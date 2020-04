Etäpetuksessa on syytä pitää kiinni tietoturvakäytännöistä. Kuvituskuva.

Alaikäinen häirikkö tunkeutui tunnille.

Itä-Espoossa toimivan koulun kuudesluokkalaisille järjestettiin perjantaina liikuntatunti etänä nettisovelluksen kautta. Etäopetuksessa olevat lapset olivat kukin kotona olohuoneissaan. He olivat videoyhteyksien varassa opettajan kanssa.

Tavallinen opetustuokio oli alkamaisillaan. Lapset saattoivat nähdä ruudulla toistensa kuvat.

Yhtäkkiä etäopetusistunto sai ikävän käänteen, kun sinne ilmaantui ulkopuolinen häirikkö, joka alkoi näyttää ruudulla pornoa.

– En tiedä, kuinka kauan pornoa näkyi. Käsittääkseni shokeeraava hetki ei kestänyt kauan, espoolainen Pekka kertoo.

Pekan lapsen oli tarkoitus osallistua liikuntatunnille. Isän onneksi hänen lapsensa ei päässyt tunnille. Pekka luki asiasta koulusta tulleesta Wilma-viestistä.

Pekan mukaan viestissä luki: ”Lapsenne luokan etäyhteyteen ilmestyi häirikkö jota ei saatu poistettua ja joka näytti lapsille ahdistavaa pornoa”.

Pekka kertoo, että opettajat yrittivät blokata häirikön. Jotain ongelmaa oli etäyhteyksien käytössä, eikä blokkaaminen heti onnistunut.

– Sitten opettajat vetivät koko videohuoneen alas, Pekka viittaa netissä käytyyn istuntoon.

Pekka kertoo, että lapsille tilanne oli ahdistava.

– Häirikkö tunkeutui tunnille, kun salasanat olivat vuotaneet jonnekin. Eikä se salasana myöskään ollut kauhean turvallinen. Ei se mikään ihme hakkerointi ollut, mutta oli huono tietoturvakäytäntö.

Pekka arvelee, että kaveriporukassa olivat päässeet salasanat vuotamaan. Häirikkö on hänen tietojensa mukaan alaikäinen ja toisesta koulusta.

Pekka sanoo, että hänellä on ollut hyvä käsitys siitä, miten etäopetus on järjestetty. Koulussa on mietitty, miten voidaan opiskella videoyhteyksien ja etätyökalujen varassa.

Uudet järjestelmät on pitänyt polkaista niin nopeasti pystyyn, ettei kaikki ole Pekan mielestä mennyt ihan aukottomasti.

– Eikä opettajien koulutus anna sellaista tietoturvaosaamista, että osaisi ottaa kaikki huomioon.

Pekka kehuu, että koulu reagoi nopeasti ikävään tilanteeseen. Iltapäivällä koulusta tuli Wilma-viesti, jossa tarjottiin tukea. Koulu oli käytettävissä, jos lapset haluavat keskustella tapahtumista.

Maanantaina koulu antoi uusia ohjeita, miten oppilaiden tulee toimia vastaisuuden varalta.

Pekka on saanut kuulla, että vastaavanlaisia häiriköintejä on tapahtunut muissakin kouluissa.

– Varmaankin koulujen tietoturvaohjeistukset tulevat paranemaan.

Ilta-Sanomien tavoittama koulun rehtori kertoo, että asiaan on puututtu ja häiriköinti lopetettu. Koulun tiedossa on niiden henkilöllisyys, jotka ovat häirinneet opetusta.

– Mistä häiriköt ovat päässeet käsiksi sellaiseen, mikä ei ole heille tarkoitettu, rehtori ihmettelee pornoa.

Espoon opetustoimi ilmoitti tiistaina Twitterissä, että ikävä tilanne on tiedossa. Asiaa on selvitetty häiriköineiden oppilaiden, tunnilla olleiden ja huoltajien kanssa.