Yllätyskäänne Sarmasteen maskijupakassa: Poliisi otti kaksi kiinni törkeästä kiristyksestä

Liikemies Onni Sarmaste kertoi aiemmin, että häntä on uhkailtu. Poliisi on nyt ottanut henkilöitä, joita epäillään törkeästä kiristyksestä.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi ihmistä tapauksessa, joka liittyy kiven heittämiseen liikemies Olli Sarmasteen kodin ikkunaan.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi ihmistä tapauksessa, joka liittyy liikemies Olli Sarmasteen ja Huoltovarmuuskeskuksen hengityssuojajupakkaan. Kiinni otettuja epäillään törkeästä kiristyksestä.

Sarmaste kertoi huhtikuun alussa Ilta-Sanomille, että hänen kotinsa ikkuna oli rikottu yöllä.

– Asuntooni yritettiin murtautua kello neljältä aamuyöllä ja ikkunan läpi heitettiin kivi. Olin onneksi hereillä hoitamassa asioita Kiinan suuntaan ja soitin heti poliisipartion paikalle, kertoi Sarmaste tuolloin.

Poliisi kertoi tänään torstaina uudesta käänteestä tutkinnassa.

– Epäiltyä vahingontekoa tutkittaessa poliisin tietoon tuli seikkoja, joiden perusteella nyt kiinniotettuja henkilöitä on syytä epäillä törkeästä kiristyksestä, sanoo Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön Ammattimainen rikollisuus -toiminnon johtaja, rikostarkastaja Markku Heinikari sanoo tiedotteessa.

Sarmaste itse kertoi aiemmin, että häntä on myös uhkailtu. Sarmasteen mukaan suojamaskisopimuksesta kilpaillut Tiina Jylhä oli uhannut lähettää hänen peräänsä Helvetin enkelit. Jylhän asiamies, juristi Kari Uoti on kiistänyt kaikenlaisen uhkailun. Uoti kommentoi, että hänen päämiehensä on järkyttynyt moisista väitteistä.

– Korostamme, että kyseessä on rikosepäily. Esitutkinnan aikana selvitetään, mitä on tapahtunut, rikostarkastaja Heinikari kertoo.

Poliisi ei tässä vaiheessa esitutkintaa kerro julkisuuteen enempää tänään kiinniotetuista henkilöistä tai epäillystä törkeästä kiristyksestä.