Suurin osa koronavirustartunnan saaneista sairastaa kotonaan. IS selvitti, mitä tapahtuu heille, jotka joutuvat sairaalaan.

Suomessa on todettu yli 4 900 koronavirustartuntaa, joskin määrässä on huomioitu vain laboratoriossa vahvistetut tapaukset. Moni sairastaa virustaudin kotonaan ilman, että hakeutuu edes testeihin.

Silti osan virus vie sairaalaan ja tehohoitoon asti – pahimmassa tapauksessa vaikea tauti johtaa kuolemaan. Sairaalahoidossa on koko maassa 29.4 annettujen tietojen mukaan 208 ihmistä ja heistä tehohoidossa on 51. THL:n mukaan Suomessa on raportoitu koronavirukseen liittyviä kuolemia 206. Näistä vajaa neljäsosa oli ollut erikoissairaanhoidossa välittömästi ennen kuolemaansa.

IS selvitti, miten sairaalassa hoidetaan koronaviruspotilasta.

Koronavirustaudin itämisaika on 1–14 päivää. Taudin oireita voivat olla esimerkiksi kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja väsymys. Tauti leviää pisaratartuntana tai kosketuksen kautta pinnoilta, jonne on päätynyt tartunnan saaneen ysköksiä.

THL:n mukaan sairastuneista noin 80 prosentilla oireet pysyvät lievinä. Suurin osa sairastuneista sairastaa taudin siis kotonaan. Kuitenkin noin 14 prosentilla tauti on vakavampi ja sen oireina ovat keuhkokuume ja hengenahdistus ja kuudella prosentilla tila on kriittinen.

Usein sairaus pahenee, jos on pahentuakseen, toisella viikolla oireiden alettua. HUSin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan sairaalaan hakeudutaan yleensä hengitysvaikeuksien takia. Keskimäärin vuodeosastolla ollaan 7–8 päivää.

Jos potilaalla ei ole todettu koronavirustartuntaa, hänet testataan sairaalassa. Potilasta, jolla epäillään tartuntaa, hoidetaan suojavarusteissa samoin kuin tartunnan saaneita.

– Pyrimme ohjaamaan niin, että koronavirusepäillyt olisivat yksin tai pienessä huoneessa, jotta he eivät altistaisi muita. Meillä menee vastauksen saamiseen noin vuorokausi siitä, kun testi on otettu. Kun tiedetään potilaat koronaviruspotilaiksi, heidät voidaan yhdistää samaan huoneeseen, Järvinen sanoo.

Potilailta otetaan myös verikokeita ja keuhkokuvat. Osa käy myös keuhkojen tietokonekuvauksessa, joka antaa tarkemman kuvan keuhkoista.

Koronapotilaiden hoitoa varten suojavarusteisiin pukeutunut hoitaja.

Suojavarustukseen pukeutunut hoitaja ottaa näytettä koronaepäillyltä koronapotilaiden testaamiseen ja hoitoon tarkoitetulla osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä 3. huhtikuuta 2020.

Vuodeosastolla iso osa potilaista saa antibiootteja bakteeritulehduksen hoitamiseksi. Happea voidaan antaa happiviiksillä. Lisäksi annetaan veritulppia ehkäisevää hoitoa eli pienmolekyylistä hepariinia, joka tunnetaan kansankielellä napapiikkinä.

– Veritulpat saattavat olla yksi merkittävä tekijä kuolleisuudessa. Ja covid-19 voi lisätä tulppariskiä huomattavan voimakkaasti osalla potilaista.

Nesteytys on maltillista, sillä etenkin sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä liika nesteytys voi pahentaa hengitysvaikeuksia.

HUSissa on annettu yksittäisille koronavirustartunnan saaneille vuodeosastopotilaille hydroksiklorikiiniä, jota on tavallisesti käytetty reuman hoitoon. Lisäksi kahdeksan sairaalaa, mukaan lukien Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopistolliset sairaalat, ovat osallistumassa WHO:n tutkimukseen, jossa selvitetään hydroksiklorokiinin ja viruslääke remdesiviirin tehoa koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidossa. Tutkimuksen lupakäsittely Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa on vielä kesken.

Jos potilaalla on äkillinen hengitysvajaus eikä hän pysty hengittämään ilman tukitoimia, hänet siirretään tehohoitoon. Eri arvioista riippuen 1–5 prosenttia sairastuneista päätyy tehohoitoon.

Tehohoitoaika on covid-19-potilailla usein 7–20 päivää.

– Kyse on hyvin pitkistä hoitoajoista, jos ajatellaan, että yleisesti ottaen tehohoitopotilaat ovat tehohoidossa 3–4 vuorokautta. Mutta ne eivät ole poikkeuksellisia, jos puhutaan vaikeasta hengitysvajausoireyhtymästä tai vaikeasta keuhkokuumeesta. Silloin hoitoajat ovat yleensä yli viikon mittaisia, HUSin tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä kertoo.

Koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen saanut potilas kytketään tehohoidossa hengityskoneeseen. Tällöin potilaan henkitorveen asetetaan hengitysputki, jonka kautta hengityskone mekaanisesti ventiloi potilasta.

Helsingin yliopistollinen sairaala osallistuu WHO:n ja EU:n tukemaan tutkimukseen, jossa selvitetään immuunivastetta muokkaavien lääkkeiden tehoa tehohoidossa olevien koronaviruspotilaiden hoidossa. Jos potilas, tai yleisimmin hänen lähiomaisensa antaa luvan, potilas saattaa saada immuunivastetta muokkaavaa kokeellista lääkehoitoa. Tutkimus on saanut tarvittavat luvat, mutta ensimmäistä potilasta ei Suomessa ole vielä arvottu.

Hengityskone ja muuta koronapotilaiden hoitoon käytettävää välineistöä Turun yliopistollisessa sairaalassa.

Kaikille covid-19-potilaille annetaan lisäksi viikon ajan antibiootteja, sillä osalla on useampia taudinaiheuttajia ja viruksen lisäksi voi olla bakteerin aiheuttama tulehdus.

Kun potilas ei tarvitse enää hengityslaitehoitoa vaan pärjää ilman sitä, hänet voidaan siirtää vuodeosastolle.

Joskus koronaviruspotilaille on kehittynyt muu elinhäiriö kuten munuaisvaurio, jonka hoitona voi olla esimerkiksi dialyysihoito. Silloin potilas jää edelleen tehohoitoon, vaikka hän ei enää tarvitsisi hengityskonetta.

Kun potilas on toipunut niin, että hän pärjää yksin kotona, hänet voidaan kotiuttaa. Jos potilas on pärjännyt ilman tehohoitoa, toipuu hän tavallisesti muutamassa viikossa.

Jos potilas on päätynyt tehohoitoon, sairaudesta ja hoidosta toipuminen voi kuitenkin kestää jopa kuukausia.

THL:n alustavan arvion mukaan covid-19-taudista on toipunut ainakin 2 800 ihmistä.

Kuolleista suurin osa iäkkäitä

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu koronavirukseen liittyviä kuolemia 206. Kuolleista 52 prosenttia oli miehiä ja 48 prosenttia naisia. Suurin osa heistä on iäkkäitä: kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Vakavan koronavirusinfektion riski lisäävät iän lisäksi perussairaudet kuten sydänsairaus, diabetes ja krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta.