Suomen kokoinen Uusi-Seelanti julisti nujertaneensa koronan – IS vertaili maiden toimet

Uusi-Seelanti kertoo nujertaneensa koronan. IS vertaili samankokoisten Suomen ja Uuden-Seelannin toimet.

– Uudessa-Seelannissa ei ole laajalle levinneitä, havaitsematta jääneitä yhteisön sisäisiä tartuntoja. Olemme voittaneet taistelun, pääministeri Jacinda Ardern julisti maanantaina.

Tiistaihin mennessä maassa oli todettu yhteensä 1 472 koronatartuntaa sekä 19 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Yhdentoista päivän sisällä uusien tartuntojen määrä on ollut yhtä päivää lukuun ottamatta alle kymmenen päivässä.

Maa ilmoitti samalla höllentävänsä tiukkoja rajoituksiaan. Uudessa-Seelannissa on lähes viiden viikon ajan pidetty suljettuna kaikki palvelut elintärkeitä toimintoja lukuun ottamatta.

Kolmostasolle lasketut rajoitukset sallivat satojentuhansien ihmisten palaamisen töihin, pienet hautajaiset ja takeaway-ruuan hakemisen. Myös koulut avautuvat taas turvavälejä ja hygieniatoimia noudattaen.

Uusi-Seelanti höllensi rajoituksia. Ihmisiä Wellingtonissa tiistaina höllennettyjen rajoitusten jälkeen.

Onnistumisen juhlimisesta huolimatta Ardern kehotti edelleen malttiin ja muistutti, että kamppailu jatkuu, kunnes rokote saadaan.

– Kolmostaso ei tarkoita paluuta normaaliin elämään. Sekin päivää tulee, mutta ei vielä, Ardern varoitti.

Pääministeri Jacinda Ardern.

Ulkomaalaiset eivät edelleenkään saa tulla maahan ja uusseelantilaiset palaajat joutuvat kahden viikon karanteeniin hallituksen ylläpitämiin tiloihin. Australian ja Uuden-Seelannin välisen rajan avaamisesta on puhuttu, mutta mitään ei ole päätetty. Turismiin nojaavan maan talous on kärsinyt paljon.

– Teemme kaikkemme taistellaksemme viruksen talousvaikutuksia vastaan samalla tavalla kuin itse terveysuhkaa vastaan. Yhteistyöllä, nopealla tuella ja toisistamme huolehtimisella, Ardern julisti.

Miten tämä saatiin aikaan? Näin Uusi-Seelanti toimi ja näin Suomi:

Reagointi ja rajoitukset

Ensinnäkin Uusi-Seelanti reagoi nopeasti ja ankarasti. Ardern ilmoitti 14. maaliskuuta, että kaikkien maahan tulijoiden pitäisi pysyä karanteenissa kaksi viikkoa. Tuossa vaiheessa maassa oli todettu vasta kuusi tapausta.

Viisi päivää myöhemmin 19. maaliskuuta vahvistettuja tapauksia oli 28 ja Ardern kielsi ulkomaalaisten maahantulon.

Maaliskuun 23. päivä maahan julistettiin lockdown eli ulkonaliikkumiskielto, kun tapauksia oli 102 ilman yhtään kuolemaa.

– Päättäväinen toiminta, kovat ja nopeat toimet auttoivat välttämään pahimman, Ardern totesi tiistaina.

Suljettuja kauppoja ja ravintoloita Christchurchissa.

Tilanne alkoi pian lockdownin alettua helpottua, mutta pikaisten höllennysten sijaan maa päätti kiristää rajoituksia entisestään.

Pääministeri Jacinda Ardern ilmoitti 9. huhtikuuta, että ulkomailta palaavat kansalaiset joutuvat perjantaista lähtien kahdeksi viikoksi pakolliseen, valvottuun karanteeniin aiemman vapaaehtoisen eristyksen sijaan. Pääsiäisenä poliisi tehosti valvontaa ja kieltoja rikkovia uhattiin mittavilla sakoilla.

Maan kansalaiset vaikuttavat olevan tyytyväisiä kovaan linjaan. Viime viikolla tehdyn gallupin mukaan 87 prosenttia tuki hallituksen tapaa hoitaa pandemiaa.

Johtajallakin on väliä. Pääministeristä on tullut kasvot taistelulle, josta maassa ei kuitenkaan puhuta sotana. Sen sijaan viesti on ollut yhteishengen korostaminen, ja Ardern on toistuvasti puhunut ”viiden miljoonan hengen joukkueesta”. Hän on pitänyt yhteyttä kansalaisiin muun muassa Facebook-lähetyksissä, joissa hän on villapaidassa kertonut kuulumisiaan.

– Ardern on loistava viestijä ja empaattinen johtaja. Mutta hänen puheissaan on myös järkeä ja vaikuttaa, että ihmiset luottavat niihin. Ohjeita ja rajoituksia on noudatettu tunnollisesti, analysoi maan koronatoimissa neuvonut Otagon yliopiston kansanterveyden professori Michael Baker BBC:lle.

Suomen hallitus kertoi 16.3. poikkeuslain voimaantulosta. Tuolloin Suomessa oli todennettu virallisesti yli 250 koronavirustartuntaa ja yksi oli tehohoidossa.

18.3. alkanut poikkeustila tarkoitti enemmistön lapsista siirtymistä kotiopetukseen ja -hoitoon kouluista ja päiväkodeista, vaikka toiminta jatkuikin. Samalla kokoontumiset rajattiin kymmeneen henkilöön ja harrastuspaikkoja ja yleisiä kulttuuritiloja suljettiin.

Yli 70-vuotiaita velvoitettiin välttämään sosiaalisia kontakteja. Matkailijoita kehotettiin palaamaan kotiin ja seuraavana päivänä Suomi sulki rajat matkustajaliikenteeltä.

Uudenmaan maakunta eristettiin muusta Suomesta tartuntojen rajoittamiseksi 27.3. ja avattiin jälleen 15.4. Poikkeustila jatkuu tällä tietoa ainakin 13.5. asti.

Ravintolat on määrätty kiinni pidettäviksi toukokuun loppuun asti, mutta takeaway-myynti on sallittu. Kesän yleisötapahtumat on peruttu heinäkuun loppuun.

Sanna Marin on koronakriisin aikana nostanut puolueensa kannatusta. Marinin tyyli on erilainen ja kivikasvoisempi kuin Ardernin, mutta hänkin saanut kiitosta selkeästä ja johdonmukaisesta tyylistä, joka herättää luottamusta.

– Ehkä minullekin tulee vielä se aika, jolloin voin hengähtää ja pohtia myös miltä itsestäni tuntui tämän kriisin keskellä, mutta se ei ole vielä, Marin totesi IS:n haastattelussa.

Pääministeri Sanna Marin.

Testaaminen

Uudessa-Seelannissa on jo jonkin aikaa ollut strategiana tukahduttaa virus, ei pelkästään madaltaa tartuntakäyrää.

Tiistaina Ardern ilmoitti, että maa on lisännyt tehtävien koronatestien määrää ja nyt niitä voidaan suorittaa 8 000 päivässä. Tähän mennessä testejä on 4,9 miljoonan asukkaan maassa tehty runsaat 126 000. Se on suhteessa varsin paljon, sillä esimerkiksi Britanniassa, jossa on asukkaita 13 kertaa enemmän, testejä on tehty noin 720 000.

Testaamisen onnistumisesta kertoo positiivisten tulosten määrä, jonka pitäisi olla WHO:n mukaan olla alle kymmenes testeistä. Uudessa-Seelannissa positiivia tuloksia on vain yksi prosentti testeistä, mikä viitaa siihen, että huomaamatonta leviämistä ei ole käynnissä.

Maanantaina Ardern kertoi, että lockdownin ansiosta viruksen tartuttavuudesta kertova R0-luku on pudonnut maassa 0,4:ään, mikä tarkoittaa, että kukin sairastunut tartuttaa keskimäärin puolikkaan henkilön. Ilman rajoituksia Covid-19- taudin tartuttavuudeksi on arvioitu noin 2,5.

Suomessa oli tiistaihin mennessä tehty THL:n mukaan noin 85 800 testiä. Päivän aikana testejä oli tehty 3 400. Tällä hetkellä laboratoriot voivat testata koronavirusnäytteitä yli 5 000 päivässä, mutta kapasiteettia on luvattu kasvattaa.

THL:n maanantaina päivittyneen tiedon mukaan nykyisillä rajoitustoimilla Suomessa koronaviruksen R0-luku on laskenut jo alle yhden. Se tarkoittaa, että epidemian kasvu on pysähtynyt.

Sairaala- ja etenkin tehohoidossa olevien määrä on Suomessa laskenut jo pidemmän aikaa.

– Päätelmä on, että jos sairaalahoidot ovat laskussa, niin kyllä ne taustalla olevat tartunnatkin ovat sitten laskussa. Sairaalahoidot tulevat tartuntoihin nähden viiveellä, joten tartunnoissa käänne näyttäisi tapahtuneen jo hieman aikaisemmin, THL:n mallinnusryhmään kuuluva erikoistutkija Simopekka Vänskä sanoi viikko sitten IS:lle.

Sairastuneet ja kuolleet

Uuden-Seelannin kuolemantapausten vähäisyyden yhdeksi syyksi on arveltu nuorten suurta osuutta sairastuneiden määrässä. Hallituksen tilastojen mukaan tartunnan saaneita on eniten, hieman vajaa neljännes, 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Uudessa-Seelannissa yli 70-vuotiailla on todettu vain 115 tartuntaa eli 8 prosenttia kaikista. Lähes kaikki kuolemat osuvat myös tähän ryhmään. Suomen tilastoissa korostuvat keski-ikäiset ja sitä vanhemmat.

Nuorten suurta osuutta on selitetty aktiivisella matkustamisella. Huhtikuun alkupuolella yli 40 prosenttia maassa todetuista tartunnoista oli edelleen kytköksissä ulkomaille matkustamiseen. Maan vanhainkodit ovat säästyneet.