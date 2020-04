Aluehallintovirastoissa on vireillä yhteensä 17 sosiaalihuollon tutkintaa, jotka liittyvät jollain tapaa koronaan.

Useassa hoivayksikössä on raportoitu kuolintapauksia.

Sosiaalihuoltoon liittyvät koronaepäselvyydet työllistävät aluehallintovirastoja ympäri Suomen.

IS:n tekemän selvityksen mukaan aluehallintovirastoissa on vireillä yhteensä 17 sosiaalihuollon tutkintaa, jotka liittyvät jollain tapaa koronaan. Yhtä lukuun ottamatta tutkittavat asiat ovat valvonta-asioita.

Suurin osa sosiaalihuollon valvonta-asioista koskee hoivapalvelun yksiköitä.

Yksi tutkinnoista koskee julkisuudessakin esillä ollutta Kiuruvedellä sijaitsevaa Kallionsydäntä, jonka toimintavastuu siirtyi koronamyrskyn seurauksena Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymälle.

Kiuruvedellä sijaitseva Kallionsydän.

Kallionsydän on 30-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille. Kallionsydämessä on menehtynyt ainakin 12 vanhusta koronaan. Tästä on vireillä kaksi Avin valvonta-asiaa.

– Kuluneet viikot ovat olleet erittäin raskaita Kallionsydämessä, Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen on todennut Attendon tiedotteessa.

– Yhteisenä tavoitteenamme on asukkaiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä hyvinvoinnin varmistaminen tässä vaikeassa tilanteessa, Pekkanen on kertonut.

IS ei tavoittanut Pekkasta keskiviikkona. Poliisilla on myös esiselvityksessä se, aloittaako se Kallionsydämen toiminnasta rikostutkinnan. Vielä päätöstä asian suhteen ei ole tehty.

Useita koronakuolemia on raportoitu Helsingissä sijaitsevissa ikääntyneiden hoivakodissa Töölön seniorikeskuksessa sekä Diakonissalaitoksen Hoivan Sanervakodissa, joka tarjoaa kodin monisairaille. Kummastakin paikasta on vireillä valvonta-asia.

– Olemme saaneet selvityspyynnön, jossa on useita eri kysymyksiä liittyen korona -ajan toimenpiteisiin ja ohjeistukseen Töölön seniorikeskuksessa. Olemme vastaamassa siihen parhaillaan, Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo.

Helsingin kaupungin vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen ei ota tarkkaa kantaa Töölön seniorikeskuksen kuolinmäärään.

– Niitä on vähemmän kuin Kontulassa, Peiponen sanoo.

Töölön seniorikeskus.

Kontulan seniorikeskuksessa on vahvistettu kymmenen kuolemantapausta. Kontulan tapaus ei ollut ainakaan tiistaihin mennessä edennyt aluehallintovirastoon valvonta-asiana.

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto kertoo, että Sanervakodin asukkaiden joukossa on todettu kahdeksan kuolemantapausta.

– Toimintamme perustuu aina viranomaisten antamiin ohjeistuksiin, joiden tarkoituksena on suojella sekä asiakkaitten että henkilökunnan terveyttä. Teemme viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä ja olemme ilmoittaneet itse aluehallintovirastoon ennen pääsiäistä, että meillä on todettu koronatartuntaa monisairaiden asumisyksikössä Sanervakodissa, ja että meillä on kuolemantapauksia, joista ainakin osa oli testattu koronapositiivisiksi. Tämän jälkeen saimme selvityspyynnön mm. torjuntatoimenpiteistä, ja olemme ne tiedot toimittaneet.

Suojalehto sanoo, että tartunnat ja kuolemantapaukset on todettu rakennuksen yhdessä kerroksessa, joka eristettiin viruksen leviämisen estämiseksi. Myös henkilökuntaa laitettiin karanteeniin. Tartuntaketju ei ole tiedossa.

Suojalehdon mukaan tilanne on nyt rauhoittunut, eikä tällä hetkellä ole tullut enempää tartunta- eikä kuolemantapauksia.

Sanervakoti.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson muistuttaa, että koronakuolemat eivät vielä yksinään tarkoita, että hoivayksikkö olisi syyllistynyt epäasianmukaiseen toimintaan.

– Koronatartunta tai koronakuolema ei vielä yksinomaisena tietona tarkoita sitä, että olisi toimittu epäasianmukaisesti. Täysin asianmukaisessa toiminnassakin voi tapahtua koronatartuntoja ja kuolemia. Jos kuitenkin tulee poikkeuksellinen kasauma kuolemia tai epäiltyjä virhetilanteita, asiaa on lähdettävä selvittämään perusteellisesti, Henriksson kertoo.

– Koronatilanteessa selvitetään sitä, onko yksikössä toimittu sosiaali- ja terveysministeriön 9. huhtikuuta antaman hyvän ohjeen mukaisesti. Jos ei ole, niin selvitetään, miksi ei ohjeita ole noudatettu, Henriksson jatkaa.

Hoivakotien ongelmat nousivat julkisuuteen jo viime vuonna ennen koronakriisiä. Henrikssonin mukaan tuolloisista valvontatoimista on ollut apua myös korona-aikaa varten.

– Meillä oli jo viime vuonna toistuvia selvityksiä ja valvontatoimintaa ongelmallisissa yksiköissä. Tämän takia tiettyjä korjaustoimia ainakin osassa hoivakodeista on onneksi saatu aikaiseksi jo ennen koronan tuloa, vaikka korona-aikana on varmasti tullut uusia ongelmallisia yksiköitä, Henriksson sanoo.

Vaikka valvonnassa selvitetään mahdollisia epäasianmukaisuuksia, tärkeintä on Henrikssonin mukaan hoivakotien henkilökunnan toimintaedellytysten parantaminen.

– Hoivakodeissa tehdään myös mahtavan hienoa työtä. Valvonnassakin meillä pitäisi olla sellainen ote, että tietenkin selvitämme ongelmia, mutta samalla pyrimme työllämme antamaan henkilöstölle tukea eikä taakkaa, Henriksson alleviivaa.

Aluehallintovirasto tai Valvira voivat antaa huomautuksen, mutta järeämpänä aseena molemmilla on myös yksikön toiminnan keskeyttämisen määrääminen. Yksityisellä puolella, mikä on luvanvaraista, on mahdollista peruuttaa koko toimilupa.

Myös tämän takia valvotaan

Kaikki aluehallintovirastoissa vireille tulleet valvonta-asiat eivät välttämättä liity koronan kuolintapauksiin.

Tornion kaupungin valvonta-asia liittyy siihen, miten kotihoidon parissa työskennelleitä hoitajia on jouduttu siirtämään paikasta ja tiimistä toiseen kollegoiden sairastuttua.

– Henkilöstö haluaa olla samassa tiimissä koko ajan, eikä siirtyä toisen tiimin alueelle. Se on ihan luonnollista ja ymmärrettävää, koska asiakkaat ovat oudompia heille.

– Se vaatii itsenäistä yksintyöskentelyä, mikä koetaan raskaaksi. Toisaalta se on hyvin antoisaakin. Se on yksi tärkeimpiä ja myös kriittisimpiä alueita Torniossa, jotta homma hoituu mahdollisimman hyvin, Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen kertoo.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten yksiköistä selvityksen kohteeksi joutuivat Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva Penttiläntien palvelukoti sekä kotihoito Ruokolahti.

Joutsenon yksikön osalta valvonta-asian aiheeksi on merkitty koronalta suojautuminen sekä asiakkaiden vaihtuvuus. Ruokolahden kotihoidossa selvitys liittyy hengityssuojainten käyttöön. Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako sanoo, ettei Eksoten alueella kotihoidossa tai asumisyksiköissä ole todettu positiivisia koronanäytteitä.

Jaakon mukaan asumisyksiköissä on otettu käyttöön uusien asukkaiden osalta toimintamalli, jonka mukaan asukas on 14 vuorokauden ajan karanteenin omaisissa olosuhteissa kontaktien vähentämiseksi.

Jaako lisää, että henkilöstö on käyttänyt hengitystieoireisten tai muu infektio-oireisten lähikontaktissa kirurgisia suu-nenäsuojaimia. Suojainten saatavuus on ollut erittäin haasteellista.

– Kaikissa kontakteissa noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja henkilöstö tulee töihin vain ollessaan terve.

Jaakon tiedon mukaan aluehallintovirastolta ei ollut keskiviikkoiltapäivään mennessä tullut vielä Eksotelle selvityspyyntöjä kyseisistä yksiköistä.

Myös Sastamalassa sijaitsevasta kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Sepän kodeista on vireillä selvitys. Sastamalan kaupungin vammaispalvelupäällikkö Susanna Lehtonen sanoo, että selvityspyyntö koskee Sepän kotien suojainten käyttöä ja ohjeistusta koronatilanteessa.

– Aluehallintovirastolle tehdyn ilmoituksen mukaan yksikössä ei olisi noudatettu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta asiassa. Tämä ei pidä paikkaansa. Sepänkodeilla noudatetaan ja on noudatettu ministeriön ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeita sekä linjauksia suojautumisasiassa. Sepän kodeilla on toimittu tämän ohjeistuksen mukaisesti. Asiakasturvallisuus yksikössä ei ole vaarantunut missään vaiheessa.

Myös Helsingin kaupungin lastensuojelun, sijaishuollon ja muun sosiaalihuollon työjärjestelyt sekä suojavarusteet ovat aluehallintoviraston tutkinnan alla. Helsingin kaupungin lastensuojelun johtajalla Saila Nummikoskella ei ollut asiasta tarkempaa tietoa keskiviikkona.

Valvonta-asia on vireillä myös Ravimäkiyhdistys ry:n liikuntavammaisten yksikkö Riimusta. Valvonta-asia koskee Haminassa toimivan yksikön palvelun laatua ja sisältöä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jani Attenberg sanoo, ettei aluehallintovirastosta ole tullut heille tietoa asiasta.

Terveydenhoitoyritys Mehiläisen kolmessa eri hoiva- ja palvelukotiyksikössä on vireillä valvonta-asia. Espoossa sijaitsevan Mainiokoti Huvilaharjun ja Helsingissä sijaitsevan Mainiokodin toimintaa selvitetään koronatilanteessa. Aluehallintovirasto tutkii myös Hyvinkäällä sijaitsevan Omakoti Polkan karanteeni- ja vierailukäytännöt.

Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo sanoo, ettei yhtiö ole ainakaan vielä toistaiseksi saanut asian tiimoilta selvityspyyntöä. Hän ei kommentoi sitä, onko yksiköissä todettu koronakuolemia. Mehiläinen suhtautuu koronatilanteeseen vakavasti.

– Olemme esimerkiksi tehostaneet hygieniakäytäntöjä sekä ohjeistaneet ja kouluttaneet henkilökuntaamme sekä sanallisesti, kuvallisesti että videon välityksellä. Kodeissamme on vierailukielto ja olemme ohjeistaneet kattavasti myös kumppaneitamme, kuten siivouksesta vastaavia tahoja, Lahdensuo toteaa.

Espoossa valvonta-asian kohteena on myös tehostettua palveluasumista tarjoava Kanervakoti. Valvonta-asian perusteeksi on mainittu kunnan ja toimintayksikön menettely pandemian aikana.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso sanoo, että Kanervakodissa on havaittu koronaa ”pienessä määrin.” Metson mukaan yksikössä suojaudutaan niin, että henkilökunta ja asukkaat eivät saisi tartuntoja.

–Meidän menettely on se, että jos tulee uusi asukas hoitokoteihin jostain muualta, niin häntä pidetään kahden viikon ajan ikään kuin karanteeninomaisesti siellä yksikössä. Ja ohjehan on, että henkilöstö käyttää hengityssuojaimia siltä varalta, jos on oireettomia kantajia työntekijöissä.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä kaksi valvonta-asiaa, joista aluehallintovirasto ei voi antaa lisätietoja, koska ”sosiaalihuollon yksikön paljastuminen tässä vaiheessa saattaisi vaarantaa valvonnan”.

Myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tutkitaan erään sosiaalihuollon toimintayksikön mahdollisia suojavarustepuutteita. Tämä ei ole merkattu kuitenkaan valvonta-asiaksi, vaan epäkohtailmoitukseksi.