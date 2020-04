Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin metsästetään hoitoa myös Suomessa – tällaisia tutkimuksia nyt käynnistetään

Suomessakin ollaan käynnistämässä useita tutkimuksia, joissa tutkitaan eri hoitojen tehoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Suomessa selvitetään useiden eri lääkkeiden käyttöä koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin hoitamisessa.

Oulun yliopistollisen sairaalan arviointilääkäri Miia Turpeisen mukaan maailmalla on tällä hetkellä kolme eri tutkimuslinjaa liittyen koronavirukseen: hoidon löytäminen kaikkein vaativimpien potilaiden auttamiseksi immuunivastetta muokkaavien lääkkeiden kautta, infektion hoitaminen viruslääkkeillä hieman lievemmin sairastuneiden kohdalla ja ennaltaehkäisy rokotteen avulla.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa ei ole rokotetutkimusta käynnistetty, joskin esimerkiksi Helsingin yliopisto on tiedottanut, että sellaista ollaan valmistelemassa. Sen sijaan kahta muuta linjaa tutkitaan myös Suomessa.

Fimealle on ilmoitettu kahdesta kliinisestä tutkimuksesta, joissa tutkittaisiin yhteensä neljän lääkkeen vaikutusta koronataudin hoitoon. Lääkkeistä kolme on myyntiluvallisia, mutta niiden tehoa covid-19-tautiin vasta tutkitaan. Toisessa tutkimuksessa lupa on jo saatu, toisessa se on käsittelyssä.

– Tähän mennessä on tehty vain pienillä otoksilla tutkimuksia. Vaikka niiden tulokset ovat kiinnostavia, harhan mahdollisuus on suuri ja siksi lisätutkimuksia tarvitaan, Turpeinen sanoo.

– Yksi syy, miksi testataan vanhoja lääkkeitä on se, että voidaan edetä suoraan ihmisillä tehtäviin tutkimuksiin ja tiedämme niiden hyöty- ja haittaprofiilin muissa sairauksissa. Emme kuitenkaan tiedä, ovatko ne haitat juuri koronaviruspotilailla erilaisia.

Helsingin yliopistollinen sairaala on mukana covid-19-potilaiden immuunivastetta muokkaavien hoitojen tutkimuksessa. REMAP-CAP-nimellä kulkeva tutkimus on saanut vaadittavat luvat, mutta siihen ei vielä ole satunnaistettu potilasta. Tutkimuksen kohteena ovat nimenomaan tehohoidossa olevat kriittisesti sairaat potilaat.

Tutkimuksessa selvitetään, miten covid-19-taudin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen tehoaa MS-taudin hoitoon käytetty interferoni beeta1a, joka vähentää verisuonten seinämien vauriota ja tulehdussolujen aktivaatiota. Toinen tutkimuksessa mukana oleva lääke on Anakinra, joka myös hillitsee liiallista immuunivastetta eli kehon puolustusjärjestelmän reaktiota.

– Osalla koronaviruspotilaista immuunivaste on ikään kuin liiallinen. Kyse on samankaltaisesta tilanteesta kuin esimerkiksi nivelreumassa. Lääkkeet auttavat säätelemään liian voimakasta reaktiota, HUSin tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä kertoo.

Tutkimukseen osallistuva potilas saa joko tavanomaista tehohoitoa, korkeintaan kuuden päivän ajan interferoni beeta-1a:ta tai korkeintaan 14 päivän ajan Anakinraa.

HUSissa on muutaman potilaan kohdalla kokeiltu hydroksiklorokiinia, joka on klorokiinin johdannainen. Lääkettä käytetään tavallisesti reuman hoidossa. Klorokiini tunnetaan maailmalla myös malarialääkkeenä, mutta sitä ei Suomessa ole tiettävästi käytetty.

Maailmalla on saatu viitteitä siitä, että klorokiini ja sen johdannainen auttaisivat myös koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidossa. Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hehkutti hydroksikolokiinin ja atsitromysiini-antibiootin yhteiskäyttöä.

Tutkijat testaavat olemassa olevien lääkkeiden tehoa koronavirukseen. Kuvassa klorokiiniä, jota on käytetty ulkomailla koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidossa ja hydroksiklorokiiniä, jota on käytetty myös Suomessa yksittäistapauksissa.

HUSin ylilääkäri Asko Järvinen kertoo, että hydroksiklorokiiniä on annettu yksittäisille vuodeosastolla oleville potilaille. Yhdessä atsitromysiinin kanssa sitä ei ole käytetty, sillä niiden yhteiskäytössä riski potilaan vaaralliselle rytmihäiriölle kasvaa. Sairaalassa potilaan tilaa seurataan sydänfilmin avulla.

Haastateltavat eivät kuitenkaan pidä hydroksiklorokiiniä lupaavana hoitomuotona, vaikka sitä onkin Suomessa ja maailmalla käytetty koronapotilaiden hoidossa.

– Potilaita hoitaneet lääkärit eivät ole osanneet sanoa, onko siitä merkittäviä hyötyjä ollut, Järvinen toteaa.

Hydroksiklorokiini kuuluu yhtenä lääkkeenä WHO:n luotsaamaan SOLIDARITY-tutkimukseen, jossa tutkitaan eri lääkkeiden tehoa covid-19-tautiin. Suomessa tutkitaan hydroksiklorokiiniä ja myyntiluvatonta, kokeellista lääkettä remdesiviiriä. Lääkkeiden tarkoituksena on vähentää viruksen lisääntymistä sairastuneen kehossa.

Suomen päätutkija Kari Tikkinen kertoo, että hydroksiklorokiini lisättiin tutkimukseen, koska sen käyttö koronaviruspotilaiden hoidossa oli yleistynyt ympäri maailman. Tutkimuksessa halutaan selvittää, onko lääkkeestä todella hyötyä covid-19-taudin hoidossa.

Remdesiviiri on puolestaan viruslääke, joka kehiteltiin ebolan hoitoon. Lääke ei kuitenkaan osoittanut tehokkaaksi ja ensimmäisten testien jälkeen lääkkeen kehitys jäädytettiin, Time on aiemmin kertonut. Sittemmin remdesiviirin on kuitenkin laboratoriokokeissa osoitettu toimivan tehokkaammin koronaviruksia kuten sarsia ja mersiä vastaan.

Suomessa SOLIDARITY-tutkimukseen on osallistumassa kahdeksan sairaalaa. Lupakäsittely Fimeassa on vielä kesken, mutta Tikkinen toivoo, että ensimmäiset potilaat saataisiin tutkimukseen mukaan jo tässä kuussa.

– Suomessahan on hydroksiklorokiiniä ja remdesiviiri lähetetään WHO:lta heti, kun lupa tulee. Tutkimus voitaneen aloittaa muutamassa päivässä sen jälkeen, kun lupa on tullut.

Toisin kuin REMAP-CAP-tutkimukseen osallistuvat potilaat, SOLIDARITY-tutkimukseen rekrytoidaan ensisijaisesti vuodeosastopotilaita. Viruslääkkeiden tehon on arvioitu olevan parempi, jos hoito aloitetaan varhain.

Tässäkin tutkimuksessa potilaat on satunnaistettu. Arvonta mahdollistaa sen, että esimerkiksi eri riskitekijöistä kärsiviä potilaita on saman verran eri tutkimusryhmissä.

Suomessa on tarkoitus myös käynnistää tutkimus toipilasplasman käytöstä koronaviruspotilaiden hoidossa. Helsingin yliopiston infektiosairauksien professori Anu Kanteleen mukaan tutkimus perustuisi vapaaehtoisuuteen.

Helsingin yliopiston tutkijat selvittävät koronaviruksen aiheuttamaa immuunivastetta. He pyrkivät tunnistamaan koronavirusinfektiosta toipuneiden joukosta niitä, joilla on runsaasti suojaaviksi arvioituja vasta-aineita veressään eli niin kutsuttuja neutraloivia vasta-aineita. Sen jälkeen pitää vielä arvioida selvittää onko henkilö halukas luovuttamaan veriplasmaa ja soveltuuko hän muuten luovuttajaksi. Jos on, henkilö ohjataan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kautta luovuttamaan plasmaa. SPR toimittaa valmiin plasman takaisin HUSiin, jossa sitä annetaan tutkimukseen halukkaille potilaille.

– Kiinassa on vähäisesti tutkittu toipilasplasman käyttöä covid-19-potilaissa ja ne tulokset vaikuttavat alustavasti lupaavilta. Uuden koronaviruksen sukulaisvirusten sarsin ja mersin kohdalla asiaa on tutkittu enemmän. Myös niissä tutkimuksissa on saatu viitteitä tehosta, olkoonkin että tutkimukset eivät ole olleet hirveän laadukkaita.

Maailmalla testataan myös toipilasplasman käyttöä covid-19-potilaiden hoidossa. Kuva Yhdysvaltojen Virginiasta, jossa covid-19-taudin sairastanut 26-vuotias Mckinley Edelman luovuttaa plasmaa.

Koronaviruksesta toipuneiden veressä on vasta-aineita. Plasmahoidossa sairastunut saisi näitä vasta-aineita.

– Tarkoituksena on seurata hoidon tehoa ja turvallisuutta. Tätä tehdään jo eri maissa, mutta tämä on oma tutkimuksensa.

Tutkijat kirjoittavat parhaillaan tutkimussuunnitelmaa, joka valmistuttuaan joutuu vielä tiukkaan viranomaissyyniin. Esimerkiksi eettisen toimikunnan on hyväksyttävä suunnitelma, ennen kuin tutkimus voidaan käynnistää.

HUS on myös tiedottanut, että sairaanhoitopiiri yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa on aloittamassa myös tutkimusta, jossa selvitetään suojaavatko elinsiirtopotilaiden hoidossa käytetyt hyljinnänestolääkkeet syklosporiini A tai takrolimuusi SARS-CoV-2-virukselta ja estääkö jompikumpi covid-19-taudin vaikean muodon kehittymisen.

– Tutkimuksemme hypoteesina on, että syklosporiini A joko suojaa uudelta koronavirukselta tai estää vaikean covid-19-taudin muodostumisen, totesi tutkimusryhmän johtaja Satu Kuure Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Tutkijat selvittävät myös muun muassa kroonisen C-hepatiitin hoitoon käytettyä alisporivir-lääkkeen vaikutusta. Toisin kuin hyljinnänestolääkkeillä, sillä ei ole immuniteettia heikentävää vastausta.

Tutkimukseen rekrytoidaan terveen kontrolliryhmän lisäksi kaksi potilasryhmää, joihin kumpaankin kuuluu 20 yli 40-vuotiasta henkilöä, joille on tehty munuaissiirto ja jotka eivät ole sairastaneet covid-19-tautia. Tutkijat arvioivat, että ensimmäiset tulokset syklosporiini A:n vaikutuksista saadaan alkukesällä. Koko tutkimusaineiston arvellaan olevan koossa ensi keväänä.

Vaikka Suomessa ja maailmalla on käynnissä useita tutkimuksia hoidon löytämiseksi covid-19-tautiin, toistaiseksi tarjolla ei ole lääkitystä, jonka olisi yksiselitteisesti osoitettu tehoavan covid-19-tautiin.