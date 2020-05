Salarakasta täytyy tavata jopa koronakaranteenin aikana – perheellinen nainen: ”Kiusaus on ollut ylivoimaista…”

Jotkut pitävät yllä sivusuhdetta jopa koronakaranteenin aikana. Nyt he kertovat, miksi.

”Koronakaranteeni oli niin sanotusti viimeinen pisara. Tajusin, että asun parhaan kaverini, en puolison, kanssa. Päätin lähteä etsimään uutta seuraa ja latasin Tinderin. Sovellusta käyttäessä vaikuttaa siltä, etten ole ainoa.”

Moni suomalainen on pohtinut korona-aikana eroa. Osa on myös antautunut sivusuhteeseen.

Ulkomailta on jo pitkään saatu viitteitä, että korona-ajan eristäytyminen voi joissakin tapauksissa lisätä halua pettää kumppania. Näin on päätelty eri medioissa siitä, että erityisesti salaseuraa tarjoavat nettisivustot ovat viime aikoina raportoineet poikkeuksellisesta käyttäjämäärien kasvusta.

” Olemme tavanneet epidemia-aikana muutaman kerran myös kasvotusten, koska kiusaus on ollut ylivoimaista...

Suomessa parisuhteiden kriisiytyminen näkyy isona piikkinä erotilanteeseen apua tarjoavien palvelujen käyttäjämäärissä.

Osa apua hakeneista kertoo, että syynä parisuhteen kariutumiseen on uskottomuus.

”Koronaeristyksessä huomasin miehen näpelöivän puhelintaan koko ajan. Se herätti epäilykseni siinä määrin, että vilkaisin puhelinta itse. Siellä oli viestejä vieraalta naiselta. Mieheni oli pettänyt minua hänen kanssaan myös ihan livenä.”

Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton Apua eroon -chatissä kävijämäärät ovat kolminkertaistuneet verrattuna viime vuoden maalis-huhtikuuhun. Parisuhdekeskus Katajan chatissa on ollut tänä vuonna jo nyt enemmän käyttäjiä kuin koko viime vuonna yhteensä.

” Tuntuu tosi pahalta, että hänen koronapäiviensä ilo ja turva on ollut joku toinen nainen.

Parisuhdeterapeuttien mukaan koronan aiheuttama poikkeustilanne on kriisille otollista aikaa.

– Jos suhteessa on ollut haasteita jo ennestään ja sitten tulee uusi elämäntilanne itsestä riippumattomista syistä, se näkyy vuorovaikutuksessa. Ristiriitojen määrä voi lisääntyä, Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja, psykologi ja erityistason paripsykoterapeutti Suvi Laru selittää.

Korona-aikana ovat lisääntyneet sellaiset tapaukset, joissa uskottomuudesta on jääty kiinni kännykän kautta, parisuhdekeskus Katajasta kerrotaan. Tämä voi kieliä siitä, miten paljon suomalaiset viettävät nyt aikaa puhelimilla ja pienissä tiloissa.

”Puolisoni kärähti pettämisestä Messengerin kautta. Hän oli käynyt siellä syvällisiä keskusteluja vieraan naisen kanssa. Puolisoni vakuuttaa, ettei ole koskaan pettänyt fyysisesti, mutta sama se. Tuntuu tosi pahalta, että hänen koronapäiviensä ilo ja turva on ollut joku toinen nainen.”

Halu pettää voi syntyä siitä, että yhteys omaan puolisoon ei toimi, sanoo Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen.

– Jos sopeutuminen uuteen arkeen ei ole sujunut kauhean hyvin, ja puoliso kääntyy stressissä sisäänpäin ja sulkeutuu, kumppani voi kokea itsensä yksinäiseksi ja hyljätyksi. Se on otollinen tila hakea huomiota muualta.

Näin kertoo eräs sivusuhteeseen ajautunut nainen:

”Sivusuhde ehti alkaa kauan ennen koronavirusta. Nyt pidämme suhdetta yllä lähinnä viestein ja puheluin. Olemme tavanneet epidemia-aikana muutaman kerran myös kasvotusten, koska kiusaus on ollut ylivoimaista. Mielessä on käynyt, miten selittäisi oman sairastumisen kotona omalle perheelle, kun muuten olemme olleet tiukasti koronakaranteenissa.

Pettäminen on korona-aikana selvästi työläämpää, kun mihinkään ei voi mennä ja on koko ajan oman perheen kanssa. Mielessä on käynyt suhteen lopettaminen vain siksi, että uudenlainen arki ja salailu vievät niin paljon energiaa, vaikka toisaalta flirttaileva viestittely tuo vastapainoa muuten ahdistavaan aikaan.

Oma, oikea parisuhde on alkanut myös tuntua turvalliselta, kun maailma ympärillä on niin sekaisin. En silti usko, että pettämiseen johtaneet ongelmat poistuvat itsekseen poikkeusoloissa tai niiden jälkeen.”

Vaikka koronarajoitukset voivat vaikuttaa pettämisen tapaan, ne eivät vaikuta siihen, miten paljon teko satuttaa.

Ojanen muistuttaa, että myös viestittely vieraan kanssa tai etäseksi on toisille pettämistä.

– Aina, kun rikotaan juuri sen parisuhteen yhteisiä sääntöjä, teko haavoittaa.

” Pettäminen on korona-aikana selvästi työläämpää, kun on koko ajan oman perheen kanssa.

Koronan aiheuttamassa erikoistilanteessa parisuhteen ongelmat voivat tuntua erityisen pahalta. Perusturvallisuus järkkyy, kun puolison pettämisen tai erohalun lisäksi on elettävä poikkeusarkea.

”Vaimo lähti vieraisiin, ja nyt on itsellä kova kynnys pyytää apua pahaan oloon, koska tilanne nolottaa niin paljon. Syytän itseäni siitä, että puoliso oli minulle uskoton.”

”Puolisoni on pettänyt nyt poikkeusolojen aikana. Miehenä tuntuu, että on vaikea löytää apua, kun olen suhteessa jätetty sekä petetty.”

Parisuhteen isossa kriisissä kannattaa aina vetää henkeä, painaa jarrua ja pysähtyä miettimään, mitä ongelmat ovat.

– Joskus esimerkiksi se, että omassa elämässä on hankalaa, voi näyttäytyä parisuhteen ongelmana, Suvi Laru huomauttaa.

” Mielessä on käynyt, miten selittäisi oman sairastumisen kotona perheelle, kun muuten olemme olleet karanteenissa.

Laru muistuttaa myös siitä, että vaikka kriisi tekee kipeää, se voi myös lopulta johtaa moneen hyvään asiaan. Se voi esimerkiksi auttaa näkemään, minkä asioiden suhteessa on muututtava.

Moni elää nyt odotusvaiheessa:

”Löysin elämäni suurimman ihastuksen juuri hetki ennen koronakriisiä. Omassa avioliitossani olin etääntynyt puolisostani jo vuosien ajan, mutta en ollut koskaan aiemmin pettänyt. Nyt ajatukset ovat todella sekaisin. Tuntuu, että olemme tahoillamme vankilassa ilman tietoa tuomion pituudesta. Mitään konkreettista oman eron edistämiseksi ei voi tehdä, sillä asunnot eivät mene kaupaksi ja tuntuisi vaikealta alkaa järjestää kaikkea poikkeusolojen keskellä.”

Parisuhteen kriisejä ehkäisevät nykyisessä poikkeustilanteessa samat asiat kuin ennenkin. Tärkeintä on toimiva vuorovaikutus.

– Molempien on kyettävä kertomaan omista tarpeistaan ja osattava tarvittaessa rauhoittaa sekä omaa että toisen oloa, Jaana Ojanen kuvailee.

Myös Suvi Laru kehottaa aktiiviseen toisen kanssa olemiseen ja kuunteluun, vaikka korona-aikana voikin tuntua siltä, että kumppanin kanssa on muutenkin koko ajan.

– Pitää tuoda esiin omia ajatuksia ja tarpeita ja kuunnella myös sitä, millainen kumppani tällä hetkellä on. Ihmiset muuttuvat koko ajan. Myös arjen pienet kiintymyksenosoitukset ovat tärkeitä.

Parisuhdeterapian ammattilaiset korostavat, että apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös nyt.

Etäterapiaakaan ei kannata kavahtaa – tutkimusten mukaan se on yhtä tehokasta kuin lähiterapiakin, Jaana Ojanen huomauttaa.

Oheiset pettämiskokemukset on kerätty pariterapeuteilta, eropalveluiden työntekijöiltä ja petetyksi tulleilta tai puolisoaan pettäneiltä itseltään. Siteerattujen pettämiskokemusten yksityiskohtia on muutettu anonymiteetin säilyttämiseksi.

Onko sinulla kokemuksia pettämisestä tai petetyksi tulemisesta korona-aikana? Voit kertoa ajatuksiasi oheisessa kommenttiosiossa.