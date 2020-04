”En halua agitoida, mutta...” – OAJ:n puheenjohtaja ennustaa, etteivät kaikki vanhemmat päästä lapsiaan kouluun

”Vaikea uskoa, että yksikään rehtori hylkää yhtään sellaista anomusta, jossa anotaan koulusta vapautumista.”

Opettajien ammattijärjestö OAJ vastusti näkyvästi koulujen avaamista. Se joutui pettymään, kun hallitus kertoi keskiviikkona illalla päätöksestään.

Mitä terveisiä OAJ:n puheenjohtajalla Olli Luukkaisella on hallitukselle?

– Päätös on tehty. He ovat ratkaisunsa tehneet, ja heillähän on päätösvalta.

– Nyt sitten lähdetään siitä, että mitä muuta siellä (tiedotustilaisuudessa) sanottiin eli turvavälit, ryhmät, jotka pysyvät samoina, niitä sitten noudatetaan, ja myös varhaiskasvatuksessa.

Ylhäällä olevassa videossa hallituksen 29. huhtikuuta järjestämän tiedotustilaisuuden tallenne.

– Varhaiskasvatuksessa on jo lomautettu väkeä. Ne (lomautukset) pitää nyt äkkiä perua ja kutsua porukka takaisin töihin!

Luukkainen ennustaa olevan ”melkoinen urakka” löytää kouluista tyhjää tilaa, joissa turvavälejä voidaan käytännössä noudattaa.

– Mutta kun hallitus on näin päättänyt, sen mukaan mennään ja teemme kaikkemme, että saadaan turvallisesti hoidettua tämä loppulukuvuosi.

Kysymys on kahdesta viikosta, kun koulunkäynti jatkuu 14. toukokuuta.

Luukkaisen mielestä päätöksen taustalla oli jo pitemmän aikaan ilmassa ollut eetos, jonka mukaan koulujen avaaminen oli ensi sijassa sosiaalihuollollinen ja sosiaalipoliittinen ratkaisu.

– Toki koululla sekin roolinsa on, Luukkainen myöntää.

– Nyt tarvitaan nopeasti vuoropuhelua OAJ:n ja valtiovallan välillä, mitä opettajien odotetaan tekevän kahden viikon aikana, mitään oppimisennätyksiä ei pystytä tekemään eikä se ymmärtääkseni ole tarkoituskaan.

OAJ viestitti omassa tiedotteessaan heti valtioneuvoston tiedotustilaisuuden jälkeen, ettei osa vanhemmista aio OAJ:n saaman palautteen perusteella enää päästää lapsiaan tänä keväänä kouluun.

Perinteisesti opettajat ja rehtorit ovat henkilöitä, jotka huolehtivat ja katsovat, että lapset tulevat kouluun.

Miten tämä tilanne nyt?

– En halua ennustaa enkä ennakoida, mutta oletettavaa on, että siellä tulee jonnin moinen määrä rehtorien pöydille jo ensi viikolla anomuksia, ettei lapsi tule kouluun.

– En halua agitoida siihen, mutta kyllä ennakkokuvio on nyt sellainen, Luukkainen sanoo.

– Osa jää varmasti pois ilman lupaa, Luukkainen lisää.

– Ministeri (opetusministeri Li Andersson) sanoi, että luvattomiin poissaoloihin tullaan suhtautumaan kuin luvattomiin poissaoloihin.

– Minun on vaikea uskoa, että yksikään rehtori hylkää yhtään sellaista anomusta, jossa anotaan koulusta vapautumista. Oli syy mikä sitten onkaan.