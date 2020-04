Täällä on paras sää vapun viettoon – lauantaina iso muutos

Vapuksi on luvassa kylmää.

Vappuaatto torstai valkeni Suomessa kylmässä säässä. Kovin suurta parannusta säähän ei ole heti luvassa.

– Perinteisesti ilmaistuna voisi sanottuna, että vappuaaton ja vapunpäivän sää näyttää ennusteen mukaan. Tarkemmin sanottuna sää on vuodenaikaan nähden kylmää Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo Ilta-Sanomille.

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa sää on pilvistyvää ja yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja on luvassa. Päivän ylin lämpötila on +4– +8 astetta.

Illalla pilvisyys rakoilee ja yöllä on enimmäkseen selkeää.

Aamupäivällä maan pohjoisosassa puolestaan pilvisyys lisääntyy ja Lapissa tulee paikoin lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on 0– +5 astetta.

Täällä sentään poutaa

Kaikkialla ei ole yhtä sentään yhtä kylmää, vaan jossain on sentään poutaa ja aurinkoista torstaina ja perjantaina.

Missä voisi todennäköisimmin olla lämpimintä torstaina eli vappuaattona?

– Maan länsi- ja etelärannikolla on todennäköisimmin lämpimintä, mutta ihan ihan lähellä merivettä on lämpimintä. Lounais-Suomessa lämpötilat voivat nousta pilvisyydestä riippuen parhaimmillaan siten, että lämmintä on noin +7+8 astetta, hän sanoo.

Entä missä vapunpäivänä perjantaina on upein sää?

– Todennäköisimmin lämpimintä on Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa ja lämpötila voi nousta noin kahdeksaan asteeseen, Forecan Föhr sanoo.

Lauantai on häneen mukaansa muutospäivä kohta lämpimämpää ja sunnuntaina lämpötilat voivat nousta yli kymmeneen asteeseen ja maan länsiosissa voi olla jopa +15 astetta.