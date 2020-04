Uutissuomalainen: Uudenmaan rajojen avaaminen ei näy tartuntaluvuissa

Koronaepidemia kasvaa Uudellamaalla edelleen vähintään kaksi kertaa nopeammin kuin sitä ympäröivissä maakunnissa.

Uudenmaan rajojen avaaminen ei ole aiheuttanut koronatartuntojen määrän voimakasta kasvua muualla Suomessa, kertoo Uutissuomalainen. Uudenmaan rajat avattiin 15. huhtikuuta vajaat kolme viikkoa kestäneen sulun jälkeen.

Uutissuomalaisen mukaan koronatapausten määrä on lisääntynyt Uuttamaata ympäröivissä sairaanhoitopiireissä korkeintaan puolet verrattuna Uudellamaalla todettujen koronatapausten kasvuun. Koronaepidemia kasvaa Uudellamaalla edelleen vähintään kaksi kertaa nopeammin kuin sitä ympäröivissä maakunnissa. Testausten perusteella virusta esiintyy Uudellamaalla nyt noin 60 prosenttia enemmän kuin huhtikuun puolivälissä.

Uutissuomalaisen mukaan koronatapausten määrä on laskenut ainoastaan Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Keski-Pohjanmaalla määrä on pysynyt samana ja muissa sairaanhoitopiireissä on ollut kasvua.