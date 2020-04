Toimistokapiainen vai erikoisjoukkojen sotilas? Näin testaat kuntosi armeijatyylillä

Sotilaiden fyysisen toimintakyvyn vaatimukset muuttuivat vuoden alussa. Mihin kategoriaan yllät kuntotestissä?

Puolustusvoimien sotilaiden fyysisen toimintakyvyn vaatimukset muuttuivat tämän vuoden alussa. Lain mukaan ammattisotilaan tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoja ja kuntoa.

Muutoksia tehtiin sekä kuntotesteihin että kriteereihin. Suurin muutos on se, että vaatimukset määritellään nyt tehtäväkohtaisesti. Esimerkiksi kevyttä toimistotyötä tekevän henkilön juoksutestin minimitavoite on 2 000 metriä, kun tiedustelijalla se on 2 800 metriä.

Henkilöstö on jaettu viiteen eri luokkaan. Ensimmäiseen kuuluvat esimerkiksi autonkuljettajat, toiseen vääpelit, kolmanteen varusmiesten kouluttajat ja neljänteen erikoisjoukkojen sotilaat.

– Maa-, meri- ja ilmavoimat määrittävät itse, ketkä viitosryhmään kuuluvat ja mitkä heidän vaatimuksensa ovat, liikunta-alan osastoesiupseeri, majuri Lasse Torpo selventää Ilta-Sanomille.

Armeijan kuntotestit tehdään tarkoilla kriteereillä, alkulämmittelyä unohtamatta.

Merkittävä muutos on myös se, että nykyään kaikki sotilaat ovat iästä ja sukupuolesta riippumatta samalla viivalla. Naisia arvioidaan samoilla asteikoilla kuin miehiä, ja 40-vuotiasta samoilla kuin 15 vuotta nuorempaa.

– Kuntotestit täytyy tehdä vuosittain lokakuun loppuun mennessä, Torpo kertoo.

Kuntotesteihin kuuluvat edelleen lihaskunnon mittaus ja 12 minuutin juoksutesti, tutummin Cooperin testi. UKK-kävelytestiä käytetään kestävyystestimenetelmänä 45-vuotiaille ammattisotilaille.

Pylväissä näkyvät eri ryhmien vähimmäisvaatimukset: juoksutesti, UKK-kävelytesti, lihaskuntotestit ja taakankanto.

Lihaskuntoa mitataan vauhdittomalla pituushypyllä, istumaannousuilla ja etunojapunnerruksilla. Uutena testinä mukana on kahvakuulilla suoritettava taakankanto, jossa painoilla simuloidaan haavoittuneen kantamista paareilla. Sen sijaan marssi- ja suunnistustestit sekä polkupyöräergometritesti ovat jääneet pois. Uudistettu ammuntataitoa mittaava testi on valmistumassa kesän aikana.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka Crossfit East Turkua edustavat urheilijat Nelli Nurmi ja Jan-Peter Suhonen näyttävät mallia liikkeiden oikeaoppisesta suorittamisesta.

Näin lasket itsellesi tuloksen lihaskuntotestistä:

Yksi toisto istumaannousu- ja punnerrustestissä = 1 piste

Vauhdittoman pituuden tulos metreinä + 20 = pisteet.

Nämä lasketaan yhteen, jolloin saadaan lopullinen pistemäärä.

Esimerkkitulos:

Vauhditon pituushyppy 2,1 m = 42 pistettä (tulos x 20)

Istumaannousu 32 toistoa = 32 pistettä

Etunojapunnerrus 30 toistoa = 30 pistettä

Lihaskuntotestin yhteistulos: 104 pistettä (42 + 32 + 30)

Vauhditon pituus: Lähtösennossa jalat ovat vierekkäin kapeassa haara-asennossa, varpaat ponnistusviivan takana. Tulos mitataan tulos mitataan ponnistusviivaa lähimmäksi osuneesta ruumiinosasta (yleensä kantapää).

Testattava tekee kolme suoritusta, joista paras kirjataan.

Istumaannousu: Lähtöasennossa testattava on selin makuulla polvet 90 asteen kulmassa, nilkat tuettuina. Sormet ovat takaraivolla ristissä. Yläasennossa kyynärpäät koskettavat polvia, ala-asennossa lapaluiden alaosa koskettaa alustaa.

Tulos on maksimitoistomäärä 60 sekunnissa ilman lepotaukoja.

Etunojapunnerrus: Kämmenet ovat ylä-asennossa hartioiden leveydellä, käsivarret suorina ja sormet eteenpäin. Jalat ovat enintään lantion leveydellä. Ala-asennossa olkavarret ovat vaakatasossa. Lantiokulma psyy suorituksen ajan vakiona.

Tulos on maksimitoistomäärä 60 sekunnissa ilman lepotaukoja.

Taakankanto: Testissä kannetaan ilman apuvälineitä kahta 20 kilon kahvakuulaa kahdeksikon muotoista rataa. Kartioiden etäisyys on 5 metriä, ja yksi kokonainen kierros on 10 metriä. Testin tulos on kuljettu metrimäärä 90 sekunnissa.

12 minuutin juoksutesti: Testattava pyrkii etenemään juosten ja tarvittaessa kävellen mahdollisimman pitkän matkan 12 minuutin aikana. Juoksutesti suoritetaan tasaisella radalla, mieluiten urheilukentän juoksuradalla.

Cooperin testinäkin tunnettu juoksutesti on monille tuttu jo kouluajoilta.