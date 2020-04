Main ContentPlaceholder

Tämä tiedetään Suomen korona­uhrien kuolinpaikoista ja iästä – THL:n uudet tiedot

Sulje

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Suomessa on nyt todettu yhteensä 206 korona­kuolemaa. Vuorokaudessa tilastoitujen kuoleman­tapausten määrä on noussut seitsemällä. THL on antanut ikä- ja kuolinpaikkatietoja lähes 200 menehtyneestä.