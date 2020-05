Jyrki Lehtolan kolumni: Korona-Suomesta löytyy hyväosaisia esikuvia jaarittelemaan lohdutusta – höpötetään toisemme terveiksi!

Vaikeina aikoina esikuvilta toivoo lohtua sekä esimerkkiä, miten olla. Siihen höpöttäjät antavat kolmen kohdan mallin, kirjoittaa Jyrki Lehtola vappukolumnissaan.

Jethro! Rostedtin Jethro! Jetijetijeti jumalauta!

Mikä armoton höpöttäjä! Ei ole hiljaa Jethro, ei katso mykkänä tyhjyyteen tai nieleskele ajatuksiaan elämästä, kuolemasta ja sairauksista paitsi jos ohjaaja käskee, että nyt Jeti otetaan höpinän keskelle pari sekkaa turkulaista syvyyttä.

Koska korona pelottaa, DPlay näytti vappuaaton juhlinnan taustameteliksi tv-dokumentin Jethro ja koronakevät, jossa Jeti saa höpötyksellään viruksen kääntymään ja juoksemaan kauhuissaan pakoon.

Suomi ei enää vaikene kahdella kielellä, vaan horisee niitä näitä vaikka kuolemasta pitääkseen ansaintalogiikkansa yllä.

Koska palkitsevat puhekeikat katosivat koronan myötä, hippien Jethro Rantalan Riku siirsi höpinänsä Veikkauksen sponsoroimaksi.

Rantala soittelee koronan kunniaksi höpötyspuheluita tunnetuille suomalaisille. Puhelut eivät onneksi ole kyynistä rahastusta, vaan – kiitos, Riku! – ”henkistä läheisyyttä”. Henkinen läheisyys on siitä jännä juttu, että yksinäisinkin löytää sen vain, kun tunnettu ihminen juttelee itsestään toiselle tunnetulle ihmiselle, molemmat naureskelevat ja lopulta Rantala riisuu taas paitansa.

Koronakevät on jättänyt monet pelokkaiksi, osattomiksi ja yksin. Keneltähän sitä saisi lohtua? Kirjailijoilta varmaan! Kivasti ovat monet niistä viime aikoina mietiskelleet, että ei ole enää kaikki entisellään, kun ei sitä olisi muuten ymmärtänyt, mainioita nuo kirjailijat.

Onneksi ne haluavat raataa enemmänkin itsensä eteen. Finlandia-kirjailija Sofi Oksaseltakin peruuntui koronan takia puhekeikkoja, joten Oksanen perusti ”koronakeittiön”. Keittiössään Oksanen horisee siitä, mitä hänen romaaninsa tarkoittavat, eikä Koirapuisto-romaani valitettavasti vieläkään kerro koirista.

Ei höpinä onneksi tuohon jää, sillä Oksanen on kutsunut virtuaalikeittiöönsä myös työhuoneellaan istuskelevan Finlandia-kirjailija Liksomin Rosan. Yhdessä he saavat häivytettyä kaikkien murheet tarinoimalla toisilleen itsestään.

Ja koska hyväosaisen jaarittelu on yksinäisen ihmisen loputon ilonlähde, Finlandia-kirjailija Kjell Westö on kirjoittanut Yleisradion sivuille tekstin, joka ei pääty koskaan. Kirjoituksessaan jopa Westö haukottelee omille jutuilleen kertoessaan olevansa historiaa tutkinut maailmankansalainen sekä kosmopoliitti, jolla on kaikenlaisia tunteita, joista se jorisee niin, että pandemia loppuu aiemmin kuin historian pisimmäksi bassosooloksi muuttunut teksti.

Vaikeina aikoina esikuvilta toivoo lohtua sekä esimerkkiä, miten olla. Siihen höpöttäjät antavat kolmen kohdan mallin.

1. Älä häpeä häpeämättömyttäsi, vaan peitä rohkeasti omalla äänelläsi ne, jotka eivät saa ääntään kuuluviin.

2. Kun yhteiskunnan näkyvimmät ja äänekkäimmät höpisevät toisilleen, heidän kauttaan pääsevät ääneen he itse.

3. Ikävimmätkin maailmantapahtumat on mahdollista kääntää oman yrityksen laskuttamaksi tuloksi.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.