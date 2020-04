Vain harva on saanut Suomessa uuden koronaviruksen aiheuttaman tartunnan, uuden tutkimuksen ensimmäiset tulokset kertovat.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella hyvin harvalla esiintyy vasta-aineita uudelle koronavirukselle, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestötutkimuksen ensimmäisistä tuloksista.

Vain yhdelle tähän mennessä tutkituista on muodostunut todennäköisesti ainakin lyhytaikainen immuniteetti virukselle.

– Ensimmäinen väestöpohjainen tuloksemme vasta-ainetasoista sopii epidemiatilanteeseemme, vaikka vasta-ainepositiivisia on hyvin vähän, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane tiedotteessa.

Tutkimuksen päätarkoituksena on THL:n mukaan selvittää ajantasaisesti, kuinka suurella osuudella väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät ja antavatko ne suojaa vakavalta taudilta.

Tutkimus kattaa kaikki ikäryhmät koko Suomessa. Näytteenotto perustuu satunnaisotantaan.

Yli 500 näytettä tutkittu

THL:lle on tähän mennessä saapunut yli 1 000 näytettä, joista 516 on ehditty tutkia. Vasta-aineiden esiintymistä tutkittiin kahdella THL:ssä kehitetyllä testillä.

Seulontatestillä positiivisiksi todettuja näytteitä on 11, joista 9 on tähän mennessä tutkittu neutralisaatiotestillä. Näistä vain yksi näyte on ollut positiivinen.

Näytteiden seulontaan käytettiin herkkää testiä, joka mittaa, onko näytteessä koronaviruksen SARS-CoV-2 tunnistavia vasta-aineita. Positiiviset tulokset varmennettiin toisella testillä, joka mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta ja kertoo hyvin luotettavasti siitä, että näytteessä on juuri uudelle koronavirukselle muodostuneita vasta-aineita.

– Nämä vasta-aineet myös todennäköisimmin kertovat ainakin lyhytaikaisen suojaavan immuniteetin muodostumisesta. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tutkimustietoa siitä, minkälainen immuunivaste tuottaa suojaa, sanoo THL:n erikoistutkija Merit Melin tiedotteessa.

Vasta-aineita muodostuu muutaman viikon viiveellä

Koronavirustartunnan seurauksena vasta-aineita muodostuu muutaman viikon viiveellä tartunnasta.

THL:n mukaan on mahdollista, että osalla koronatartunnan saaneista muodostuu viruksen tunnistavia vasta-aineita, jotka eivät kuitenkaan pysty neutraloimaan virusta. Myös väärien positiivisten seulontatestin tulosten mahdollisuutta pidetään merkittävänä, kun vasta-aineiden esiintyvyys väestössä on vielä hyvin pieni. Vasta-aineiden muodostumista erilaisen taudinkuvan sairastaneilla selvitetään THL:n muissa tutkimuksissa.

Satunnaisotoksen näytteenotto käynnistyi HUS:n alueella 9. huhtikuuta. Näytteenotto on nyt laajentunut kaikkien yliopistosairaaloiden alueelle.

– Olisi nyt ensisijaisen tärkeää, että kutsun saaneet osallistuisivat kattavasti tutkimukseen, jotta saisimme parhaan mahdollisen arvion koronavirusepidemian leviämisestä asiantuntijoidemme ja päättäjiemme käytettäväksi, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu tiedotteessa.