Tilanne ei ole toivoton – 12 hyvää uutista koronatilanteesta

Vaikka koronakriisi vaikuttaa välillä toivottomalta, valon pilkahduksia on.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on uusi tuntematon. Viruksen käyttäytymisestä ei ole varmaa tietoa.

Tiedemaailma uurastaa uuden koronaviruksen kimpussa pyrkien löytämään ratkaisuja. Vähitellen alkaa tipahdella myös toiveikkaita uutisia ympäri maailmaa ja myös Suomesta.

Ilta-Sanomat kokosi toivonpilkahdukset koronarintamalta. Pyysimme myös asiantuntijoita arvioimaan, millainen merkitys näillä hyvillä uutisilla on kokonaiskuvan kannalta.

1. Wuhanissa ei uusia tartuntoja

Uuden koronaviruksen todennäköisessä syntymäpaikassa Kiinan Wuhanissa ei ole enää sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita, kertoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua viime viikonloppuna.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä on pudonnut nollaan, eikä uusia tartuntoja ole havaittu alueella 20 päivään. Viimeisin sairaalahoitoa vaatinut ja vakavista oireista kärsinyt potilas kotiutettiin perjantaina.

2. Kriisipesäkkeissäkin tilanne rauhoittuu

Myös muissa koronaviruksen kriisipesäkkeissä tilanne on rauhoittunut.

Italiassa raportoitiin alkuviikosta pienin määrä vuorokautisia koronakuolemia sitten maaliskuun puolivälin.

Italiassa pidetään yllä positiivista henkeä.

Myös Britanniassa hallitus on sanonut pahimman viruspiikin olevan ohi.

3. Uudessa-Seelannissa onnistuttiin?

Rivakasti eristystoimiin ryhtynyt Uusi-Seelanti on ilmoittanut pysäyttäneensä koronaviruksen leviämisen väestön keskuudessa. Maa on myös ilmoittanut höllentävänsä epidemian vuoksi asetettuja rajoitteita.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on uskonut tiukkaan tukahduttamisen linjaan koronaviruksen suhteen.

BBC:n mukaan pääministeri Jacinda Ardern kertoi viruksen olevan ”tällä hetkellä eliminoitu”.

Terveysviranomaiset ovat kuitenkin varoitelleet hallitusta liiallisesta omahyväisyydestä asian suhteen. Viranomaisten mukaan hyvä tilanne ei merkitse täyttä loppua uusien koronavirustapausten ilmaantumiselle.

4. Suomessa epidemian kasvu pysähtyi

Koronaviruksen tartuttavuusluku R0 on Suomessa tällä hetkellä alle 1, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina 28.4.

Kampin kauppakeskus Helsingissä on poikkeuksellisesti tyhjillään.

R0 on luku, joka kuvastaa taudin leviämistä ja tarttumista ihmisestä toiseen. Luvun painuminen alle yhden merkitsee sitä, että yksi tartunnan saanut voi tartuttaa vähemmän kuin yhden henkilön.

– Tämä tarkoittaa sitä, että uusien tautitapausten määrä tulee vähenemään pikku hiljaa, Turun yliopiston virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen sanoi IS:lle.

Julkunen tulkitsee, että tautitapausten trendi on vähenemään päin. Uusien tapausten määrä on pienempi kuin edellisinä päivinä.

5. Rajoitukset ovat purreet Suomessa

Dosentti Ilkka Julkusen mukaan lasku tautitapauksissa kertoo siitä, että rajoitustoimet ovat onnistuneet, jopa yli odotusten.

Myös Vantaan Ikean parkkipaikalla on tilaa.

Joten jos trendi on ollut tällainen useampia viikkoja, Julkusen mukaan voidaan ryhtyä harkitsemaan rajoitusten höllentämistä tai joidenkin rajoitusten purkamista.

Aiemmin R0-luvun arvioitiin olevan Suomessa 2–3. THL:n mukaan alempaan lukuun on päästy rajoitustoimin, kuten fyysisten kontaktien rajoittamisella.

6. Rajan avaaminen ei aiheuttanut koronapommia

Uudenmaan rajojen avaaminen ei ole aiheuttanut koronatartuntojen määrän voimakasta kasvua muualla Suomessa, kertoi Uutissuomalainen 28.4.

Uudenmaan raja oli suljettuna kolme viikkoa.

Uudenmaan rajat avattiin 15. huhtikuuta vajaat kolme viikkoa kestäneen sulun jälkeen.

Uutissuomalaisen mukaan koronatapausten määrä on lisääntynyt Uuttamaata ympäröivissä sairaanhoitopiireissä korkeintaan puolet verrattuna Uudellamaalla todettujen koronatapausten kasvuun.

7. Suojavarustetilanne Suomessa on paranemassa

Alun kompastelun jälkeen tilanne suojavarusteiden saatavuudessa on tiettävästi paranemassa jo lähiaikoina. Suomio on saamassa käyntiin omaa suojavarustetuotantoa, todennäköisesti toukokuun puolessavälissä.

Mies käytti FFP2 -hengityssuojainta suojatakseen itsensä koronavirustartunnalta Helsingissä 16. huhtikuuta 2020.

Suomessa Lifa Airin tavoitteena on valmistaa sata miljoonaa hengityssuojainta vuodessa. Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt arvioi aiemmin Taloussanomille, että päivätuotanto tulee olemaan noin 600 000 suojaimen luokkaa.

Lisäksi tiistaina 28.4. uutisoitiin, että Huoltovarmuuskeskus on solminut viime viikolla heinäkuun alkuun ulottuvan sopimuksen hengityssuojainten jatkuvista toimituksista. Suomeen tuodaan Kiinasta 12,5 miljoonaa kirurgista suu- ja nenäsuojainta.

Nämä Hengan Internationalin toimittamat suojatarvikkeet ovat täyttäneet VTT:n tekemissä testeissä kirurgisille suu- ja nenäsuojaimille asetetut standardit.

8. Suomessa tehohoitokapasiteetti on riittänyt

STT:n valtioneuvoston kansliasta saaman THL:n muistion mukaan tehohoidon kapasiteetti on Suomessa riittänyt niin hyvin, että koronaviruspotilaiden hoitoon varattua kapasiteettia voitaisiin jopa pienentää, uutisoitiin maanantaina 27.4.

HUSin tehohoitokapasiteetti on riittänyt.

Tehohoitokuolleisuus koronavirukseen on ollut Suomessa 14,5 prosenttia, THL laskee.

HUS:n infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan kyse on huomattavan matalasta luvusta: esimerkiksi Wuhanissa Kiinassa tehohoitokuolleisuus koronavirukseen oli yli 80 prosenttia, Yhdysvalloissa yli 50 prosenttia.

9. Suomessa ei nuoria uhreja

Toisin kuin maailmalla, Suomessa ei ole raportoitu nuorista kuolonuhreista, vaikka THL:n mukaan Suomessa tiedetyt tautitapaukset ovat painottuneet 20–59-vuotiaisiin. Suomen noin kahdensadan koronaan kuolleen mediaani-ikä on ollut 84 vuotta.

Valtaosalla eli yli 90 prosentilla kuolleista on ollut yksi tai useita pitkäaikaissairauksia, THL kertoo. Yleisimpiä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

10. Rokote jo syksyksi?

Brittitutkijat sanovat, että koronavirusta vastaan voisi olla jo syyskuussa saatavilla rokote, jos kaikki testit menevät suunnitellusti, New York Times kertoo.

Oxfordin yliopiston tutkijat ovat aloittaneet ensimmäisen kliinisen vaiheen 1 100 vapaaehtoisella.

Ympäri maailmaa yritetään saada aikaisesksi rokote.

Myös muualla maailmassa rokotetta kehitetään kiivasta tahtia. Esimerkiksi Saksassa on aloitettu kliininen tutkimus ihmisillä.

Asiantuntijat ovat kuitenkin varoittaneet, että voi mennä jopa 12–18 kuukautta ennen kuin rokote saadaan.

11. Rajoitusten purkaminen alkaa?

Monessa maassa on tehty päätöksiä tai suunnitellaan sellaisia rajoitusten asteittaisesta purkamisesta ja sen myötä paluusta normaalimpaan arkeen.

Alakoulujen ja päiväkotien ovien avaaminen ei Tanskassa johtanut tartuntamäärien räjähdykseen.

Tanska avasi alakoulujen ja päiväkotien ovet 16. huhtikuuta eli liki kaksi viikkoa sitten. Nyt Tanskassa on huomattu, että koronavirustartuntojen määrä ei ole räjähtänyt käsiin koulujen ja päiväkotien aukeamisen myötä.

Suomen hallituksen on määrä kertoa jatkotoimista koronan suhteen vapun jälkeen 3. toukokuuta.

12. Suurin osa sairastaa lievän taudin

Miten ja milloin pandemia päättyy, on hämärän peitossa. Huono uutinen on, että joudumme elämään pandemian kanssa vielä pitkään.

WHO:n mukaan ”ei ole todisteita” siitä, että koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin sairastaminen tekisi henkilön immuuniksi sairaudelle.

THL arvioi hallitukselle viime viikolla, että epidemian hidastuminen sisältää pitkään jatkuessaan suuren riskin myöhemmästä epidemiasta.

Pandemian kestäessä on kuitenkin hyvä pitää mielessä yksi positiivinen asia: jopa yli 80 prosenttia covid-19-sairastuneista sairastaa taudin lievässä muodossa. Kuinka suuri osa kantaa virusta täysin oireettomana, ei vielä tiedetä.

” Epidemia on nyt paremmin hallinnassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi uudestaan ryöpsähtää liikkeelle.

Onko siis syytä pieneen toiveikkuuteen?

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri toteaa, että Uuden-Seelannin ja Wuhanin esimerkit ovat positiivisia.

– On hyvä merkki, että erilaisilla kontrollitoimenpiteillä pystytään pitämään tautia kurissa. Ja kyllähän se on Suomessakin jollakin tapaa hallinnassa.

Kysymykset siitä, kuinka kauan rajoitustoimenpiteitä pitäisi jatkaa, ovat erittäin vaikeita.

– Esimerkit Uudesta-Seelannista ja Kiinastakin saavat pohtimaan, olisiko sittenkin mahdollista häivyttää infektiota ja saada yhteiskunta toimimaan joksikin aikaa. Sellainen optio on ehkä olemassa.

Virus ei maailmasta katoa, joten kyseessä olisi lisäajan ostaminen ennen rokotteen saamista.

Turun yliopiston virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen kertoo, että tällä hetkellä on tekeillä useita satoja rokotekandidaatteja, joista osa on hyvinkin lupaavia. Rokotteen valmistuminen, tuotanto ja jakelu on kuitenkin hyvin monivaiheinen prosessi, eikä ole mitään takeita, missä aikataulussa tehokas ja turvallinen rokote saadaan.

– Epidemia on nyt paremmin hallinnassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi uudestaan ryöpsähtää liikkeelle, Julkunen sanoo.

Oheinen video: maailman koronavirustartuntojen määrä.