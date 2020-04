Wilma Ruohiston kolumni: Vappu iskee koronataistelun pahimpaan aikaan, ja siksi siitä on tulossa ruma ihmiskoe

Miksi sosiaalisen eristäytymisen kisaväsymys tuntuu raskaimmalta juuri silloin, kun riski on kaikista suurin, pohtii toimittaja Wilma Ruohisto.

Virtuaalinen Mantan lakitus, striimikeikat Kauppatorilla ja etävappupiknik Teamsissa.

Vappu, johon voi osallistua kotisohvaltaan.

Vielä viime vuonna olisin ollut tästä kaikesta riemuissani, sillä rehellisesti sanottuna vihaan vappua. Olen liian mukavuudenhaluinen kaatokänneihin kalseassa kevätsäässä toukokuun korvilla. Kalja maistuu, mutten voi sietää tapahtumaa, joka on ikäluokalleni lähinnä mahdollisuus vetää vuoden kovimmat perseet.

Olen tosin aina mennyt mukaan, sillä en halua jäädä mistään paitsi. Fomo, tuo someajan kirous. Myönnettäköön, että on sitä ollut hauskaakin.

--

Tähän mennessä suurin osa suomalaisista on suoriutunut eristäytymisessä hyvin. Tartuntojen määrä on pysynyt maltillisena, eikä korona ole ylikuormittanut terveydenhuoltoa. Yksinasuvan ja perheettömän koronaelämä on melkoinen sarja päiviä murmelina, mutta rutiinit ovat tehneet siitä toistaiseksi siedettävää.

Niin poliisi kuin pääministeri Sanna Marinkin on painottanut, että fyysinen vappu on tänä vuonna peruttu. Tai kuten Helsingin pormestari Jan Vapaavuori asian ilmaisi, tiedossa on ”kaikkien aikojen etävappu”.

Samaan aikaan THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja antaa lausuntoja siitä, kuinka rajoitustoimet ovat jarruttaneet epidemiaa enemmän kuin mihin pyrittiin.

En ole asiantuntija, mutta eikö ole aika huono ajatus täräyttää juuri ennen vuoden isointa kansanjuhlaa, että ”teitte liian hyvää duunia, joten pahempaa on luvassa syksyllä”?

Niin minustakin.

--

Pitäisikö ottaa huomioon, että kansan eristäytymisinto on pitkälti seurausta siitä, ettei kevät ole mitään yleisötapahtumien kulta-aikaa? Ihmisryntäys on saatu aikaan pelkästään 15 euron markettilenkkareilla.

Vaikka Havis Amanda ja puistot aidattaisiin, on vaikeaa uskoa, että ihmiset malttaisivat pysyä erossa toisistaan tarpeeksi tehokkaasti. Se johtuu siitä, etten ole itsekään halunnut koskaan viettää perinteistä vappua enemmän kuin nyt. Takataskussa polttelee kasa vappusuunnitelmia, vaikka kotiin jääminen olisi ensimmäistä kertaa paras mahdollinen vaihtoehto.

Enkä ole ainoa. Eniten kulmakarvani kohosivat, kun tänä vuonna täysi-ikäistyvä veljeni raportoi ikäluokkansa suunnitelmista. Ulkoalueiden tehostettu valvonta saa nuoret pakkautumaan sisätiloihin juhlistamaan vapun lisäksi myös muun muassa väliin jääneitä syntymäpäiviä.

Kun kaikki suunnittelevat jotain pientä, syntyy jotain isoa. Maailman tapahtumat ovat todistaneet, että alkoholia, juhlahumua ja ihmisryhmiä vuoden suurimmassa mittakaavassa yhdistävä vappu on oikea viruslinko steroideilla. Ei tarvitse kuin vilkaista länsinaapuriin ymmärtääkseen riskit.

Haluan toimia oikein, mutta se on päivä päivältä vaikeampaa.

Sillä en oikeasti tarvitse vappua. Tarvitsen sosiaalisen elämäni takaisin. Siihen tunteeseen ei auta yksikään internet-tapahtuma.

Kirjoittaja on 25-vuotias toimittaja, joka kartoittaa elämää kriisi kerrallaan.