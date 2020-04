Juha seuraa yksinäisen majavan elämää ja toivoo, ettei tappohuhu pidä paikkaansa

Majavan jahtikausi päättyy vapunaattona.

Kontiolahden Lehmossa asuva Juha Pitkänen pitää peukkuja.

Euroopan suurimmalle jyrsijälle, majavalle.

Pitkänen on seurannut ja valokuvannut yksinäisen tai ainakin toistaiseksi sinkuksi oletetun majavan elämää pienessä lammessa, josta lähtee puro useiden kilometrien takaiseen Pielisjokeen.

– Sellaista huhua on ollut, että joku aikoisi ampua sen, Pitkänen kertoo.

Huhu huolestuttaa.

Hän ei ymmärrä, miksi majavaa pitäisi vaania. Majava on rakentanut padon, mutta pato ei ole Pitkäsen käsityksen mukaan haitaksi kenellekään.

Edes rantametsälle.

Ja vaikka terävähampainen majava kohteleekin puita, kuten majavilla on tapana, tylysti. Se on majavan luonto. Rautaisen hammaskiilteen huomenlahjana saaneen majavan sanotaan olevan norsun ja ihmisen ohella ainoa eläin, joka kykenee kaatamaan täysikasvuisen puun.

Norsuja Lehmossa tai missään Kontiolahdella ei tavata.

Kauaa ei Pitkäsen tarvitse enää jännittää. Majavan metsästyskausi päättyy vapunaattona, torstaina. Sen jälkeen majava on turvassa.

Lehmon majava on rakentanut padon lisäksi myös pesän, ison risu- ja keppilinnan.

Pitkästä mietityttää, mitä pesä kätkee sisälleen.

Majavaemo synnyttää alan kirjallisuuden mukaan toukokuussa 2-4 poikasta, vaikka majava ei siihen tietenkään kirjallisuutta tarvitse.

Lehmon Kylmälammen majava ei ole erityisen säikky.

Lammen toisen rantapenkan vierestä jyräävät rekat valtatiellä kuin parhaimmillaan Matti Eskon iskelmässä. Toisella puolella on taloja parin sadan metrin päässä.

Moni muukin lehmolainen on hakenut ulkoiluillaan silmän ja sielun iloa majavan luonnonmukaisesta elämästä ja sen tarkkailusta.

Yleisen käsityksen mukaan majava saapui lammelle myöhään viime syksynä.

Talveksi lampi jäätyi, mutta puron niskassa oli sulaa vettä.

Pitkänen huomasi majavan saapumisen sen lammen rannan koivuihin ja haapoihin jättämistä hampaanjäljistä. Elettiin huhtikuuta.

Illalla Pitkänen palasi lammelle.

– Bongasin sen uimassa, Pitkänen muistelee ensi kohtaamista.

Tuolloin lampi oli vielä suurimmaksi osaksi jäässä. Jäät lähtivät lopullisesti tämän viikon maanantaina.

– Mukava sitä oli seurata, kun se sukelsi jään alitse pesältä padolle, Pitkänen kuvailee.

Pitkänen on nähnyt kerrallaan vain yhden majavan. Periaatteessa kaikki majavat ovat samannäköisiä, ruskeita, karvaisia ja hännältään latuskaisia.

Hampaat ovat iloisen oranssiväriset.

Kyseessä on koko Euroopan suurin jyrsijä, joka voi painaa 30 kiloa. Se on puhtaasti kasvissyöjä. Erikoisosaamiseksi lasketaan patojen rakentaminen. Padon avulla majava voi säädellä lammen vedenpintaa. Pesän suuaukko on veden alla.

Majava, Castor canadensis, on äskettäin saanut Kylmälampeen seurakseen pariutuneet telkät, Bucaphala clangula.