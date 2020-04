Poliisi epäilee: 15-vuotias yritti surmata alakoululaisen heittämällä alas kalliolta Tikkakoskella – ”Ylhäällä tilanne sitten eskaloitui”

Uhri, noin 10-vuotias lapsi, putosi noin 14 metriä.

Sisä-Suomen poliisi tutkii poikkeuksellista rikosepäilyä, jossa 15-vuotiaan nuoren epäillään yrittäneen surmata noin 10-vuotiaan lapsen heittämällä tämän alas kalliolta Tikkakoskella Jyväskylässä maanantaina.

Asiasta kertoi ensimmäisensä Keskisuomalainen.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Ari Rutasen mukaan poliisi tutkii tapausta henkirikoksen yrityksenä.

– Uhrin epäillään pudonneen noin 14 metrin matkan. Hänellä kävi todella hyvä tuuri, sillä hän selvisi lievillä vammoilla. Tuollainen pudotus olisi pahimmillaan voinut johtaa menehtymiseen, Rutanen kommentoi.

Epäilty kertoi asiasta tapahtuneen jälkeen itse lähimmilleen.

– Tapahtuman jälkeen hän toimi esimerkillisesti, että uhrille saatiin apua ja tapaus tuli poliisin tietoon ja paikalle saatiin ambulanssi. Uhri kuljetettiin sairaalaan, mutta hänellä ei ole mitään hätää enää, Rutanen kertoi.

Poliisi on kuullut molempia tapauksen johdosta.

– Tapauksen taustalla ovat vanhat kaunat, jos sellaista sanaa edes näin nuorista voidaan käyttää. Heillä on ollut aiempia riitaisuuksia, Rutanen sanoi.

Tapaus sattui Rutasen mukaan vanhan kivääritehtaan alueella sijaitsevalla kalliolla. Epäilty ja uhri menivät sinne Rutasen mukaan vapaaehtoisesti ja yksissä tuumin.

– Alueelle meneminen ei ole kiellettyä. Siellä ylhäällä tilanne sitten eskaloitui, Rutanen kertoi.

Poliisi ei ole tiedottanut tapauksesta. Rutasen mukaan poliisi haluaa olla hienotunteinen, koska kyse on alaikäisistä lapsista.

– Ensimmäistä kertaa minulla on urani aikana 15-vuotias pidätettynä. En usko, että poliisi tulee esittämään epäiltyä vangittavaksi. Kuulustelut ovat sujuneet hyvin ja tapahtumien kulku on poliisin tiedossa. Tapahtumia en kuitenkaan lähemmin avaa, koska kyse on alaikäisistä lapsista, Rutanen sanoi.

Lapset eivät ole samasta perheestä.