Siljan, 6, aivoista löytyi kasvain – emmehän tuhoa hänen suurinta unelmaansa?

Silja Nordman on ollut karanteenissa siitä lähtien, kun häneltä viime kesänä löytyi aivokasvain.

Kun Silja Nordman, 6, sairastui syöpään viime kesänä, hän joutui karanteeniin. Se on jatkunut tähän päivään saakka.

Nyt Silja odottaa, että pääsee ihan pian vihdoin tapaamaan ystäviään. Äiti kuitenkin pelkää, että ihmisten välinpitämättömyys koronan leviämisen suhteen voi estää Siljalta tämän hartaimman toiveen toteutumisen, jos koronatilanne räjähtää käsiin.

Siljalle se tarkoittaisi pahimmillaan sitä, että jo vuoden kestänyt karanteeni jatkuisi edelleen, ja niin hartaasti odotettu vapaus ja ystävien tapaaminen siirtyisivät hamaan tulevaisuuteen.

” Silja on ollut aina sellainen, että hän ei pienestä valita.

Silja Nordman esittelee videonpuhelun välityksellä lempileluaan, Ryhmä Haun vahtitornia. Hän sai sen lahjaksi ystävältään. Lelu on ollut kovassa käytössä – tosin Silja on leikkinyt sillä pääosin yksin, onhan vuosi kulunut karanteenissa syöpähoitojen takia.

– Haluan leikkiä kavereiden kanssa hippaa, hyppiä trampoliinilla, mennä uimaan ja Marketanpuistoon, tyttö listaa toiveitaan ensi kesän suhteen, ja pelkkä ajatus saa silmät sädehtimään.

Eräänä päivänä vuosi sitten Siljan päätä alkoi särkeä. Siihen liittyi myös voimakas pahoinvointi. Lääkäristä neuvottiin seuraamaan tilannetta ja antamaan kipulääkettä. Se auttoikin, ja seuraavana päivänä Siljan vointi oli normaali.

–Miksi syöpä ei voi olla mieluummin vaikka minulla? Maija Nordman kertoo pohtineensa.

Vajaan kahden viikon kuluttua tilanne toistui, eikä mennyt enää ohi. Lisäksi Siljalla alkoi olla poikkeuksellista väsymystä ja tasapainohäiriöitä. Alkuun vanhemmat epäilivät migreeniä, mutta pian he alkoivat pelätä paljon pahempaa.

– Silja on ollut aina sellainen, että hän ei pienestä valita. Kun hän huusi kivusta ja sanoi, että pää räjähtää, aloin toivoa, että se olisikin vain migreeni tai ehkä joku punkkivälitteinen sairaus, muistelee äiti Maija Nordman.

Ei se ollut.

Silja pääsi nopeasti tutkimuksiin. Kesäkuun puolivälissä tytölle tehtiin magneettikuvaus.

– Aavistin pahinta, kun hoitajat soittivat kesken kuvauksen lääkärin paikalle. Ja kun hoitaja vei Siljan leikkimään, jotta neurologi saattoi keskustella kanssani kahden kesken, äiti kertoo.

Neurologi kertoi, että Siljan päästä oli löytynyt 4 x 6 sentin kokoinen pahanlaatuinen aivokasvain. Se painoi pikkuaivoja.

” Aavistin pahinta, kun hoitajat soittivat kesken kuvauksen lääkärin paikalle.

Äiti ja Silja jäivät välittömästi sairaalaan. Jo muutaman päivän kuluttua Silja leikattiin.

– Tunteet heittelivät laidasta laitaan, toivosta suoranaiseen kauhuun. Välillä ajattelin, että Suomessa on huippuluokan sairaalahoito, huippukirurgit ja huippuosaaminen. Sitten taas iski hirvittävä pelko. Tunsin myös kiukkua ja pohdin, miksi minun lapseni pitää sairastua. Hän ei ole tehnyt kenellekään mitään. Miksi syöpä ei voi olla vaikka minulla, Maija Nordman muistelee.

Kasvain saatiin leikkauksessa kokonaan pois. Sen jälkeen oli vuorossa sädehoito.

Hoitava syöpälääkäri ehdotti Siljalle protonihoitoa eli sädehoitoa, jossa ionisoivan säteilyn sijaan käytetään protonisäteilyä. Hoidon etu on sen tarkkuus. Protonihoidossa säteet pystytään kohdistamaan tarkemmin hoidettavalle alueelle ja välttämään muun muassa aivojen näkö- ja kuulokeskukset sekä tärkeät sisäelimet.

– Matkustimme Saksan Esseniin, jossa hoidot annettiin. Kuuden ja puolen viikon aikana Silja nukutettiin protonihoitoja varten 30 kertaa.

” Pidetään yhdessä huolta, että emme oman välinpitämättömyyden vuoksi evää syöpää sairastavilta lapsilta toiveiden toteutumista.

Suomeen paluun jälkeen odotettiin kuusi viikkoa. Sen jälkeen Silja alkoi saada sytostaatteja kolmen ja kuuden viikon välein.

Hoidossa on pysytty lähes aikataulussa. Vain pari kertaa sytostaattitiputusta on jouduttu siirtämään muun muassa infektion takia.

Silja on ollut hoitojen ajan uskomattoman urhea.

Silja on kestänyt hoidot suhteellisen hyvin. Väsymystä ja pahoinvointia ollut jonkun verran, mutta pahimmilla hetkillä pahoinvointilääke on auttanut.

– Meillä sitä tosin kutsutaan hyvinvointilääkkeeksi, äiti hymähtää.

Makumuutokset ja ruokahaluttomuus ovat aiheuttaneet sen, että Silja on laihtunut paljon.

Nyt jäljellä on enää kaksi hoitokertaa. Sen jälkeen alkaa lähes normaali elämä, vaikkakin seurantaa ja säännöllisiä kuvauksia joudutaan tekemään vielä pitkään.

Vanhemmat sanovat, että Silja on ollut hoitojen ajan uskomattoman urhea.

– Vaikka sairaalassa on jouduttu tekemään tosi inhottavia juttuja, Silja on tehnyt hoitajien kanssa ihanasti yhteistyötä. Saksan-reissu oli aivan kamala. Se kesti kauan, ja jouduimme koko sen ajan olemaan erossa isästä ja kahdesta sisaruksesta. Pidimme aamukampaa ja tsemppasimme toisiamme vuorotellen. Urheutta on sekin, että uskaltaa näyttää tunteensa ja kertoa, kun harmittaa, äiti toteaa.

– Siljan luontainen iloisuus on näkynyt koko sairauden ajan. Hänellä on ollut kova ikävä kavereita, mutta jotenkin hän aina jossakin kohtaa kääntää kaiken positiiviseksi.

Iloa hoitojen loppumisesta varjostaa nyt korona.

Maija Nordman on seurannut ihmisten käyttäytymistä ja pelkää, että suositusten noudattaminen alkaa lipsua. Kaupassa turvavälit unohtuvat ja ulkoillessa suunnataan alueille, joissa on suorainaista ruuhkaa.

– Pelkään sitä, että jos rajoituksia aletaan purkaa liiallisella kiireellä, ihmiset ottavat sen merkkinä, että nyt voi elää normaalisti. Silloin tilanne saattaa räjähtää käsiin.

Pieni tyttö viettäisi karanteenissa ehkä seuraavankin syntymäpäivän.

Eikä Silja ole ainoa. On paljon syöpää sairastavia lapsia, jotka odottavat kesäisiä puuhasteluja kuukausien eristyksen jälkeen.

– Maltti on nyt valttia. Pidetäänhän yhdessä huolta, että emme oman välinpitämättömyyden vuoksi evää sitä heiltä, Maija Nordman esittää hartaan toiveen.