Opettajilta yksimielinen tuomio koulujen avaamiselle – kaksi puoltavaa perustetta löytyi

Opettajat näkevät enemmän haittoja kuin hyötyjä siinä, jos koulut avataan tässä vaiheessa.

Suomen hallituksen on määrä tiedottaa lähiaikoina, avataanko koulut vai pysyvätkö ne kiinni lukuvuoden loppuun asti. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi saapuessaan hallituksen kokoukseen Säätytalolle, että koulujen avaamisesta tehdään päätös tänään.

Ylen tietojen mukaan hallitukselle esitetään tänään, että peruskouluja aletaan avata vaiheittain 14. toukokuuta lähtien. Se tarkoittaisi, että koulut ehtisivät olla auki kaksi viikkoa ennen lukuvuoden päätöstä.

Ilta-Sanomien haastattelemat opettajat ovat kuitenkin harvinaisen yksimielisiä siitä, pitäisikö koulujen avata taas ovensa.

Turkulainen erityiskoulussa työskentelevä erityisopettaja Matti Hurme ei näe koulujen avaamista opetuksellisessa mielessä merkityksellisenä.

– Oppimisen ja tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta kahdella viikolla ei minun näkökulmastani ole mitään merkitystä. Siinä on kuitenkin vain kaksi viikkoa kesälomaan, hän miettii.

Kaikki haastatellut opettajat kertovat, että alkuhaasteiden jälkeen etäopetus on saatu toimimaan hyvin. Opetukseen on tullut rutiini. Siksikin muutos kahden viikon vuoksi tuntuu turhalta.

– Kaikki opettajat ovat olleet yleisesti tyytyväisiä siihen, mihin ollaan opillisesti päästy eivätkä näe syytä, miksi koulu avattaisiin. Siinä ei oikein tunnu olevan järkeä, Hurme sanoo.

Hän on työskennellyt viimeiset viikot koululla, sillä etäopetuksen jatkuttua pari viikkoa joidenkin oppilaiden huomattiin kaipaavan selkeästi lähiopetuksellista tukea.

– Meillä on ollut koulu auki koko ajan, ja oppilaat ovat voineet käydä hakemassa tukea koko tämän ajan. Osa oppilaista on kuitenkin suoriutunut etänä jopa normaalia paremmin tehtävistään, hän kertoo.

Opettajat kertovat, että arvioinnit tehdään lähes poikkeuksetta joka koulussa jo pari viikkoa ennen lukuvuoden päättymistä. Siinäkään mielessä lähiopetukseen siirtymisellä ei ole merkitystä.

IS:n haastattelemat opettajat löytävät kaksi puoltavaa perustetta koulujen avaamiselle: oppilaiden sosiaaliset suhteet ja lasten pahoinvointi kotona.

– Huoli on, kuinka paljon maksamme hintaa, kun lapset voivat huonosti. Lapset tulevat sosioekonomisesti tosi erilaisista taustoista ja ovat eri asemassa. Toisella on hyvä olla kotona, toiselle elokuun odottaminen on pitkä aika, luokanopettajana toimiva Hanna kertoo.

– Sitä toivoisi, että yhdeksäsluokkalaiset, jotka päättävät koulunsa, pääsisivät viettämään yhteistä aikaa kavereiden ja opettajan kanssa ja hyvästelemään toisensa. Ne, joille tämä aika on ollut haastavaa ja joilla on jäänyt paljon tehtäviä tekemättä, ehtisivät ottaa menetettyä aikaa kiinni kahden viikon ajan, Matti Hurme pohtii.

Haittoja tuntuu kuitenkin olevan enemmän kuin hyötyjä. Ensimmäinen niistä on terveys. Vaikka lapsilla ei olisikaan koronaoireita, he voivat silti olla viruksen kantajia.

– Koulussa käy satoja tuhansia lapsia, ja on naivia ajatella, että pöpöt saataisiin kuriin, kun pienet lapset kaivavat nenää ja laittavat sormia suuhun. Nykyään yli 500 oppilaan kouluja on paljon. Kokoontumiset on kielletty, mutta silti samalle pienelle alueelle laitettaisiin satoja ihmisiä, Hanna miettii.

– Ymmärtävätkö terveysviranomaiset oikeasti, mitä koulutyön arki on? Monissa kouluissa on pienet luokkahuoneet ja isot ryhmät, käsienpesupisteitä on yksi 40 oppilasta kohti. Turvavälit eivät ole realistisia, erityisopettajana pienellä paikkakunnalla toimiva Anna kyselee.

Ruokahuolto olisi mietittävä tarkkaan: milloin ruokaillaan, miten ruokailutilassa järjestäydytään ja kuinka monta sinne menee kerralla.

– Tuleeko opettajan työstä enemmän terveydestä huolehtimista kuin opetustyötä? Matti Hurme kysyy.

Hanna huomauttaa, että kouluissa on paljon muitakin kuin lapset. Siellä voi olla kuraattoreita, sosiaalipalveluita, terveydenhoitajia, keittiöhenkilökuntaa, neuvola ja ehkä samassa rakennuksessa päiväkotikin.

– Näistä ihmisistä osa kuuluu riskiryhmään ja ymmärrän, jos he haluavat jäädä töistä pois, Hanna sanoo.

Annan luokista jäi noin puolet oppilaista kotiin jo ennen koulujen sulkemista. Hän ennustaa, että noin 70 % oppilaista pidetään kotona, oli päätös mikä hyvänsä.

– Jäisivätkö nämä oppilaat kokonaan ilman opetusta viimeiseksi kahdeksi viikoksi? hän miettii.

Hannalla on itsellään lapsia. Hän ei todennäköisesti vie omia lapsiaan kouluun, vaikka ne aukeaisivatkin.

– Olen jo saanut useita huolestuneita yhteydenottoja vanhemmilta, että onko lapsi pakko tuoda kouluun. Huoltajien huoli on suuri.

Vaikka etätyöskentelyssä on ollut omat haasteensa, korona-aika on tuonut esiin myös positiivisia puolia.

– Kontaktia oppilaisiin on useammin. Niidenkin oppilaiden kanssa on tullut juteltua paljon enemmän, joiden kanssa ei muuten välttämättä tule lukuvuoden aikana juteltua. Oppilaat ovat oppineet itsenäisemmiksi, Matti Hurme kertoo.

– Tässä on voinut kohdata lapsia ihan eri lailla kuin arjessa. Lapset ovat innoissaan etäopiskelusta, ja videopuhelut ovat heille jänniä. Keskustelunaiheet ovat erilaisia, ja olen saanut videoita lemmikeistä ja esittelyitä kodeista. Lasten persoona tulee läpi, Anna sanoo.

Jos hallitus päättää avata koulut, opettajien voi luottaa olevan paikalla 14.5. tai mikä päivämäärä sitten onkaan. He haluavat luottaa, että asiaa on mietitty pitkään ja huolella.

– Jokainen haluaa luottaa siihen, että näitä asioita on punnittu monelta kantilta, Hanna sanoo.

– Lasten ja oppilaiden etu on tärkein. Jos joku viisaampi päättää, että koulun avaaminen on paras vaihtoehto, sillä mennään, Anna tuumii.

Silti he näkevät, että asiassa ei ole ehkä kuultu tarpeeksi niitä, joita asia oikeasti koskee.

– Onko oppilailta itseltään kysytty? Isoimmat oppilaat osaavat jo vastata kysymyksiin omasta terveydestään, Anna sanoo.

– Mielestäni tässä ei ole kysytty kentän mielipidettä, koska siellä mielipide on aika selkeä. Kyllä tämä päätös taitaa mennä kabineteissa, Hanna sanoo.