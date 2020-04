Poliisilta uutta tietoa henkirikoksesta Vantaalla – uhriksi joutunut lapsi oli noin kaksivuotias, äitiä epäillään murhasta

Itä-Uudenmaan poliisi on kertonut lisätietoa Vantaalla keskiviikkona tapahtuneesta henkirikoksesta. IS kertoi aiemmin, että äitiä epäillään alle 5-vuotiaan lapsen murhasta. Nyt poliisi kertoi, että uhri on noin kaksivuotias lapsi.

Teosta epäillään äitiä, jonka poliisi otti kiinni tehtävän yhteydessä yksityisasunnosta Kaivokselan kaupunginosasta. Uhri löytyi poliisin mukaan asunnosta.

– Teko on tapahtunut samassa yksityisasunnossa, jonne poliisi meni hälytystehtävälle. Asiaan ei liity ulkopuolisia henkilöitä eikä päihteitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen.

Epäiltyä esitetään vangittavaksi torstaina. Poliisi on luvannut tiedottaa tapauksesta lisää torstaina iltapäivällä, aikaisintaan kello 15.