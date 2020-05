”Mies ei ota vastuuta mistään, koska korona-aikana pitää tehdä niin paljon töitä...”

Korona-aika on saanut monen parisuhteen eron partaalle. Nyt eroa pohtivat kertovat, miksi.

Ihmettelen, jos selviän hengissä eroamatta tämän ajan. Yritän tehdä etätöitä kotona. Se on todella hankalaa, kun murkut nukkuu puolelle päivää ja ovat herättyään vailla ruokaa. Mies ei ota vastuuta koululaisista, eikä mistään, koska korona-aikana pitää tehdä niin paljon töitä pysyäkseen työmarkkinoilla. Puoliso ei myöskään anna minun lähteä tekemään töitä mökille, koska eihän hän voi pärjätä murkkujen kanssa. 30 vuotta on oltu naimisissa.”

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tällä viikolla, että moni suomalainen on korona-aikana pohtinut eroa.

Tämä näkyy ainakin erotilanteisiin apua tarjoavien palvelujen käyttäjämäärissä. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton Apua eroon -chatissä kävijämäärät ovat kolminkertaistuneet verrattuna viime vuoden maalis-huhtikuuhun. Parisuhdekeskus Katajan chatissa on ollut tänä vuonna jo nyt enemmän käyttäjiä kuin koko viime vuonna yhteensä.

” Mies pakenee lenkille ja miesluolaansa, mikä muistuttaa minua siitä, miten näin käy joka kerta, kun meillä on vaikeaa.

Parisuhdeterapeutit kertoivat aiemmin tällä viikolla IS:n haastattelussa, että koronan aiheuttama poikkeustilanne on kriisille otollista aikaa.

– Jos suhteessa on ollut haasteita jo ennestään, ja sitten tulee uusi elämäntilanne itsestä riippumattomista syistä, se näkyy vuorovaikutuksessa. Ristiriitojen määrä voi lisääntyä, Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja, psykologi ja erityistason paripsykoterapeutti Suvi Laru selitti.

Jotkut meistä kääntyvät stressissä sisäänpäin ja sulkeutuvat. Näin tilanteesta kertoo eräs nainen:

”Työskentelemme mieheni kanssa palvelualoilla ja jäimme nopeasti koronaepidemian alettua työttömiksi. Tällä hetkellä tuntuu, että vihaan ihan kaikkea. Mies pakenee lenkille ja miesluolaansa, mikä taas muistuttaa minua siitä, miten näin käy joka kerta, kun meillä on vaikeaa. Olen ajatellut erota, koska olen yksin näköjään joka tapauksessa.”

Ison haasteen joihinkin parisuhteisiin tuntuu tuovan jo ihan pelkästään jatkuva kotona yhdessä oleminen.

”Olemme olleet mieheni kanssa yhtä soittoa kotona puolitoista kuukautta. Hänen koko naamansa nyppii minua jo niin, etten meinaa kestää. Kun samaan aikaan murehdin koko ajan, miten rahat riittävät, tuntuu, että polla leviää. Harkitsen eroa.”

” Just tämän takia olen koronankin aikana mahdollisimman vähän kotona. Jottei leviä pää.

”Just tämän takia olen ollut koronankin aikana mahdollisimman vähän kotona. Jottei leviä pää puolisoon ja lapsiin. 8 tuntia toimistolla ja illasta vähintään pari tuntia treenaamassa. Oikeastaan poikkeustilan ainoa harmitus on, ettei pääse pois paikkakunnalta työ- tai harrastusreissujen myötä. Ja on helkkarin tylsää, kun ei ole urheilutapahtumia tms. katsottavana.”

”En ihmettele, että juuri Helsingissä erotilastot ovat kasvussa. Mekin asumme täällä 60 neliön kerrostalokopperossa, jossa ei ole kerrassaan mitään tekemistä. No, toki voi lukea ja katsoa suoratoistopalveluita, mutta vaikka erityisesti lukeminen on mukavaa, kyllä sitä ihminen muutakin tarvitsee. Meistä minä teen etätöitä, mies on lomautettuna.”

Jotkut näkevät ilmiössä myös hyvän puolen:

”Koronan harvoja hyviä puolia on se, että heikolla pohjalla olevat avioliitot hajoavat. Vältytään hermoja raastavalta ja vuosia kestävältä riitelyltä ja lasten pahoinvoinnilta, kun ero tulee ajoissa.”

Jo aiemmin IS:n haastattelussa asiantuntija Tanja Koskinen Ensi- ja turvakotien liitosta huomautti, että erityisen ikävässä tilanteessa ovat myös ne pariskunnat, jotka ovat muutenkin päättäneet erota, mutta korona-aika on nyt sotkenut suunnitelmia.

– Tilannetta pahentaa se, että on jouduttu jumiutumaan saman katon alle. Osalla pareista eropohdinta on jäänyt kesken, koska esimerkiksi erilleen muuttaminen on hankalaa koronatilanteessa, Koskinen kuvaili.

” Olen käynyt purkamassa ahdistusta istumalla autossa ja itkemällä pahaa oloa.

Näin kertoo eräs vastaavassa tilanteessa oleva:

”Meillä oli ollut vakavia ongelmia jo ennen koronaeristystä. Nyt, kun ne samat vakavat ongelmat jatkuivat, mittani tuli lopullisesti täyteen. Ulkopuolisille tämä tietysti näyttää siltä, että kyse on koronasta, vaikka todennäköisesti olisin kyllä päättänyt erosta tänä keväänä joka tapauksessa.

Koronan aiheuttamat rajoitukset eivät varsinaisesti haitanneet minua ennen kuin päätin erota, mutta nyt haittaavat! Paljon vaikeampaa alkaa edistää käytännön asioita. Lisäksi huoli toimeentulosta eron jälkeen painaa, jos alkaa joku maailmankaikkeuden suurin lama. Meillä on alle kouluikäisiä lapsia.”

Koronan aiheuttamassa erikoistilanteessa parisuhteen ongelmat voivat tuntua erityisen pahalta, IS:n haastattelemat asiantuntijat muistuttivat aiemmin tällä viikolla. Perusturvallisuus järkkyy, kun poikkeusarjessa pohjaa elämältä vie vielä parisuhteen kriisiytyminen.

”Koen niin suurta vihaa, että on pakko puhua jonkun kanssa. On iso ongelma nyt poikkeusolojen aikana, että perhe on koolla koko ajan kotona rajoitteiden vuoksi, eikä ole paikkaa mihin mennä. Olen käynyt purkamassa ahdistusta istumalla autossa ja itkemällä pahaa oloa.”

”Meillä oli ollut erosta puhetta aikaisemminkin, mutta mielestäni asiat olivat juuri menneet parempaan suuntaan. Puolisoni on kuitenkin nyt yhtäkkiä sitä mieltä, että tämä oli tässä. Minusta kannattaisi ottaa koronan ajan ihan rauhallisesti, vaikka eihän sitä toisaalta tiedä, miten kauan tämä kestää. Tunteeni ovat ristiriitaiset. Poikkeusaikana perhe on tuntunut tärkeämmältä kuin koskaan ennen, mutta en toisaalta enää jaksa jauhaa näistä samoista asioista.”

Parisuhteen isossa kriisissä kannattaisi asiantuntijoiden mukaan vetää henkeä, painaa jarrua ja pysähtyä miettimään, mitä ongelmat ovat.

– Joskus esimerkiksi se, että omassa elämässä on hankalaa, voi näyttäytyä parisuhteen ongelmana, Suvi Laru huomauttaa.

Vaikka kriisi tekee kipeää, se voi joissakin tapauksissa lopulta johtaa myös moneen hyvään asiaan. Se voi esimerkiksi auttaa näkemään, minkä asioiden suhteessa on muututtava.

Psykoterapeutti Heli Vaaranen Väestöliitosta kertoi viime viikonloppuna jo kuulleensa monelta taholta ihmisistä, jotka ovat tänä keväänä rakastuneet kumppaneihinsa uudelleen.

– On huomattu, että oma perhe tuntuu ”maailman parhailta tyypeiltä, joiden kanssa on mahtavaa olla”.

Oheiset erotarinat on kerätty parisuhdeterapeuteilta, erotilanteissa auttavien palvelujen työntekijöiltä, erotilanteeseen itse joutuneilta ja Ilta-Sanomien verkkokeskustelussa erostaan kertoneilta. Joissakin tarinoissa yksityiskohtia on muutettu anonymiteetin suojelemiseksi.