pääkaupunkiseudullekin saakka.

Hyrkkänen sanoo, että sarjanumeron perusteella Paasosen löytämän laitteen luotaus olisi tehty 16. huhtikuuta. Tiedossa ei ole miten laite päätyi Paasosen pihapuuhun niin, että se löytyi vasta nyt.

– Eli 16.4. olemme lähettäneet pallon ilmaan Jokioisista. Pallot tulevat tyypillisesti alas tunneissa. Voihan olla, että tuo pallo on ollut puussa huhtikuun puolivälistä saakka, ja sitten tuulenpuuska tai vastaava on pudottanut sen alemmas.

– Ellei tuo sitten ole teekkaripila, hän lisää.

Jokioisista palloja lähetetään ilmaan tällä hetkellä neljä kertaa vuorokaudessa, Hyrkkänen kertoo.

– Sodankylässäkin olemme tihentäneet kahdesta kerrasta neljään kertaan vuorokaudessa, koska lentokoneiden tekemät säähavainnot ovat sattuneesta syystä vähentyneet.

Hyrkkäsen mukaan radiosondi on löydettynä vaaraton.

– Se on arvotonkin siinä mielessä, että se on kertakäyttöinen. Suurimman osan laitteesta voi hävittää ihan normaalin jätteen mukana, mutta siinä on paristot, jotka sitten pitäisi kierrättää paristonkeräyspisteisiin.

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla kerrotaan, että kaasupallo voi kulkeutua 100- 200 kilometrin päähän lähetyspaikastaan, yleensä lännen tai pohjoisen puolelle.

Näin luotauspalloja voi ajautua Suomen alueelle myös Ruotsista tai Baltian maista. Pallo rikkoutuu 20- 30 kilometrin korkeudella ja putoaa sitten havaintolaitteineen maahan.