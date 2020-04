Vietä juhlat jotka jäävät varmasti mieleen: 6 vinkkiä historiallisen koronavapun viettoon

Vappua ei ole peruttu, sitä vain vietetään tänä vuonna kotona ja virtuaalisesti.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila pakottaa kansalaiset juhlistamaan vappua tavallisuudesta poikkeavin tavoin. Vappua ei ole peruttu, sitä vain vietetään tänä vuonna kotona ja virtuaalisesti.

Poliisi muistuttaa, että yleisellä paikalla tapahtuvat järjestetyt tapahtumat sekä tilaisuudet ovat kiellettyjä myös vapun aikaan. Näihin voidaan perustellusti katsoa kaikki vakiintuneet vappuperinteet niiltä osin, kun ne luokitellaan yleisiksi kokouksiksi, yleisötilaisuuksiksi tai väkeä kokoaviksi tilaisuuksiksi.

Valtioneuvosto on lisäksi antanut suosituksen välttää tarpeetonta oleilua yleisellä paikalla.

– Mikäli poliisi tapaa vappuna juhlivia ryhmiä, ihmisiä ohjataan lähtökohtaisesti poistumaan paikalta, jos juhlinnasta aiheutuu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Tietenkin toivomme, että ihmiset noudattavat annettuja ohjeita ja rajoituksia. Seuraukset vastuuttomasta käyttäytymisestä voisivat olla kauaskantoisia, muistuttaa ylikomisario Arto Autio Oulun poliisilaitokselta.

IS listasi kuusi varteenotettavaa, uutta vappuperinnettä. Valitse niistä mieluisin!

Monet ravintolat myyvät ruokaa kotiin kuljetettuna tai vaikka piknik-evääksi.

1. Ruokakassi ravintolasta

Valmiin ravintolan ruokakassin ehtii vielä hakea myöhästelijäkin, jos on näppäränä liikenteessä. Helsingin ravintoloista on voinut tilata valmiita piknikeväitä. Viimeisiä varauksia otetaan vastaan vielä keskiviikkona.

Esimerkiksi ravintola Demon Tähtikokin ruokakassi pitää sisällään neljän ruokalajin yllätysmenun, menukortit sekä sommelierin viinivinkit jokaiselle ruokalajille. Kokit pakkaavat mukaan esivalmistellut ruuat ja helpot ohjeet. Kokkaaminen jää asiakkaalle.

Mukana on myös Spotify-linkki kokkien omaan serviisimusalistaan, jota voi täydentää omilla lempibiiseilläsi seuraavia kotikokkeja varten. Menun hinta on 65 euroa/henkilö. Tilaus on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 17 mennessä.

2.Vappukassi kaupasta

Ravintoloiden tarkkaan mietittyjen menuiden vaihtoehdoksi voit kerätä oman vappukassisi marketista. Kassiin lemppariruokia, simaa, silliä sekä helposti lämmitettäviä eväitä tai valmisruokia. Jälkkäriksi munkkeja tai tippaleipiä. Älä unohda suklaata! Kassi kodin terassille tai pihalle, pöytäliina tai lakana alustaksi ja ei kun nauttimaan, vaikka sitten toppahaalarissa!

JVG esiintyy Virtuaalisessa Helsingissä järjestettävässä live-konsertissa.

3. Etäkeikalle

Konsertit ja keikat on peruttu, mutta livestriimit tulevat! Vapun aikana on mahdollista nauttia musiikista kotona yksin tai alle 10 hengen seurueessa. Tässä muutama IS:n listaama esimerkki:

JVG tanssittaa etävappua viettävää juhlakansaa vappuaattona 30.4. klo 19 alkaen Virtuaalisessa Helsingissä järjestettävässä live-konsertissa. Voit katsoa keikan Helsinki-kanavan ja burst.fi-sivuston kautta.

Helsingin kaupunginorkesterin vappumatinea luvassa 1.5. Suora verkkolähetys Musiikkitalosta alkaa klo 13.30. Konsertti on katsottavissa suorana lähetyksenä Helsingin kaupunginorkesterin verkkosivuilla.

Helsinki-kanavalla on tarjolla 1.5. klo 17 lauluja keväästä, rakkaudesta ja uusista aluista. Yhteislaulujen esilaulajana toimii Rajattomat-yhtye.

Pyhimyksen ensimmäinen täyspitkä livestriimikeikka lähetetään keikalla.fi-palvelusta vappupäivänä klo 19.

Savoy-teatteri juhlistaa vappua tänä vuonna järjestämällä Club For Five -konsertin livestriimauksena vappuaattona. Konserttia voi seurata Helsinki-kanavalla vappuaattona 30.4. klo 20.

Havis Amandan lakitus tapahtuu virtuaalitodellisuudessa. Oikean patsaan ympärille pystytettiin tällä viikolla aita villin lakittelun ja kiipeilyn estämiseksi.

4. Virtuaalinen vappuaatto

Helsingissä etävapun viihdykkeeksi on tarjolla monipuolista ohjelmaa. Vappuaaton starttaa perinteinen Mantan lakitus, joka toteutetaan virtuaalitodellisuudessa.

Koronavirusepidemian myötä perinteinen lakitus Kauppatorilla ei tällä kertaa ole mahdollista, mutta ylioppilaskunta haluaa silti olla tuomassa iloa ihmisten vappuun toteuttamalla lakituksen vaihtoehtoisella tavalla, jota kaikkien on mahdollista seurata turvallisesti omalta kotisohvaltaan.

Mantan lakitus on katsottavissa Helsinki-kanavalta vappuaattona 30.4. klo 17.45 alkaen. Lakitukseen johdattelee Taideyliopiston opiskelijoiden toteuttama poikkitieteellinen performanssi, joka nostaa esiin ylioppilaskunnan tärkeinä pitämiään yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Ohjelmista ja kellonajoista saa lisää tietoa virtuaalivappu.fi-palvelusta tai myhelsinki.fi-sivustolta.

Oma parveke on oivallinen paikka vappupiknikille!

5. Perhepiknik parvekkeella

Perheiden parveke-elämä on nyt in! Varsinkin lasitettu parveke saattaa olla tänä vuonna tarpeen. Sisusta parveke matoilla, tyynyillä, patjoilla ja verhoilla keväiseen kuntoon. Siirrä musiikkilaitteet joko parvekkeelle tai parvekkeen välittömään läheisyyteen ja nauti!

Muista kuitenkin äänentoistolaitteiden volyymit, älä pilaa naapuruussuhteitasi vapun aikana. Ehkä kannattaisi varoittaa naapureita vapunvietosta jo etukäteen.

6. Kuohujuoman kilistelyä etänä

Kuohujuomaa ei tarvitse kilistellä yksin, vaikka sosiaaliset rajoitukset ovat voimassa ja kokoontumisrajoitukset koskevat yli 10 hengen porukoita. Verkossa on monia käyttökelpoisia alustoja yhteisten hetkien välittämiseen.

Etäskumppaa voi nauttia esimerkiksi Zoomissa, Duossa, Discordissa, Whatsappissa tai Teamsissa. Tekninen toteutus kannattaa kuitenkin testata etukäteen, ennen kuin juoma aiheuttaa epävakautta naputtelusormiin.